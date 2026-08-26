Perú

Golazo de Maxloren Castro para la remontada de Sporting Cristal ante Sport Huancayo por Copa de la Liga 2026

El equipo celeste salió con todo en el segundo tiempo y en su primera llegada el joven extremo anotó el segundo tanto de su equipo a los 46 minutos

El extremo apareció en el corazón del área y puso la remontada de cabeza - Crédito: América TV.
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Furia rimense. Así salió Sporting Cristal para el segundo tiempo del duelo que le viene ganado 2-1 a Sport Huancayo por los cuartos de final de la Copa de la Loga 2026.

El gol lo anotó el atacante Maxloren Castro, que aprovechó un gran centro del Irven Ávila para que de un certero cabezazo pusiera en ventaja al elenco local a los 46 minutos de juego.

La jugada del gol

Maxloren Castro - Sporting Cristal - Sport Huancayo - Copa de la Liga - Perú - deportes - 26 agosto
(Copa de la Liga)

Tras el pitazo que indicaba el reinició del partido, el ‘Rojo Matador’ intentó controlar el balón y lanzarse al ataque para ponerse una vez más en ventaja.

Pero sus intentos se vieron rápidamente cortadados cuando, por el lado izquierdo del ataque, el propio Maxloren Castro recuperó un balón en un propia cancha y salió disparado como una fecla en busca del arco rival.

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En su camino, le cedió el balón a Hernán Barcos quien, con la sabiduría que lo caracteriza, no dudó en seguir abriendo el balón hacia Irven Ávila, que se proyecataba como puntero derecho.

Entonces el ‘Cholito’ recibió la pelota, alzó la mirada y envió un centro pefecto para que sea el mismo Maxloren, que ya venía a velocidad, quien conectara un certero cabezazo y colocara el 2-1 parcial que ya le comenzaba a dar el pasaporte a las semifinales de la Copa de la Liga 2026 al cuadro cervecero.

El primero de Ávila

Previamente, Sporting Cristal igualó este partido ante Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo con un gol de Irven Ávila a los 42 minutos, después de quedar en desventaja en el primer tiempo por una anotación de Juan Quiñonez.

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La igualdad llegó tras una jugada por derecha de Luis Iberico, que envió un centro al área. Hernán Barcos conectó un cabezazo que habilitó a Ávila, quien ganó la posición ante un defensor y definió.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera no encontró un desarrollo cómodo pese a salir con determinación, ya que el “Rojo Matador” sostuvo una propuesta competitiva y logró abrir el marcador en la primera parte. Luego del 0-1, Cristal asumió un papel más protagónico y buscó el empate con Barcos como referencia ofensiva.

Cabellos por dos

Catriel Cabellos marcó el 3-1 para Sporting Cristal a los 59 minutos y estiró la ventaja ante Sport Huancayo en los cuartos de la Copa de la Liga 2026, en el estadio Alberto Gallardo. El mediocampista resolvió con un remate de larga distancia que se desvió en el trayecto y descolocó al arquero Diego Campos.

Pero eso no fue todo, ya que el volante cerró su participación a los 81 minutos, cuando colocó el 4-1, tras una pelotera en área huancaína, Catriel se encontró con el balón debajo del arco y solo tuvo que empujarla hacía un ángulo imposible para el portero

El equipo dirigido por Roberto Mosquera revirtió el partido en el segundo tiempo tras irse al descanso en desventaja. En esa remontada, los tantos de Cabellos consolidó la diferencia de los ‘celestes’ que disputarán las semifinales con el ganador de la serie que disputarán el día de mañana las escuadras de ADT y CD Moquegua.

El volante volvió a vencer el arco de los huancaínos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: América TV.

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