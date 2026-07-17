Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, recibió duro castigo tras polémicas declaraciones: 1 año de suspensión y más de 100 mil soles de multa

Este viernes 17 de julio, la Comisión de Disciplina comunicó la sanción impuesta a Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, tras sus declaraciones sobre la Copa de la Liga. El técnico argentino fue suspendido por un año y deberá abonar una multa superior a los 100 mil soles.
Tras varios días de cuestionamientos por sus palabras sobre el torneo organizado por la Federación Peruana de Fútbol durante el receso por el Mundial, Melgarejo fue sancionado. No podrá participar en ningún certamen nacional durante un año, hasta julio de 2027.
“Sancionar al señor Horacio Hernán Melgarejo con la suspensión por el periodo de un (1) año, durante el cual no podrá participar en ninguna competición organizada por la Liga de Fútbol Profesional Peruana, por haber infringido el artículo 15 acápites 15.1 y 15.2 literales a), b) y d), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol (en adelante, el “RUD”), así como el artículo 172 acápite 172.1 del Reglamento de la Copa Caliente de la Liga 2026 (en adelante, el “Reglamento Copa de la Liga”), ello en concordancia con lo previsto en el artículo 37 del RUD", se puede leer.
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Además, Melgarejo deberá pagar una multa de 20 UIT, equivalente a 110 mil soles. La resolución indica: “Imponer al señor Horacio Hernán Melgarejo, una multa de veinte (20) UIT por la infracción al artículo 15 acápites 15.1 y 15.2 literales a), b) y d) del RUD, y el artículo 172 acápite 172.1 del Reglamento de la Copa de la Liga, en concordancia con el artículo 37 del RUD”.
La Comisión cerró con una advertencia: “Advertir expresamente al señor Horacio Hernán Melgarejo que, en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha dado origen el presente procedimiento disciplinario, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37 del RUD, con las consecuencias que de ello se pudieran derivar”.
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