Perú

Eclipse lunar de hoy 27 de agosto en Perú: ASISMET alerta por condiciones adversas en la costa central, sur y ceja de selva

Piura, Chiclayo, los Andes y la selva peruana presentan mejores condiciones meteorológicas para seguir el eclipse, mientras la costa central y sur tendrán mayor nubosidad

El eclipse será esta noche, jueves 27 de agosto, y corresponde al segundo y último eclipse lunar de 2026. Composición: Infobae / Asismet
El eclipse será esta noche, jueves 27 de agosto, y corresponde al segundo y último eclipse lunar de 2026. Composición: Infobae / Asismet
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El cielo peruano tendrá esta noche un fenómeno astronómico que podrá observarse desde distintas regiones del país. El eclipse parcial de Luna previsto para este jueves 27 de agosto coincidirá con condiciones meteorológicas desiguales, un factor que determinará la posibilidad de seguir sus diferentes fases.

Según ASISMET, la costa central y sur, así como la vertiente oriental, incluida la zona de ceja de selva, presentarán condiciones meteorológicas adversas para la observación. En contraste, Piura, Chiclayo, los Andes y la selva peruana contarían con mejores condiciones para apreciar el fenómeno.

El eclipse forma parte del calendario astronómico de 2026 y corresponde al segundo y último eclipse lunar del año. La NASA incluye este evento entre los cuatro eclipses previstos para este periodo, junto con dos eclipses solares.

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La Luna ingresará de forma progresiva en la sombra terrestre durante varias horas. El punto de mayor cobertura ocurrirá cerca de la medianoche, cuando una parte significativa del disco lunar quede dentro de la umbra, la zona más oscura de la sombra proyectada por la Tierra.

Estas son las horas clave del eclipse lunar en Perú

De acuerdo con las predicciones astronómicas para Lima y otras localidades del país, la primera fase comenzará a las 20:24 horas del jueves 27 de agosto. En ese momento, la Luna ingresará en la penumbra terrestre, aunque este cambio será difícil de distinguir sin instrumentos debido a la baja intensidad del oscurecimiento.

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La fase parcial comenzará a las 21:34 horas, cuando el satélite natural ingrese en la umbra. Desde ese momento, el cambio sobre la superficie lunar será más perceptible y una parte del disco adquirirá una tonalidad rojiza o cobriza.

El máximo del fenómeno está previsto para las 23:13 horas. Para Lima, la Luna se encontrará a unos 76 grados sobre el horizonte, según las predicciones astronómicas citadas en la información proporcionada. Esta posición permitirá una observación favorable si las condiciones del cielo lo permiten.

La fase parcial concluirá a las 00:52 horas del viernes 28 de agosto. La salida completa de la penumbra ocurrirá a las 2:02 horas.

El 93% del diámetro lunar ingresará en la umbra

Cinco vistas de la Luna con tonalidad anaranjada muestran distintas fases de un eclipse alineadas de forma horizontal sobre un fondo negro
Cinco fases de un eclipse lunar registrado el 27 de agosto en Lima, Perú, exponen la progresión de la sombra sobre la superficie del satélite. (VisualesIA)

Aunque se trata de un eclipse lunar parcial, la magnitud de la cobertura será elevada. Cerca del 93% del diámetro de la Luna ingresará en la umbra terrestre durante el momento máximo.

La diferencia entre las fases permite explicar por qué el inicio del evento no tendrá la misma visibilidad que su etapa central. La penumbra corresponde a la región exterior de la sombra de la Tierra y produce un oscurecimiento leve, mientras que la umbra genera una transformación mucho más evidente sobre la superficie lunar.

Para quienes busquen observar la parte más visible del fenómeno, el periodo comprendido entre las 22:30 horas y la medianoche concentrará buena parte de la actividad perceptible, con el máximo previsto a las 23:13 horas.

ASISMET advierte diferencias según la región

ASISMET señaló que la cobertura nubosa y las condiciones meteorológicas no serán iguales en todo el territorio peruano. La costa central y la costa sur, además de la vertiente oriental o ceja de selva, tendrán condiciones adversas para seguir el eclipse.

La situación será diferente en Piura y Chiclayo, así como en los Andes y la selva peruana, donde ASISMET reportó buenas condiciones para la observación. La posibilidad de apreciar las distintas etapas dependerá de la presencia o ausencia de nubes en cada localidad.

La Luna eclipsada pasará por el cenit en tres localidades

El evento astronómico tendrá una duración cercana a cinco horas y 38 minutos, desde el inicio de la fase penumbral hasta la salida completa de la sombra terrestre - crédito NASA
El evento astronómico tendrá una duración cercana a cinco horas y 38 minutos, desde el inicio de la fase penumbral hasta la salida completa de la sombra terrestre - crédito NASA

ASISMET también informó sobre un aspecto particular del fenómeno: la Luna eclipsada cruzará el cenit del cielo en zonas de Perú y Brasil.

El paso cenital está previsto a las 00:04 horas en Aguaytía, a las 00:13 horas en Caraz y a las 00:16 horas en Chimbote. Estos horarios corresponden a la etapa posterior al máximo del eclipse y se producirán durante la madrugada del 28 de agosto.

Según ASISMET, el antecedente de un paso cenital de la Luna llena que coincidió con un eclipse parcial o total en territorio peruano se remonta al 16 de agosto de 1989. En aquella fecha, el fenómeno correspondió a la fase final de un eclipse total de Luna observable desde Quincemil, en Cusco.

El siguiente registro señalado por ASISMET está previsto para el 6 de agosto de 2036, con referencia a Ilave, en Puno.

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