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Gol de Irven Ávila con perfecta asistencia de Hernán Barcos en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

El ‘Cholito’, uno de los últimos referentes que aún se mantiene en pie en el Rímac, respondió con mucha determinación a la anotación de Juan Quiñonez. Con esa diana dejó muy en claro que sigue vigente

El delantero aprovechó una genial asistencia de Hernán Barcos y logró el empate - Crédito: América TV.
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Sporting Cristal se vio sorprendido por el carácter competitivo de Sport Huancayo. Por un instante, el combinado local se vio abajo en el luminoso y tuvo que mantener la calma para enfilar la arremetida por el empate, situación que llegó de la mano del histórico Irven Ávila, que sigue a lo suyo pese a que muchos desean verlo postergado.

No era el partido ideal para los de Roberto Mosquera, que por más que salieron con determinación en el estadio Alberto Gallardo, se estrellaron con la propuesta de un decidido ‘rojo matador’, que logró adelantarse en la primera parte con una anotación de Juan Quiñonez.

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Irven Ávila, sonrisa pícara tras la anotación a Sport Huancayo. - Crédito: Flor Simón
Irven Ávila, sonrisa pícara tras la anotación a Sport Huancayo. - Crédito: Flor Simón

Sin embargo, lo sucedido no redujo las intenciones de Cristal. A continuación, asumió un rol más protagónico con un Hernán Barcos liderando el ataque. En esa asignatura, el veterano delantero argentino fue clave para darle forma a la igualada parcial en casa.

A los 42′ minutos de la primera parte, Luis Iberico, desde el flanco derecho, mandó un centro al corazón del área que fue activado por el ‘Pirata’ con un delicado golpeo de cabeza, el cual claramente fue un servicio para Irven Ávila, quien le ganó la posición a un central de Sport Huancayo para hacerse del esférico y definir a placer.

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