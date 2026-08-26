Un precario puente de tablas y palos de madera pone en riesgo a escolares y vecinos que cruzan a diario una quebrada en Chosica

Escolares, familias y adultos mayores cruzan a diario una quebrada en Lurigancho-Chosica mediante un precario puente hecho con tablas y palos de madera. La estructura presenta rajaduras, huecos, partes deterioradas y carece de barandas. Los vecinos advierten que representa un peligro constante y exigen a las autoridades la construcción de un puente seguro que permita el tránsito de la población. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

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Vecinos de Lurigancho-Chosica deben cruzar todos los días una quebrada mediante un improvisado puente hecho con tablas y postes de madera, que carece de barandas y medidas básicas de seguridad. La estructura sirve como vía de paso para familias, escolares y adultos mayores, pese al deterioro que presenta.

Un reporte de Buenos Días Perú de Panamericana Televisión mostró las condiciones del paso ubicado en la quebrada California, donde algunas tablas presentan rajaduras, huecos y señales de deterioro. La estructura también se mueve cuando una persona la atraviesa, lo que incrementa el riesgo de una caída.

Los vecinos señalaron que el puente fue construido por una pobladora con sus propios recursos para facilitar el acceso hacia las viviendas y permitir que los estudiantes lleguen al colegio ubicado en la parte alta. También cuestionaron a las autoridades por la falta de una solución permanente para esta zona de Chosica.

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Un transeúnte cruza la quebrada California en Lurigancho-Chosica sobre un puente de tablas de madera sin barandas construido por los propios residentes. (Captura: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión)

Una tabla de madera sirve como puente para cruzar quebrada en Chosica

Durante el recorrido realizado por el programa, el reportero evidenció que el improvisado puente peatonal está sostenido por postes de madera delgados y no cuenta con barandas que protejan a quienes lo utilizan. Una de las tablas incluso presentó una rajadura al momento de ser pisada.

El periodista también mostró que parte de la estructura se mueve mientras una persona cruza. La situación genera especial preocupación porque los vecinos atraviesan el paso junto a sus hijos, además de adultos mayores que deben desplazarse por la zona.

Juanito Medarejo, vecino del sector, declaró a Buenos Días Perú que el puente representa un peligro constante. “Este puente no tiene nada de garantía”, señaló. Según explicó, una pobladora construyó la estructura con sus propios recursos para facilitar el tránsito de los vecinos y de los escolares que acuden al colegio ubicado en la parte alta.

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Un puente de tablas de madera permite el paso de los residentes sobre la quebrada California en Lurigancho-Chosica. (Captura: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión)

Escolares cruzan por una estructura deteriorada y sin iluminación

El riesgo aumenta para los escolares de Chosica, quienes utilizan este paso todos los días para acudir al colegio y regresar a sus viviendas. Durante el reporte se mostró un hueco en una de las partes de la estructura, además de tablas que presentan deterioro.

Medarejo advirtió sobre el peligro que afrontan los menores cuando cruzan solos. “¿Qué pasaría cuando un niño se cae y se mete la pata y se tropieza ahí?”, cuestionó el vecino, quien consideró que una caída podría ocasionar una lesión grave.

El vecino también señaló que la situación resulta más peligrosa durante la noche debido a la falta de alumbrado público. Aseguró que tanto niños como adultos mayores deben atravesar la zona bajo esas condiciones, pese a que el puente carece de elementos de protección.

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Un puente artesanal de madera en la quebrada California de Lurigancho-Chosica sirve como único paso peatonal para los vecinos de la zona. (Composición: Infobae Perú)

Vecinos recuerdan que otros puentes fueron destruidos por huaicos

Los residentes también recordaron que la zona cuenta con antecedentes de huaicos que afectaron los accesos construidos para conectar ambos lados de la quebrada. Una vecina señaló que desde 2012 se instalaron estructuras similares para facilitar el desplazamiento de la población.

“Ha venido el huaico 2012, el 2015 y el 2017 y los puentes se han ido llevando por el cauce del huaico”, declaró a Buenos Días Perú. La pobladora pidió una intervención de las autoridades de Lurigancho-Chosica para atender la situación.

La vecina explicó que el actual puente constituye una de las principales vías de acceso hacia el otro lado de la quebrada y permite llegar hasta los puntos donde circulan colectivos. Advirtió que, si la estructura desapareciera, los residentes tendrían que desplazarse por el propio cauce para llegar a sus viviendas.

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Los vecinos reclamaron una solución que permita contar con un puente seguro y resistente ante eventuales emergencias. Mientras tanto, escolares, familias y adultos mayores continúan utilizando esta estructura de madera como paso cotidiano para ingresar y salir de la zona.