Partido de Keiko Fujimori recibió más de S/2 millones mediante mecanismo que oculta identidad de aportantes de campaña

Fuerza Popular recibió S/2,13 millones en aportes confidenciales, equivalentes al 50,57 % de los ingresos que declaró para financiar la última campaña presidencial, según documentación de la ONPE difundida por Latina

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El partido Fuerza Popular (FP), fundado y liderado por la presidenta Keiko Fujimori, recibió 2.135.684 soles (unos 600.000 dólares) mediante un mecanismo de aportes de campaña que permite mantener en reserva la identidad de los contribuyentes, según un informe difundido este jueves por Latina a partir de documentación oficial.

El monto, consignado en los reportes financieros que las organizaciones políticas entregaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), representa el 50,57 % de los ingresos declarados por Fuerza Popular para financiar su participación en los últimos comicios, en los que Fujimori se impuso en las urnas a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

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De acuerdo con el informe, la agrupación de la presidenta es, hasta el momento, la única que ha recurrido a esta modalidad de aportes confidenciales.

Entre el 30 de abril y el 9 de junio, durante la segunda vuelta presidencial, el partido registró ante la ONPE 18 aportes bajo la denominación “Banco de la Nación”, en lugar de consignar el nombre de los contribuyentes.

El partido registró 18 aportes bajo el nombre “Banco de la Nación”, entre el 30 de abril y el 9 de junio, sin consignar en sus reportes la identidad de quienes entregaron los recursos

La figura está contemplada en el artículo 30-C de la Ley de Organizaciones Políticas, incorporado mediante la Ley N.º 32254, publicada en enero de 2025. La norma establece que personas naturales o jurídicas pueden aportar a campañas electorales a través de una cuenta especial habilitada por el Banco de la Nación, sin que la identidad del contribuyente sea comunicada a la organización política.

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Entre las operaciones figuran dos depósitos efectuados el 26 de mayo, por 429.974 y 356.628 soles, respectivamente. El 20 de mayo aparecen otros dos, por 399.976 y 249.983 soles.

La especialista en derecho electoral Silvia Guevara explicó a la televisora que, bajo el actual marco jurídico, el partido puede alegar que desconoce la identidad de quien realizó el aporte. La ONPE, según la experta, tampoco tendría facultades para exigir esa información si el Banco de la Nación la mantiene bajo reserva.

“Se corre el riesgo también de que las organizaciones políticas vean la oportunidad bajo este marco jurídico de poder de repente tener distintos aportantes y después hacerse las que desconocen quiénes están aportando (…) para que de todas maneras puedan ser financiados por diversas personas jurídicas y naturales que no necesariamente rigen su actuación dentro del ámbito formal”, advirtió.

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La incorporación de esta modalidad al sistema electoral estuvo precedida por un debate en el Congreso gracias a una propuesta presentada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) mediante el Proyecto de Ley 9432.

A finales de noviembre de 2024, el pleno aprobó una cuestión previa para devolver la iniciativa a la Comisión de Constitución y someterla a un nuevo estudio. Minutos después, el entonces portavoz de Fuerza Popular, Arturo Alegría, presentó una solicitud de reconsideración.

La modalidad fue habilitada por la Ley N.º 32254, publicada en enero de 2025, que permite realizar aportes mediante cuentas especiales del Banco de la Nación y mantener en reserva los datos del contribuyente frente a la organización política

El 11 de diciembre de 2024, la bancada fujimorista respaldó en bloque la reconsideración, con 18 votos a favor, lo que permitió que el proyecto continuara su trámite parlamentario, según la información difundida por Latina.

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La iniciativa pasó después a la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida entonces por el hoy senador fujimorista Fernando Rospigliosi, quien sustentó el proyecto ante la Comisión Permanente.

La norma fue publicada finalmente el 31 de enero de 2025. Además de restituir el financiamiento privado de las organizaciones políticas, estableció la posibilidad de realizar contribuciones bajo confidencialidad mediante cuentas especiales del Banco de la Nación.

A diferencia de sus tres anteriores candidaturas presidenciales, en las que perdió de forma consecutiva, Fujimori llegó a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas.

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