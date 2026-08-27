Defensor del Pueblo insinúa que Keiko Fujimori solo necesita cerrar el Congreso para disparar su “popularidad”

Josué Gutiérrez afirmó que la presidenta Keiko Fujimori podría incrementar su popularidad entre 20 y 30 puntos si decidiera disolver el Congreso, aunque aclaró que no pretendía alentar esa acción

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El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, deslizó este jueves que la presidenta Keiko Fujimori podría incrementar entre “20 y 30 puntos” su nivel de “popularidad” si decidiera disolver el Congreso, aunque posteriormente aclaró que su comentario no constituye un llamado a quebrar el orden democrático.

“Te voy a decir otra cosa cruda. Si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilo veinte o treinta puntos de su popularidad. No estoy alentando, porque soy un demócrata, creo en los principios”, declaró por la mañana en la radio Exitosa.

Horas después, el funcionario contextualizó sus palabras y explicó que la referencia a una eventual disolución del Parlamento pretendía advertir sobre la fragilidad de las instituciones democráticas.

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Agregó que en el país ocurre “un caso curioso”, debido a que un jefe de Estado podría aumentar “sus puntos porcentuales de aceptación” al adoptar esa medida, en un escenario marcado por el rechazo ciudadano hacia el Legislativo.

“Y es por eso que, en esta vida de régimen democrático, lo que tenemos que hacer todos los peruanos y los que abrazamos el criterio de la libertad como principio y el razonamiento básico de convivencia social, tenemos que hacer que la democracia se fortalezca”, manifestó.

El defensor del Pueblo negó estar alentando una ruptura del orden democrático y sostuvo que habló desde una perspectiva crítica sobre la situación institucional

En esa línea, defendió el fortalecimiento de la democracia y la recuperación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones. “Porque por ahí viene alguien, como la señora Fujimori o cualquier gobierno, y dice: “Mañana disuelvo el Congreso”, y automáticamente aumenta su aceptación. ¿Por qué? Porque la gente no cree en sus instituciones. Hay una debilidad democrática”, sostuvo.

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Finalmente, Gutiérrez planteó que, una vez culminado el proceso electoral, las autoridades deben concentrarse en atender las demandas de la población y resolver los principales problemas del país.

“Cuando ya termine el momento electoral (en referencia a los comicios del próximo octubre), tenemos que dedicarnos a servir a la población y resolver sus problemas de manera inmediata (...) Hay una anarquía total, nadie hace caso a nadie. Todo es un problema. Entonces, hay que resolverlos. A grandes problemas, grandes soluciones”, dijo.

Perú ha vivido dos episodios en los que un mandatario intentó cerrar el Congreso: el autogolpe de Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992, y el fallido intento de Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022.

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Perú ya registra dos episodios de intento de cierre del Congreso: Alberto Fujimori concretó la disolución el 5 de abril de 1992, mientras que Pedro Castillo anunció una medida similar el 7 de diciembre de 2022, pero fracasó

El fallecido autócrata, padre de la presidenta, anunció ese año por televisión la disolución temporal del Congreso y la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones. Las Fuerzas Armadas y la Policía respaldaron la medida y ocuparon las instalaciones del Parlamento y de otros organismos.

Posteriormente, Fujimori convocó a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático, que redactó la Constitución de 1993.

Tres décadas después, Castillo anunció la disolución temporal del Congreso, la instauración de un Gobierno de Emergencia Excepcional y la convocatoria a elecciones para un nuevo Parlamento con facultades constituyentes. También dispuso la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

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A diferencia de 1992, el anuncio de Castillo no llegó a ejecutarse. Las Fuerzas Armadas y la Policía no respaldaron la medida, el Congreso continuó con su sesión y ese mismo día aprobó la vacancia presidencial con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, que derivó en su arresto.