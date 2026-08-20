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Emergencia en Arequipa por huaicos en la Panamericana Sur: camiones, autos y buses llevan días varados en la zona

La maquinaria pesada de Provías y del Gobierno Regional de Arequipa trabaja en el despeje de los sectores más críticos. Un camión que trasladaba aproximadamente ocho vehículos fue liberado con ayuda de un cargador frontal tras quedar varado en la zona

Un equipo de emergencia informa desde el kilómetro 731 de la Panamericana Sur, donde un deslizamiento de tierra y lodo ha bloqueado la vía. El personal, con chalecos de seguridad, se encuentra junto al mar. Una maquinaria pesada tipo cargador frontal está despejando la calzada de grandes montículos de sedimento. Las imágenes muestran el estado del camino bajo un cielo nublado y se observan trabajos de liberación para vehículos afectados. Esta cobertura periodística detalla los esfuerzos de Provías y el Gobierno Regional de Arequipa para restaurar el tránsito.
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Las lluvias y lloviznas registradas en las últimas horas complicaron el tránsito en un tramo de la carretera ubicada en la región Arequipa, donde maquinaria pesada trabaja para retirar los obstáculos que mantienen varados a vehículos y transportistas. José Antonio Carrera Paulett, gerente regional de Gestión de Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Arequipa, informó que las labores de recuperación se concentran entre los kilómetros 725 y 731 de la vía.

Durante una inspección realizada en la zona, el funcionario señaló que el punto más crítico se encuentra aproximadamente en el kilómetro 731. De acuerdo con la información proporcionada por Provías, desde el kilómetro 735 se desplazaron hacia el sector afectado para verificar las condiciones de la carretera y supervisar las acciones de limpieza. En el lugar encontraron un cargador frontal y una retroexcavadora destinados a despejar la ruta.

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Uno de los trabajos permitió liberar un camión que transportaba alrededor de ocho vehículos. La unidad había quedado atrapada en medio de las dificultades registradas en este tramo, por lo que la intervención de la maquinaria resultó necesaria para restablecer parcialmente el desplazamiento. Carrera Paulett explicó que las precipitaciones continúan representando una dificultad para las labores, debido a que la superficie permanece afectada por la humedad.

Las autoridades regionales mantienen un monitoreo permanente y coordinan con Provías para acelerar la recuperación del tramo - Créditos: Captura de pantalla de COER - Gobierno Regional de Arequipa.
Las autoridades regionales mantienen un monitoreo permanente y coordinan con Provías para acelerar la recuperación del tramo - Créditos: Captura de pantalla de COER - Gobierno Regional de Arequipa.

El funcionario precisó, ante las cámaras de la cuenta de de Facebook del COER - Gobierno Regional de Arequipa, que cerca de seis kilómetros presentan afectaciones y que las acciones se desarrollan de manera simultánea en el sector mencionado y en el frente de Atico.

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Para acelerar la recuperación de la vía, la entidad dispuso maquinaria propia, mientras que Provías también puso equipos a disposición del operativo. Ambas instituciones mantienen coordinación permanente para avanzar con el retiro de los materiales que obstaculizan la circulación.

La atención no se limita al despeje de la carretera. Debido a que en este sector no existen viviendas cercanas, las personas más perjudicadas son los conductores y pasajeros que permanecen detenidos mientras esperan la habilitación del paso. Ante esta situación, representantes del Gobierno Regional llevaron bebidas y galletas para brindar asistencia básica a quienes afrontan la espera en medio de las condiciones climáticas adversas.

Los seis kilómetros comprendidos entre los kilómetros 725 y 731 presentan afectaciones que mantienen interrumpido el desplazamiento vehicular- - Créditos: Captura de pantalla de COER - Gobierno Regional de Arequipa.
Los seis kilómetros comprendidos entre los kilómetros 725 y 731 presentan afectaciones que mantienen interrumpido el desplazamiento vehicular- - Créditos: Captura de pantalla de COER - Gobierno Regional de Arequipa.

Carrera Paulett indicó que el monitoreo continuará durante las próximas horas y destacó el esfuerzo desplegado por los equipos encargados de recuperar la transitabilidad. Según explicó, la intención es culminar las labores lo antes posible, aunque el avance dependerá de la evolución de las lloviznas que persisten en el área.

El gerente regional sostuvo que, si las condiciones permiten mantener el ritmo de trabajo, la intervención podría concluir entre este jueves y el viernes. Sin embargo, evitó garantizar una hora exacta debido a la presencia de precipitaciones, que podrían retrasar el ingreso y desplazamiento de los equipos pesados.

Mientras continúan las labores, las autoridades solicitaron paciencia a los transportistas y usuarios afectados por la interrupción. La prioridad, según el funcionario, es recuperar la circulación de manera segura y reducir progresivamente la cantidad de unidades que permanecen detenidas. Provías y el Gobierno Regional seguirán evaluando el estado de la vía para determinar cuándo podrá restablecerse el tránsito con normalidad.

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