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Ignacio Buse vs Daniel Altmaier: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem

El tenista peruano viene de cobrarse una revancha ante Adam Walton y ahora enfrentará al competidor alemán por un lugar en los cuartos de final del certamen estadounidense. Revisa todos los detalles

Ignacio Buse enfrentará a Daniel Altmaier por los octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem.
Ignacio Buse enfrentará a Daniel Altmaier por los octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem. Crédito: Agencias
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Luego de estrenarse con una gran victoria, Ignacio Buse vuelve a la cancha con un nuevo desafío en el ATP 250 de Winston-Salem. El tenista peruano enfrentará al alemán Daniel Altmaier por los octavos de final, en busca de seguir avanzando en el certamen y llegar con buenas sensaciones al US Open.

‘Nacho’ llega a esta instancia con confianza luego de superar con éxito su debut ante el australiano Adam Walton, a quien derrotó en tres sets en la ronda anterior. Ahora, el tenista nacional buscará prolongar su buen momento, avanzar lo más lejos posible en Carolina del Norte y llegar con mayor confianza al gran desafío que lo espera en Nueva York.

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Ignacio Buse vs Daniel Altmaier: día, hora y canal TV del partido

El duelo entre Ignacio Buse y Daniel Altmaier por los octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem está programado para este miércoles 26 de agosto. Sin embargo, la organización todavía no ha confirmado el horario oficial del encuentro, por lo que aún no se puede precisar a qué hora saltará a la cancha el tenista peruano.

La hora dependerá del orden de juego establecido para la jornada y de la duración de los partidos que se disputen previamente. Una vez que se publique la programación oficial, se podrá conocer el horario exacto para Perú.

En cuanto a la transmisión, los aficionados peruanos podrán seguir el partido a través de Disney+ Premium, plataforma encargada de transmitir el torneo. Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura del encuentro y ofrecerá todos los detalles de la participación de Buse en Winston-Salem.

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El camino de Ignacio Buse en el ATP 250 de Winston-Salem.
El camino de Ignacio Buse en el ATP 250 de Winston-Salem. Crédito: X DECISIVO.

¿Cómo llega Ignacio Buse?

Ignacio Buse llega a los octavos de final con la confianza en alto luego de protagonizar una importante victoria frente a Adam Walton. El tenista peruano derrotó al australiano por 6-2, 5-7 y 6-3, cobrándose así una revancha que tenía pendiente tras su reciente caída ante el mismo rival.

El ‘Colorado’ tuvo un arranque contundente, aunque no pudo cerrar el partido en el segundo set y permitió la reacción de su oponente. Sin embargo, el peruano recuperó su mejor versión en la manga decisiva, volvió a tomar el control y selló su clasificación con un sólido 6-3.

El triunfo le permitió avanzar por primera vez a los octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem y sumar un nuevo partido de alto nivel antes de afrontar el US Open. Ahora, tendrá la oportunidad de seguir avanzando en el certamen estadounidense.

¿Cómo llega Daniel Altmaier?

Al frente estará Daniel Altmaier, quien también llega a esta instancia tras conseguir una victoria en la segunda ronda. El alemán superó al argentino Francisco Comesaña por 6-1 y 7-6 (8-6) y aseguró su presencia entre los 16 mejores del torneo.

El europeo será una prueba exigente para Ignacio Buse, aunque el peruano cuenta con un antecedente favorable. Ambos jugadores se enfrentaron en 2025, en el Challenger de Cancún, donde el tenista nacional se impuso ante Altmaier.

Con ese recuerdo a favor, ‘Nacho’ buscará repetir la historia y conseguir una nueva victoria que le permita instalarse en los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem.

Ignacio Buse y Daniel Altmaier solo se han enfrentado una vez en el circuito.
Ignacio Buse y Daniel Altmaier solo se han enfrentado una vez en el circuito. Crédito: ATP

Ignacio Buse vs Daniel Altmaier: detalles del partido

  • Torneo: ATP 250 de Winston-Salem 2026
  • Ronda: Octavos de final
  • Fecha: miércoles 26 de agosto
  • Hora: pendiente de confirmación
  • Canal/streaming: Disney+ Premium
  • Superficie: pista dura
  • Rival: Daniel Altmaier

El encuentro será una nueva oportunidad para Ignacio Buse de ganar confianza y ritmo competitivo antes de afrontar el US Open 2026, donde buscará seguir haciendo historia en el circuito ATP.

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