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La Bella Luz anuncia su regreso a los escenarios con conciertos gratuitos tras denuncia de Naldy Saldaña: “Volvemos con más fuerza”

A través de sus redes sociales, la agrupación de cumbia dio a conocer esta noticia, con un emotivo video de sus integrantes

Este videoclip muestra a los integrantes de La Bella Luz en diversas localizaciones. Inicialmente, un joven y otros hombres aparecen sentados en una playa de guijarros. El grupo se presenta luego en un escenario con iluminación elaborada y efectos de fuego. También se observa a un joven conduciendo un coche y a la agrupación completa en una colina, mirando una ciudad y el mar durante el atardecer. Estas escenas acompañan el lanzamiento de nuevo material.
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La agrupación de cumbia La Bella Luz confirmó en sus redes sociales su regreso a los escenarios con una serie de conciertos gratuitos, tras los días de controversia desencadenados por la denuncia pública de Naldy Saldaña. El anuncio se realizó mediante un video que reunió a los actuales integrantes del grupo y que fue difundido en Instagram. En el material, el líder Óscar Junior detalló que las presentaciones se llevarán a cabo en Lima y Chiclayo en septiembre, bajo el lema “Adiós Jamás”.

El mensaje divulgado por la agrupación reconoce las dificultades recientes, pero resalta el respaldo de su entorno. “Volver no siempre es fácil, pero hacerlo juntos lo hace posible”, expresa la publicación en la cuenta oficial del grupo de cumbia. En ese mismo espacio, los miembros agradecieron el apoyo recibido de sus seguidores y reiteraron la intención de retomar la actividad artística de manera gradual.

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El video muestra a Óscar Junior junto a sus compañeros, destacando el vínculo forjado durante la crisis. “El tiempo me va mostrando que cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando conoces a la familia de verdad. Aunque no sea de tu sangre, también son los que se quedan cuando todos los demás se van”, afirma el músico, conocido como ‘Senderito’.

Seis jóvenes, tres hombres y tres mujeres, vestidos de blanco, posan sentados y de pie en una playa rocosa con una duna de arena al fondo
Los integrantes de la orquesta La Bella Luz posan en una playa anunciando su regreso a los escenarios con conciertos gratuitos en Lima y Monsefú.

Estas palabras acompañan el anuncio de los conciertos libres de costo, programados para el sábado 5 de septiembre en Lima y el domingo 6 en Monsefú. Hasta ahora, la agrupación no ha precisado los recintos donde se realizarán los eventos.

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La decisión de La Bella Luz de retomar las presentaciones ocurre después de la salida de César Sánchez, exdirector musical, quien fue denunciado por presuntos tocamientos indebidos. El caso cobró relevancia pública y generó una ola de reacciones dentro y fuera del sector musical. La agrupación optó por no pronunciarse sobre las acusaciones en su comunicado, enfocándose en el reencuentro con su público.

Ocho artistas, cuatro hombres y cuatro mujeres, posan sonrientes en un escenario frente a una multitud, vistiendo trajes de gala con detalles brillantes
Los integrantes de la orquesta La Bella Luz posan en el escenario durante uno de sus conciertos gratuitos, frente a una numerosa audiencia que celebra su regreso a los escenarios.

Naldy Saldaña aseguró que La Bella Luz no le pagó indemnización por 3 años de trabajo

En medio de la expectativa por el regreso de la orquesta, Naldy Saldaña reveló en una entrevista en ‘El Reventonazo de la Chola’ que dejó La Bella Luz sin recibir compensación económica tras tres años de trabajo. La cantante, de 26 años, explicó que su contrato con la agrupación tenía vigencia hasta febrero de 2027, pero tomó la decisión de romper el vínculo antes de tiempo para salvaguardar su bienestar personal.

Durante la entrevista, la conductora Chola Chabuca preguntó de manera directa si la artista había recibido una indemnización. “No”, respondió Saldaña, dejando claro que su salida no estuvo acompañada de ningún pago por parte de la agrupación. La declaración expuso la situación laboral de la cantante, quien mantenía un contrato en vigor al momento de su renuncia.

En una sincera entrevista en 'El Reventonazo de la Chola', Naldy Saldaña, exvocalista de la orquesta 'La Bella Luz' revela los motivos de su salida. Cuenta que, tras tres años de trabajo, no recibió ninguna indemnización económica, a pesar de tener un contrato vigente. Video: América TV / El Reventonazo de la Chola

La artista detalló que su renuncia se produjo el 21 de julio de 2026, lo que significó abandonar la orquesta con más de seis meses de contrato pendiente. Saldaña relató que tomó la decisión tras denunciar a César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos, y al considerar que la agrupación no adoptó medidas inmediatas para protegerla. “Sí, era hasta febrero todavía, del próximo año, pero tuve que tomar decisiones y también tuve que buscar mi bienestar”, indicó en el programa televisivo.

El caso de Naldy Saldaña ha abierto el debate sobre la protección de los derechos laborales en el sector musical, donde las denuncias por acoso y la falta de indemnización suelen quedar fuera de los reflectores. Mientras tanto, el grupo prepara su regreso al escenario, con la expectativa puesta en la respuesta de sus seguidores y el desarrollo de las presentaciones anunciadas.

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