Ignacio Buse se cobra revancha ante Adam Walton y avanza a octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem

Ignacio Buse se reencuentra con la victoria en el ATP 250 de Winson-Salem. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Guardar

Ignacio Buse recuperó el nivel que lo llevó a escalar hasta el puesto 36 del ranking ATP y se impuso ante el australiano Adam Walton por 6-2, 5-7 y 6-3 en la segunda ronda del ATP 250 de Winston-Salem, disputada en el Complejo de Tenis de la Universidad Wake Forest, en Carolina del Norte. El triunfo tiene un sabor especial: apenas nueve días atrás, ese mismo rival lo había eliminado en Cincinnati con un contundente 6-4 y 6-3, en la única reunión previa entre ambos.

El primer set fue un monólogo del peruano. Con autoridad desde el fondo de la pista y un saque que no dio margen a Walton, Buse quebró dos veces y se adjudicó la manga con comodidad. El inicio del segundo parcial mantuvo la misma dinámica: ambos tenistas se quebraron al arranque, confirmaron sus servicios y el peruano volvió a tomar la delantera.

PUBLICIDAD

Con ventaja 5-4 y el saque a favor, el partido parecía encaminarse al cierre, pero Walton reaccionó en el momento menos esperado. El australiano quebró en la décima posición y, con un segundo quiebre consecutivo, se llevó el set para forzar la definición en un tercer parcial.

Los fantasmas de Cincinnati sobrevolaron brevemente la pista, pero Buse no se dejó llevar por la presión. El tercer set se mantuvo parejo hasta el 3-3, instancia en la que el peruano encontró el quiebre que inclinó la balanza. Con ventaja 5-3 y nuevamente el saque a su favor, Buse cerró el partido sin contemplaciones. La revancha quedó consumada.

PUBLICIDAD

Ignacio Buse disputará el ATP 250 de Winston-Salem antes de viajar a Nueva York para jugar el US Open 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Las estadísticas del encuentro reflejan la solidez del número uno peruano. Buse conectó seis aces por solo uno de Walton, quien además cometió tres dobles faltas contra ninguna del peruano. El tenista limeño de 22 años mantuvo el 100% de efectividad en los puntos con el segundo servicio y ganó el 72% de los puntos con el primero, un porcentaje que resultó determinante para sostener su juego en los momentos de mayor tensión.

El resultado también pone fin a una sequía de victorias que se extendía desde el 22 de julio, cuando Buse derrotó en tres sets al suizo Kilian Feldbausch en los octavos de final del ATP 250 de Kitzbühel.

PUBLICIDAD

Desde entonces, el peruano había caído en su debut en Montreal y en Cincinnati, lo que convirtió a Winston-Salem en una escala obligada para recuperar confianza antes del US Open 2026.

Siguiente desafío

El camino en Carolina del Norte no se vuelve más sencillo. Buse tendrá en octavos de final al alemán Daniel Altmaier, sembrado 16 del torneo y actual número 65 del ranking ATP, quien el mismo martes eliminó al argentino Francisco Comesaña por 6-1 y 7-6 (8-6).

El camino de Ignacio Buse en el ATP 250 de Winston-Salem. Crédito: X DECISIVO.

Pese al rango del rival, el peruano llega al duelo con un antecedente favorable: ya venció a Altmaier en el Challenger de Cancún 2025, y aquel enfrentamiento también se disputó en pista dura, la misma superficie del torneo estadounidense. El partido entre ambos está previsto para este miércoles 26 de agosto, con horario aún por confirmar.

PUBLICIDAD

¿Cuándo empieza el US Open?

El US Open será el siguiente gran objetivo de Ignacio Buse. El peruano es el único representante nacional que tiene asegurada su presencia en el cuadro principal masculino de singles del último Grand Slam de la temporada.

La competencia principal del torneo neoyorquino comenzará el domingo 30 de agosto y se extenderá hasta el domingo 13 de septiembre, fecha establecida para la definición del título masculino. Buse afrontará así su tercera participación en el cuadro principal de un Grand Slam durante esta temporada, luego de su presencia en Roland Garros Wimbledon.

Momento de agradecimiento para el tenista peruano. (Video: ESPN)