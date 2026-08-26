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Gol de Catriel Cabellos para estirar ventaja de Sporting Cristal frente a Sport Huancayo por cuartos de Copa de la Liga 2026

El centrocampista ensayó un disparo de larga distancia que se desvió en el camino y desacomodó al portero Diego Campos

El volante le pegó desde fuera del área y venció al portero contrario - Crédito: América TV.
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Sporting Cristal ha exhibido una imagen demoledora en la segunda mitad de su juego ante Sport Huancayo por la Copa de la Liga 2026. Luego de una primera parte donde se marchó a los vestuarios en desventaja, los dirigidos por Roberto Mosquera le dieron vuelta al luminoso del Alberto Gallardo y Catriel Cabellos se ha encargado de estampar el 3-1 para los ‘celestes’.

El ‘rojo matador’ se había puesto adelante en el juego gracias a un tanto de Aldo Quiñonez. El paraguayo de 35 años se deslizó en el área ‘celeste’ y venció la valla del portero Bautista. Fue un tanto que sorprendió a la defensa ‘bajopontina’ mientras los ataques de su ofensiva no rendían frutos.

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Sin embargo, antes del fin de la primera mitad, Irven Ávila emparejó la cuenta tras una gran asistencia de Hernán Barcos. El entre tiempo fue clave para que Roberto Mosquera charle con los suyos y salgan al complemento con una imagen totalmente distinta. Maxloren Castro puso a los del Rímac arriba en el luminoso apenas un minuto después del pitazo que reanudaba las acciones.

Gol de Catriel Cabellos para estirar ventaja de Sporting Cristal frente a Sport Huancayo por cuartos de final de Copa de la Liga 2026.
Gol de Catriel Cabellos para estirar ventaja de Sporting Cristal frente a Sport Huancayo por cuartos de final de Copa de la Liga 2026. Crédito: Captura América TV.

La siguiente estocada estuvo a cargo de Catriel Cabellos. El volante formado en Racing Club remató de larga distancia y su tiro se desvió en el camino, lo que descolocó al portero Diego Campos y movió sus redes del lado que suma.

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¿A qué equipo enfrentará Sporting Cristal en semifinales?

ADT de Tarma y CD Moquegua se medirán este jueves 27 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Unión de Tarma por el último cuarto de final de la Copa de la Liga 2026, el encuentro que cerrará la ronda y que definirá al rival de Sporting Cristal en las semifinales del torneo. El partido se transmitirá de forma gratuita a través del canal de YouTube de Bicolor+, plataforma de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El cruce se disputa a partido único. En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, el ganador se determinará directamente en una tanda de penales, sin tiempo suplementario. En las semifinales, sí se jugará ida y vuelta.

Resultados de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026
Resultados de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026

El cuadro moqueguano llega a esta instancia tras protagonizar una de las eliminaciones más inesperadas de la competencia: superó a Deportivo Garcilaso en los penales durante los octavos de final. ADT, por su parte, es local y buscará aprovechar su condición de visitante en el torneo para avanzar.

El ganador de este duelo se convertirá en el tercer semifinalista del torneo, donde ya tiene lugar asegurado Alianza Atlético, que el martes 25 de agosto eliminó a UTC de Cajamarca por penales tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El cuarto semifinalista saldrá del duelo de este mismo miércoles entre Atlético Grau y Sport Boys en el Estadio Municipal de La Matanza.

Próximo partido de Sporting Cristal

El compromiso de mayor peso para el conjunto rimense en los próximos días llegará el domingo 30 de agosto, cuando Sport Boys reciba a Sporting Cristal a las 15:30 horas en el Estadio Miguel Grau del Callao por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido, que será transmitido por L1 MAX, se disputará únicamente con hinchada local, por lo que los hinchas de Cristal no podrán ingresar al recinto.

Sport Boys vs Sporting Cristal se muda de estadio: se medirán en el Miguel Grau del Callao.
Sport Boys vs Sporting Cristal se muda de estadio: se medirán en el Miguel Grau del Callao. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

El encuentro tendrá como árbitro principal a Augusto Menéndez, según confirmó la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). Robin Segura estará a cargo del sistema de videoarbitraje (VAR).

El historial entre ambos clubes pesa sobre los ‘rosados’: la última vez que Sport Boys venció a Sporting Cristal fue el 27 de septiembre de 2007, cuando se impuso 3-0 en el Torneo Clausura de aquel año. Desde entonces, los ‘celestes’ no han cedido ante su rival del Callao.

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