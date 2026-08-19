Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

Diego Seyfarth habla de su regreso a Lima y en los retos de su carrera artística. Composición Infobae Perú

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Con una trayectoria internacional y tras varios años en Alemania, Diego Seyfarth volvió a Lima para regresar a la escena teatral. En esta ocasión, para ser Bill, en ‘Mamma Mia!’, el musical con 23 canciones de ABBA que ha conquistado a distintas generaciones. La obra, que relata la historia de una madre, una hija y tres posibles padres, se presenta en una temporada extendida con un reparto encabezado por Érika Villalobos, Rebeca Escribens, Cielo Torres, Gustavo Mayer y Raúl Zuazo, entre otros.

En diálogo con Infobae Perú, Seyfarth relata cómo transitó el proceso de selección para la obra, su adaptación tanto en lo profesional como en lo personal, y el papel central que ocupa su familia, junto a Karina Jordán, en este nuevo capítulo de su vida.

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- ¿Cómo fue el proceso de convocatoria para ‘Mamma Mia!’ y cómo lo recibiste, considerando que es una obra clásica que conlleva una gran responsabilidad?

A mí me contactó Kintu Galeano, el director artístico de Los Productores y de La Plaza. Me dijo: “Tenemos este personaje para ti, pero te queremos ver en casting”. Me preparé, fui, canté un par de canciones, hice el casting y, luego de una semana y media, me llamaron para decirme que tenía el personaje de Bill. Hacía tiempo que no hacía musicales, porque he estado más enfocado en la ficción. Estuve cuatro años en Alemania, interpretando al antagonista de una serie muy conocida allá. Esos cuatro años no hice teatro, y yo vengo de las tablas. Esto me cayó del cielo y además hacía tiempo que no hacía musicales. El último fue con Preludio, “Todos vuelven”, en el Municipal, en 2019.

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- ¿Cómo fue reencontrarte con el teatro y el elenco en Perú?

La primera vez que entré era un elenco totalmente nuevo para mí. A muchos no los conocía, sobre todo a los más jóvenes, los del ensamble, que ya son conocidos en el medio. Tienen trayectoria. Han decidido entrar para ser parte del grupo, aunque tengan menos protagonismo. Eso me parece hermoso, que lo hagan así, sabiendo que cada uno es experto en lo que hace. Yo admiro mucho al ensamble, a cada uno de ellos y la manera en que se entregan en el baile.

- Vienes de hacer una carrera internacional, pero sigues haciendo castings. Eso habla mucho de tu calidad como actor...

En verdad es como debería ser. Aquí en Perú estamos recién estableciendo la cultura del casting. Así una persona tenga trayectoria, uno debería pasar siempre por el proceso de casting. Hasta uno mismo puede darse cuenta de que no es lo que pensaba. En el casting, no solo el director ve si eres el tipo que se requiere, sino tú también. Es un preproceso importante. Eso lo digo mucho a mis estudiantes. Hay una regla que dice: “De cada diez castings, un proyecto”. Tenemos que acostumbrarnos a que nos digan “no”. Esa es nuestra gran fortaleza, que nos digan: “No, no, no”, hasta que en un momento, sí. Si voy al casting pensando que necesito el trabajo, ahí empieza la presión y el estrés. El casting es fundamental para nosotros.

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Diego Seyfarth interpreta a Bill en “Mamma Mia!”, el musical con canciones de ABBA que se presenta en el Teatro Peruano Japonés.

- ¿Cómo has visto la escena teatral tras tu regreso a Lima?

Regresé al Perú en agosto del año pasado. He visto que se han creado más espacios teatrales. Me han contactado productoras nuevas, constantemente creando cosas y recuperando teatros que se habían cerrado. Veo también más oferta en provincia, por medio de mis estudiantes. Ellos se han propuesto ser gestores culturales en sus ciudades. Eso ha mejorado bastante. He visto que se produce menos televisión. Donde yo hacía ficción, principalmente telenovelas, había más competencia. Hoy intentan que surjan cosas nuevas, pero parece que se ha truncado un poco. Espero que sea cíclico. Necesitamos más variedad y diversidad.

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- ¿Qué papel juega la familia en este nuevo ciclo para ti?

Ha sido un paso muy retador para mí en todos los aspectos. Lo más lindo ha sido que Karina (Jordán) y yo hemos podido regresar físicamente, porque ella vivía en Alemania y tenía VISA de residente por mí. A ella le salían trabajos en Perú, así que decidimos que ella regresara. Nosotros dos somos artistas y sabemos que no siempre los dos vamos a brillar al mismo tiempo, entonces hay que ceder, tener empatía y entendimiento por el proceso de cada uno. Yo renuncié a la producción donde estaba para apostar por mi familia. El obstáculo más grande de despedirme de Alemania es mi hija, una de las razones por las que fui allá fue por ella. Mi hija tiene 11 años, vive en Suiza. Ahora tengo una relación a distancia con ella, pero estoy acá con mi mujer. También fue fuerte regresar a Lima sin mi abuela, porque falleció el año pasado cuando yo estaba rodando en Alemania. Yo me crié en casa de mis abuelos y mi mamá. Eso fue un cambio grande.

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Tras varios años en Alemania, Diego Seyfarth regresa a Lima y comparte escenario con figuras como Érika Villalobos, Rebeca Escribens y Gianella Neyra.

- ¿Cómo vienes afrontando estos cambios?

Me ha ayudado mucho la meditación, yo practico el budismo. Me han ayudado las herramientas de la meditación para controlar emociones y hacer que lagunas emociones se vayan, para estar bien no solo para uno mismo, sino para los demás. No puedo beneficiar ni ayudar a los demás si no estoy bien yo. También en el escenario, porque ayudamos a las personas a que aprendan por medio de las historias que contamos. Ha sido un proceso difícil, pero lleno de enseñanza y de retos.

- ¿En qué momento de tu vida ha llegado ‘Mamma Mia!’?

‘Mamma Mia!’ ha llegado en un momento de mucha autorreflexión previa. Me siento lo suficientemente maduro emocionalmente y como persona para darle peso al rol de un padre, que soy. Bill (su personaje) nunca se vio como padre. Bill y yo compartimos muchas cosas, sobre todo el amor a los viajes. Mi lugar preferido son los aeropuertos. Bill y yo compartimos eso, esa actitud de “vamos”. Siempre he sido así con los proyectos y las grandes decisiones de mi vida. Cuando dudo, ya no tengo ese ímpetu. Con “Mamma Mia!” se hizo match rápido con Bill por esa filosofía de vida.

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- ¿Cómo viviste el estreno y el reencuentro con el público peruano?

El estreno siempre es especial porque tienes un público que te sostiene. Hacer teatro es como estar en un barco a punto de hundirse, con esa adrenalina. Pasan muchas cosas en el escenario que el público no ve. La energía es hermosa. Sentir al público fue impactante. Me demoré en dormir porque seguía con la imagen y la energía de la gente, tanta dopamina en el cuerpo. Todos los días terminamos arriba, con una fiesta interminable. Después de la función necesito un tiempo para bajar. Para mí, es importante tomarme el tiempo con la gente, que agradece el proceso. Retribuirles tanto cariño y recibirlo, es algo hermoso.

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El actor destaca la importancia del proceso de casting y la riqueza del trabajo en equipo dentro del elenco de “Mamma Mia!”.