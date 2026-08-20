Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

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Piero Cari reapareció en amistoso de la selección peruana sub 20 ante Sport Boys: ¿Cuál es su situación en Alianza Lima? El futbolista de 18 años aún no ha debutado en el Torneo Clausura y actualmente entrena con la ‘bicolor’ en la Videna. Surge la duda sobre si podría desvincularse del club, como sucederá con Kevin Quevedo

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo Cienciano definirá su pase ante Botafogo en la Copa Sudamericana, mientras que otros dos futbolistas peruanos buscarán avanzar en la Copa Libertadores

Las 5 sorpresas en la convocatoria de Perú para amistosos con Estados Unidos y México por fecha FIFA Mano Menezes alista una nómina con muchas novedades para la próxima jornada doble en septiembre: habrán regresos y primera vez en la ‘blanquirroja’

Horacio Melgarejo recordó a Ángel Comizzo por su buen momento en Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Todo lo que hago es por culpa de él” El entrenador del ‘papá’ recordó al ‘Indio’, con quien integró su cuerpo técnico en el pasado, y lo mencionó como una de las claves de su reciente éxito. Además, se refirió al próximo encuentro frente a Botafogo