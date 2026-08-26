Fenómeno El Niño: EPSEL intensifica limpieza y ya intervino más de 300 km de alcantarillado en Chiclayo

Personal del Centro de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres inspecciona una calle anegada en una zona crítica de Chiclayo ante el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

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Ante la proximidad de un fenómeno El Niño de magnitud extraordinaria, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL) completó trabajos de limpieza en más de 300 kilómetros de colectores de la red de alcantarillado de Chiclayo, según informó la Agencia Andina. La intervención forma parte de una estrategia preventiva que busca reducir el riesgo de colapso del sistema ante las lluvias.

La red total de alcantarillado de la ciudad supera los 1.000 kilómetros, lo que sitúa la intervención ejecutada hasta ahora en cerca de un tercio del sistema. De acuerdo con el citado medio, Eduardo Vásquez Figueroa, gerente de EPSEL, confirmó que la empresa prevé contratar maquinaria adicional para ampliar la cobertura antes del inicio de la temporada de lluvias.

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Trabajadores de la empresa EPSEL realizan trabajos de mantenimiento en la red de alcantarillado de Chiclayo para prevenir desbordes ante el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

Equipamiento y zonas de riesgo

Vásquez Figueroa precisó que EPSEL dispone de motobombas y equipos especializados para atender de forma rápida los sectores donde las aguas pluviales puedan ingresar al sistema y provocar desbordes. La empresa tiene identificados varios puntos críticos en Chiclayo, cuyo monitoreo forma parte central del plan de respuesta ante emergencias.

El funcionario subrayó que, pese a la incertidumbre sobre la magnitud que podría alcanzar el próximo evento climático, la ciudad se encuentra en mejores condiciones que en episodios anteriores. “La situación será afrontada con mejores condiciones que en años anteriores, gracias al mantenimiento de la infraestructura y la disponibilidad de equipos”, señaló en declaraciones recogidas por Andina Noticias.

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Un operario realiza labores de mantenimiento en un buzón del alcantarillado de Chiclayo como parte de los trabajos preventivos de EPSEL ante el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

Inversiones y obras de prevención

En el plano financiero, EPSEL ejecuta actualmente más de S/ 11 millones en inversiones dentro del plan de gestión reactiva. De forma paralela, evalúa un nuevo paquete de obras de prevención por un monto superior a S/ 13 millones, lo que elevaría a más de S/ 24 millones el total de recursos destinados a preparar la infraestructura sanitaria de Chiclayo.

El plan contempla, además, el uso de sistemas de evacuación pluvial existentes en las calles de la ciudad. Según reportó Andina Noticias, el Ministerio de Vivienda tendría a su cargo la operación y el mantenimiento de esos sistemas como parte del esquema de respuesta coordinada entre entidades del Estado.

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Operarios de EPSEL realizan trabajos de descolmatación en la red de alcantarillado de Chiclayo como medida preventiva ante las lluvias del fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

Llamado urgente a la ciudadanía

Vásquez Figueroa lanzó un llamado directo a los vecinos de Chiclayo para que eviten arrojar basura y residuos sólidos en los buzones de alcantarillado. “Los buzones no son basureros”, advirtió el gerente, al señalar que los desechos obstruyen las redes e impiden la evacuación normal de las aguas durante las precipitaciones.

La advertencia apunta a uno de los factores que históricamente han agravado los efectos de las lluvias intensas en la ciudad: la acumulación de residuos en el sistema de drenaje. Para EPSEL, la capacidad de respuesta ante el fenómeno El Niño dependerá tanto de la infraestructura disponible como del comportamiento de la población en la protección de las redes de saneamiento.

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