Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

¡Noche de partido! Cienciano acude al estadio Nilton Santos para desafiar a Botafogo por el desquite de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Las acciones darán inicio a las 19:30 horas.
¿Cómo llega Cienciano a la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?
El rendimiento de Cienciano muestra un marcado contraste. En la Copa Sudamericana 2026, el equipo destaca por su sistema ofensivo y la presencia de varios goleadores bien posicionados, desplegando su mejor versión en el ámbito internacional. Este desempeño refuerza su reputación en el torneo continental.
En el Torneo Clausura 2026, la realidad es diferente: Cienciano no logra consolidarse, acumulando resultados irregulares como el reciente empate sin goles ante Deportivo Garcilaso. Frente a estos contrastes, el club ha decidido enfocar sus esfuerzos en la CONMEBOL Sudamericana, torneo que consideran su escenario predilecto.
¿Cómo llega Botafogo a la revancha de octavos de final de Copa Sudamericana 2026?
Botafogo enfrenta una situación crítica en diversos ámbitos. En el Brasileirao, el equipo sufrió una derrota mínima frente al Vitória, resultado que profundiza su crisis deportiva. En el plano internacional, la situación se agravó luego de la contundente goleada recibida ante Cienciano, que se impuso por 6-1, dejando al conjunto carioca en una posición comprometida.
En respuesta a estos resultados adversos, la directiva de Botafogo tomó la decisión de destituir al entrenador Franclim Carvalho. La conducción del primer equipo será asumida de forma interina por el técnico de la categoría Sub-20, según confirmaron fuentes del club.
Cienciano vs Botafogo: alineaciones probables por vuelta de Copa Sudamericana 2026
- Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Santiago Arias; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera, Matías Succar; Carlos Garcés.
- Botafogo: Warlerson; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Justino, Marcal; Huguinho, Cristian Medina, Danilo, Álvaro Montoro; Matheus Martins, Kadir.
Dónde ver Cienciano vs Botafogo por octavos vuelta de Copa Sudamericana 2026
Los seguidores de Cienciano y Botafogo podrán ver los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 a través de ESPN en televisión y por Disney+ en streaming, tanto en Perú como en Sudamérica. Esto garantiza el acceso desde diversos dispositivos, incluidos móviles y computadoras.
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A qué hora juega Cienciano vs Botafogo por octavos vuelta de Copa Sudamericana 2026
El desquite de la llave tendrá lugar este jueves 20 de agosto en el estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro. El silbatazo inicial sucederá a las 19:30 horas de Perú.
El lance, consignar, comenzará a las 19:30 horas en varios países de la región, incluyendo Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio está fijado para las 20:30 horas. Por su parte, en Argentina, Brasil y Uruguay, el duelo irá desde a las 21:30 horas.
Cienciano parte con un holgada ventaja sobre Botafogo
Cienciano se sintió muy cómodo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Desde el arranque de las acciones demostró una voracidad alucinante. Así golpeó en reiteradas oportunidades a Botafogo hasta asestarle seis goles en Copa Sudamericana 2026.
La apertura del luminoso llegó por intermedio de un testarazo de Matías Succar, quien se distinguió como el héroe de la contienda al añadir dos dianas más a su cuenta personal. Neri Bandiera, con un doblete, y Marcos Martinich con un ‘misil’, se unieron a la fiesta goleadora.