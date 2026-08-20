Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, jueves 20 de agosto, habrá mucho fútbol tanto en Europa y Sudamérica: conoce los partidos de la jornada.

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Este jueves 20 de agosto se disputarán diversos torneos internacionales. En Sudamérica, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana definirán a los equipos clasificados a cuartos de final. En Europa, la Conference League y la Europa League continúan con los partidos de playoffs.

Cienciano buscará asegurar su clasificación frente a Botafogo en Río de Janeiro. El equipo cusqueño llega con una ventaja significativa tras imponerse 6-1 en la altura, pero necesita sostener un buen desempeño para concretar la eliminación de uno de los favoritos del torneo.

La expectativa en Cusco es alta, por lo que se instalará una pantalla gigante en la Plaza Mayor para que los hinchas puedan reunirse y seguir el encuentro decisivo. Una victoria no solo significaría la clasificación, sino también la posibilidad de que el club obtenga un premio superior a los 2 millones de soles.

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El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

En Sudamérica, dos futbolistas de la selección peruana también tendrán participación. André Carrillo buscará la clasificación a cuartos de final con Corinthians, que recibirá a Rosario Central en Sao Paulo tras igualar sin goles en la ida. La condición de local favorece al conjunto brasileño.

Por su parte, Jesús Pretell afrontará un partido clave con LDU de Quito frente a Mirassol. El mediocampista peruano logró un empate 1-1 como visitante y ahora cuenta con la oportunidad de aprovechar la altura de Ecuador para avanzar entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

Jesús Pretell viene consolidándose en el mediocampo de LDU de Quito.

Partidos de la Copa Sudamericana

Macará vs Santos (17:00 horas / ESPN 4 y Disney Plus)

Olimpia vs Vasco da Gama (17:00 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

Botafogo vs Cienciano (19:30 horas / DSports y DGO)

Partidos de la Copa Libertadores

LDU Quito vs Mirassol (17:00 horas / ESPN y Disney Plus)

Corinthians vs Rosario Central (19:30 horas ( ESPN y Disney Plus)

Partidos de la Europa League

Kairat vs Anderlecht (10:00 horas)

Mjallby vs Salzburg (11:00 horas)

Jagiellonia Bialystok vs Iberia 1999 (11:00 horas)

Benfica vs AGF (12:00 horas)

Besiktas vs Kauno Zalgiris (12:00 horas)

CSU Craiova vs Ararat-Armenia (12:00 horas)

Lech Poznan vs Thun (12:00 horas)

Egnatia Rrogozhine vs Lillestrom (12:00 horas)

OFI vs CSKA Sofia (13:00 horas)

Sint-Truiden vs Omonia Nicosia (13:00 horas)

Crvena Zvezda vs Viktoria Plzen (13:00 horas)

Partidos de la Conference League

Lincoln Red Imps vs Larne (11:00 horas)

Inter Turku vs FC Copenhague (11:00 horas)

Nordsjaelland vs St. Gallen (12:00 horas)

Midtjylland vs Rijeka (12:00 horas)

Tromso vs Brighton & Hove Albion (12:00 horas)

KÍ vs Riga (12:30 horas)

PAOK vs Brann (12:45 horas)

Drita vs Inter Club d’Escaldes (13:00 horas)

Gornik Zabrze vs Monaco (13:00 horas)

Vikingur Reykjavik vs Borac Banja Luka (13:00 horas)

Sion vs Ajax (13:15 horas)

Panathinaikos vs Hradec Kralové (13:30 horas)

Motherwell vs Freiburg (13:30 horas)

Lugano vs Maccabi Tel Aviv (13:30 horas)

Atalanta vs Hapoel Tel Aviv (13:30 horas)

Gent vs Hibernian (13:30 horas)

Hearts vs Rapid Wien (13:45 horas)

Rangers vs Jablonec (13:45 horas)

Hajduk Split vs Rakow Czestochowa (14:00 horas)

Shamrock Rovers vs KuPS (14:00 horas)

Getafe vs Partizan (14:00 horas)

Dinamo City vs Paphos (14:00 horas)

Sporting Braga vs Austria Wien (14:00 horas)

Partidos de LaLiga de España

Rayo Vallecano vs Deportivo Alavés (14:00 horas / Disney Plus y ESPN 4)

Partidos de la Copa Centroamericana de Concacaf

Alianza vs Olimpia (20:00 horas / Disney Plus)

Firpo vs Alajuelense (22:00 horas / Disney Plus)

Partidos del Campeonato de Clubes del Caribe

Defence Force vs Broki (17:00 horas / Disney Plus)

Cavalier vs Salcedo (19:00 horas / Disney Plus)