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Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

El elenco ‘imperial’ llega con la confianza al máximo al estadio Nilton Santos para medirse contra un ‘fogao’ en su hora más crítico. La consigna es que los de Horacio Melgarejo cuiden su amplia ventaja en un escenario hostil. Sigue las incidencias

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07:51 hsHoy

¡Noche de partido! Cienciano acude al estadio Nilton Santos para desafiar a Botafogo por el desquite de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Las acciones darán inicio a las 19:30 horas.

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final por la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)
Matías Succar en plena carrera contra un rival de Botafogo. - Crédito: Difusión
07:51 hsHoy

¿Cómo llega Cienciano a la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

El rendimiento de Cienciano muestra un marcado contraste. En la Copa Sudamericana 2026, el equipo destaca por su sistema ofensivo y la presencia de varios goleadores bien posicionados, desplegando su mejor versión en el ámbito internacional. Este desempeño refuerza su reputación en el torneo continental.

En el Torneo Clausura 2026, la realidad es diferente: Cienciano no logra consolidarse, acumulando resultados irregulares como el reciente empate sin goles ante Deportivo Garcilaso. Frente a estos contrastes, el club ha decidido enfocar sus esfuerzos en la CONMEBOL Sudamericana, torneo que consideran su escenario predilecto.

Cienciano podría ganar monto millonario si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano podría ganar monto millonario si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
07:51 hsHoy

¿Cómo llega Botafogo a la revancha de octavos de final de Copa Sudamericana 2026?

Botafogo enfrenta una situación crítica en diversos ámbitos. En el Brasileirao, el equipo sufrió una derrota mínima frente al Vitória, resultado que profundiza su crisis deportiva. En el plano internacional, la situación se agravó luego de la contundente goleada recibida ante Cienciano, que se impuso por 6-1, dejando al conjunto carioca en una posición comprometida.

En respuesta a estos resultados adversos, la directiva de Botafogo tomó la decisión de destituir al entrenador Franclim Carvalho. La conducción del primer equipo será asumida de forma interina por el técnico de la categoría Sub-20, según confirmaron fuentes del club.

Botafogo va en búsqueda de la gesta contra Cienciano, en el estadio Nilton Santos. - Crédito: AFP
Botafogo va en búsqueda de la gesta contra Cienciano, en el estadio Nilton Santos. - Crédito: AFP
07:51 hsHoy

Cienciano vs Botafogo: alineaciones probables por vuelta de Copa Sudamericana 2026

- Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Santiago Arias; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera, Matías Succar; Carlos Garcés.

- Botafogo: Warlerson; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Justino, Marcal; Huguinho, Cristian Medina, Danilo, Álvaro Montoro; Matheus Martins, Kadir.

Neri Bandiera en un lanzamiento a portería mientras un oponente busca desbaratar su intento. - Crédito: EFE
Neri Bandiera en un lanzamiento a portería mientras un oponente busca desbaratar su intento. - Crédito: EFE
07:50 hsHoy

Dónde ver Cienciano vs Botafogo por octavos vuelta de Copa Sudamericana 2026

Los seguidores de Cienciano y Botafogo podrán ver los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 a través de ESPN en televisión y por Disney+ en streaming, tanto en Perú como en Sudamérica. Esto garantiza el acceso desde diversos dispositivos, incluidos móviles y computadoras.

Para quienes buscan análisis y cobertura adicional, Infobae Perú ofrecerá información detallada, actualizaciones en tiempo real y resúmenes de las jugadas principales. Así, los hinchas contarán con un seguimiento completo de los partidos y las reacciones de los protagonistas antes, durante y después de cada encuentro.

Cienciano vs Botafogo será transmitido por pantalla gigante: todos los detalles para ver el partido de vuelta por octavos de final de Copa Sudamericana 2026.
Cienciano vs Botafogo será transmitido por pantalla gigante: todos los detalles para ver el partido de vuelta por octavos de final de Copa Sudamericana 2026.
07:50 hsHoy

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo por octavos vuelta de Copa Sudamericana 2026

El desquite de la llave tendrá lugar este jueves 20 de agosto en el estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro. El silbatazo inicial sucederá a las 19:30 horas de Perú.

El lance, consignar, comenzará a las 19:30 horas en varios países de la región, incluyendo Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio está fijado para las 20:30 horas. Por su parte, en Argentina, Brasil y Uruguay, el duelo irá desde a las 21:30 horas.

07:50 hsHoy

Cienciano parte con un holgada ventaja sobre Botafogo

Cienciano se sintió muy cómodo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Desde el arranque de las acciones demostró una voracidad alucinante. Así golpeó en reiteradas oportunidades a Botafogo hasta asestarle seis goles en Copa Sudamericana 2026.

La apertura del luminoso llegó por intermedio de un testarazo de Matías Succar, quien se distinguió como el héroe de la contienda al añadir dos dianas más a su cuenta personal. Neri Bandiera, con un doblete, y Marcos Martinich con un ‘misil’, se unieron a la fiesta goleadora.

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