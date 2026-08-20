Las 5 sorpresas en la convocatoria de Perú para amistosos con Estados Unidos y México por fecha FIFA

La tabla difundida tras el torneo ubicó al combinado nacional delante de Sudáfrica, Túnez, Qatar, Arabia Saudita, Cabo Verde y Ghana, aun sin presencia peruana en la Copa del Mundo 2026 (Selección Peruana)

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La selección peruana se alista para volver al ruedo para continuar con su preparación de cara a las Eliminatorias 2030. La ‘blanquirroja’ tendrá dos grandes retos para la fecha FIFA de septiembre: se medirá con Estados Unidos en Orlando, y México en New York.

La expectativa crece por conocer a la lista de convocados que se conocerá en las próximas semanas. Mano Menezes ya tiene a sus elegidos y se pudo conocer que habrán sorpresas en su nómina.

Las 5 sorpresas del Mano Menezes para la fecha FIFA

Se viene especulando sobre algunos nombre que podrían ser las novedades en la lista de convocados de la selección peruana, entre regresos y primer llamado generan un ambiente de expectativa. Según se pudo conocer, Mano Menezes presentará 5 sorpresas para la próxima fecha FIFA.

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El DT de la ‘blanquirroja’ pretende llamar a jugadores de la Liga 1, quienes vienen destacanda en sus respectivos equipos. Y uno de los que era más pedido por los hinchas es Alejandro Hohberg, el extremo viene realizando una gran temporada en Cienciano.

“Alejandro Hohberg, Anderson Santamaría, Gerson Barreto, Beto Da Silva y Oslimg Mora”, informó Gustavo Peralta en el programa de L1 Max.

Se conoció las novedades de la selección peruana para amistosos con Estados Unidos y México. (L1 Max)

¿Cuándo jugará Perú con Estados Unidos con México?

La selección de Perú tendrá una serie de amistosos internacionales en el segundo semestre de 2026 como parte de su preparación previa al Mundial. El equipo afrontará encuentros en distintas ciudades de Norteamérica, midiéndose frente a rivales que participaron recientemente en la Copa del Mundo.

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El primer partido está previsto para el 26 de septiembre en Orlando, donde el plantel peruano se enfrentará a Estados Unidos. Este duelo será una oportunidad clave para evaluar el rendimiento colectivo frente a un adversario de alto nivel.

El calendario establece que, solo tres días después, el 29 de septiembre, la delegación peruana viajará a Nueva York para disputar un amistoso contra México. De acuerdo con la programación, el objetivo de este encuentro es analizar cómo responde la selección ante equipos con peso en la región.

La selección peruana sostendrá cuatro amistosos en la próxima fecha FIFA 2026.

Calendario de Perú por todo el 2026

El itinerario de preparación continúa en octubre. El primer compromiso de ese mes será el 3 de octubre en Montreal, donde Perú se medirá con Canadá. La gira cerrará el 6 de octubre en Miami, escenario que recibirá el enfrentamiento entre Perú y Colombia.

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En concreto, durante el segundo semestre de 2026, la selección peruana jugará cuatro amistosos frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Los partidos se llevarán a cabo en Orlando, Nueva York, Montreal y Miami, como parte de un ciclo de preparación orientado a fortalecer el funcionamiento del equipo y probar variantes tácticas de cara al Mundial.

Estos compromisos tienen como propósito principal darle rodaje al plantel y medir el nivel competitivo ante selecciones que participaron en la última Copa del Mundo. De esta forma, el cuerpo técnico podrá sacar conclusiones sobre el rendimiento y ajustar detalles en el esquema antes del torneo mayor.

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Perú dio un salto en la clasificación FIFA al ubicarse en el puesto 50 luego de la actualización posterior al Mundial 2026. La Bicolor mejoró dos lugares y firmó su mejor registro del año. (Selección Peruana)

Movistar ya no transmitirá partidos de Perú

Diego Rebagliati confirmó en el programa ‘Fútbol Satélite’ que “Movistar ya no va a transmitir los partidos de la selección peruana. Por lo menos, en principio, es América Televisión por señal abierta y La Bicolor por streaming”. Así, la audiencia deberá recurrir a nuevas plataformas para seguir los partidos de preparación.

Según Kevin Pacheco, no se descarta que el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) logre un acuerdo para formar parte de la programación de algún canal de cable, aunque esa negociación aún no tiene un desenlace confirmado.

Las próximas fechas FIFA serán cruciales tanto en lo deportivo como en lo mediático. Quienes deseen ver los amistosos ante selecciones mundialistas deberán sintonizar América Televisión o acceder a la transmisión digital a través de La Bicolor. El futuro de la señal por cable de la FPF podría definirse en las próximas semanas, a la espera de nuevos anuncios oficiales.

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Diego Rebagliati reveló que la señal de cable no televisará los amistosos de la 'bicolor'. (Fútbol Satélite)