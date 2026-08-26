Perú

Inundaciones catastróficas en Nepal y China: Cancillería pone a disposición líneas de emergencia para connacionales afectados

Las autoridades de ambos países reportan cientos de víctimas, comunidades incomunicadas y daños severos en infraestructura

Trishuli Bazar (Nepal), 26/08/2026.- Varias personas observan cómo las aguas de la inundación arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Trishuli Bazar (Nepal), 26/08/2026.- Varias personas observan cómo las aguas de la inundación arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
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La región fronteriza entre Nepal y China atraviesa una de las peores situaciones de emergencia de los últimos años tras inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra que han causado la muerte de más de 160 personas y la desaparición de al menos 800.

Según informó la agencia EFE, un desprendimiento glaciar en la provincia de Bagmati, al norte de Nepal y cerca del Tíbet, generó una riada que arrasó pueblos enteros, puentes y proyectos hidroeléctricos, mientras la emergencia se extendía hasta territorio chino.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) detalló que el fenómeno, ocurrido poco después de las 8:30 de la mañana, provocó una avalancha de lodo y sedimentos en el río Lhende.

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La masa de agua y escombros, en menos de una hora, alcanzó el río Bhote Koshi y arrasó localidades como Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Las imágenes de cámaras de seguridad difundidas por las autoridades muestran cómo los ríos desbordados destruyen infraestructuras y obligan a los habitantes a evacuar en medio del caos.

Nepal concentra la mayor parte de víctimas fatales —157 según el último reporte oficial—, mientras que el balance chino suma tres muertos y 265 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong.

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Entre los desaparecidos figuran 384 turistas, incluidos 291 extranjeros y 93 nepalíes, así como decenas de miembros del Ejército, la Policía y trabajadores de proyectos hidroeléctricos.

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El impacto estructural también es severo: ochenta puentes han sido destruidos y el proyecto hidroeléctrico Langtang Khola sufrió graves daños justo antes de iniciar operaciones, explicó el director del proyecto, Bijay Mohan Bhattarai, al periódico Kathmandu Post.

El Gobierno de Nepal declaró zona de desastre las regiones afectadas durante tres meses y movilizó helicópteros y recursos para rescatar heridos y restablecer servicios básicos. Según la agencia EFE, la Unión Europea activó el sistema satelital Copernicus para mapear el área y la Federación Internacional de la Cruz Roja liberó más de un millón de euros para apoyar la asistencia local.

“Mis pensamientos están con todos los afectados, especialmente las familias que han perdido seres queridos o que aún esperan noticias”, manifestó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en X. La solidaridad internacional incluye el envío de ayuda desde India, con diez toneladas de suministros y equipos de rescate, y mensajes de apoyo de gobiernos como el de AlemaniaReino Unido y Brasil.

Una grabación de CCTV muestra a personas huyendo mientras una avalancha de barro y agua destruye edificios en un valle de la frontera entre Nepal y China, en Gyirong, región del Tíbet (China). 26 de agosto de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un vídeo de las redes sociales. REDES SOCIALES/vía REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. PROHIBIDO SU ARCHIVO. ÚNICAMENTE PARA USO PERIODÍSTICO. VERIFICACIÓN: - Los edificios, el río, el trazado de la carretera y el terreno coinciden con imágenes de archivo y satelitales de la frontera entre el Tíbet y China
Una grabación de CCTV muestra a personas huyendo mientras una avalancha de barro y agua destruye edificios en un valle de la frontera entre Nepal y China, en Gyirong, región del Tíbet (China). 26 de agosto de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un vídeo de las redes sociales. REDES SOCIALES/vía REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. PROHIBIDO SU ARCHIVO. ÚNICAMENTE PARA USO PERIODÍSTICO. VERIFICACIÓN: - Los edificios, el río, el trazado de la carretera y el terreno coinciden con imágenes de archivo y satelitales de la frontera entre el Tíbet y China

Cancillería peruana activa líneas de emergencia para connacionales

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresó su solidaridad con los pueblos de China y Nepal y, de acuerdo con el comunicado oficial, “extendió sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas”. Hasta el momento, no se han reportado ciudadanos peruanos entre los damnificados, aunque la Cancillería mantiene vigilancia permanente.

Como medida preventiva, la Cancillería difundió los datos de contacto para peruanos que puedan verse afectados o requieran asistencia.

La Embajada del Perú en China habilitó el número +91 9818 342780 y el correo seccionconsularbj@embaperuchina.com.cn. Para quienes se encuentren en Nepal, la Embajada del Perú en India, concurrente ante Nepal, ofrece atención consular a través del +86 1300 1109 422 y el correo consular@embassyperuindia.in.

La entidad recomendó a los peruanos que residen o se desplazan por la región mantenerse informados y comunicarse con las embajadas ante cualquier eventualidad.

El Ministerio recuerda que los consulados y las líneas de emergencia permanecen activos “ante la eventualidad de que algún connacional pudiera haber resultado afectado”.

Sede de la Cancillería, en el Centro de Lima. (Foto: Andina)
Sede de la Cancillería, en el Centro de Lima. (Foto: Andina)

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