Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Jean Deza confía en 2 jugadores para el resurgir de la selección peruana: “Ojalá salga uno como yo, pero con otra mentalidad”

El ‘Ratón’ resaltós los nombres de un par de futbolistas para que lideren a la ‘bicolor’ en el futuro, esperando que pueda haber más talentos

El 'Ratón' confía en dos jugadores de la 'bicolor' de cara al futuro. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)
Guardar

La selección peruana atraviesa una etapa de recambio generacional bajo el mando de Mano Menezes, con la mirada puesta en el futuro y la esperanza de volver a clasificar a un Mundial. El técnico brasileño se enfrenta al reto de renovar el plantel, mientras la afición observa con expectativa el surgimiento de nuevos talentos que puedan liderar una nueva era en el balompié nacional.

En medio de este escenario, Jean Deza expresó su respaldo a las jóvenes figuras que buscan consolidarse en el equipo mayor. El ‘Ratón’, conocido por su habilidad y personalidad dentro y fuera del campo, compartió su visión sobre el presente y futuro de la ‘bicolor’, dejando elogios y recomendaciones para quienes aspiran a ser protagonistas.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista para el programa de YouTube, Modo Fútbol, Deza subrayó el respeto que le profesan figuras históricas del balompié peruano. “¿Por qué crees que los grandes me respetan mucho? Pregúntale a Jefferson, a André, al ‘Loco’ Vargas, a Paolo. Es por el tipo de persona. No soy envidioso, no me meto con nadie, no me gusta hablar mal de nadie, y saben las condiciones que yo tengo porque todavía sigo vigente”, afirmó.

El ‘Loco’, que aún se considera en condiciones de aportar en el máximo nivel pese a encontrarse sin equipo, se refirió a la comparación con las nuevas promesas del fútbol peruano. “El otro día vi una entrevista a (Joao) Grimaldo preguntándole si él o Deza, y él sabe que su ‘tío’ es más bravo. Todo el mundo sabe que, por ahora, no va a haber un extremo con mi capacidad. Ojalá que sí”, comentó.

PUBLICIDAD

Joao Grimaldo confesó la “bronca” de la selección peruana por amargo empate ante Honduras, pero advirtió.
Joao Grimaldo es uno de los jóvenes de la selección peruana y de los futuros referentes. - créditos: FPF

Jean Deza y su esperanza por la aparición de nuevos talentos en Perú

Para Jean Deza, la llegada de una generación capaz de igualar o superar lo hecho por los referentes de los últimos años es una necesidad urgente para la selección peruana. “Le tengo mucha fe a Joao Grimaldo, le tengo fe al chico Reyna. Espero que exploten y que sea por el bienestar de la selección, que nos den alegrías. Yo también estoy grande y me gustaría verlos bien. No los conozco personalmente, pero les deseo lo mejor en su carrera”, remarcó el atacante.

En sus declaraciones, el exjugador puso especial énfasis en la importancia de que los jóvenes talentos no solo desarrollen sus condiciones técnicas, sino también una mentalidad profesional que les permita sostenerse en el alto nivel.

“Pero eso sí, que salga uno como el ‘Ratón’, Dios quiera por el bienestar del fútbol peruano, pero con otra mentalidad. Que sea más profesional, que sepa a dónde quiere llegar, mantenerse 10 o 15 años en Europa. Que sea diferente en el chip que tuve, pero que en lo futbolístico sea igual”, manifestó.
Se reveló el motivo por el que Bryan Reyna no fue convocado para el clásico Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2026.
Bryan Reyna no ha tenido continuidad en Universitario y apenas ha disputado 9 partidos este año. - créditos: Universitario

Jean Deza destacó la necesidad de contar con jugadores que asuman el protagonismo en los momentos de mayor presión. “Que tenga ese uno contra uno, ese cambio de ritmo, ese de que ‘dame la pelota’ que yo voy a asumir, que no tenga miedo, que no se esconda”, dijo.

El aún futbolista de 33 años también compartió su visión sobre el carácter que debe tener el futbolista peruano para marcar diferencias en situaciones complejas. “Yo soy de las personas que cuando el partido está picante, quiero que me la den a mí porque algo va a pasar. Hay muchos jugadores que se esconden hasta en la selección”, sentenció.

En la actualidad, la selección peruana se encuentra en una etapa de reconstrucción, con Mano Menezes buscando consolidar una base sólida que permita competir a nivel internacional. La confianza en los nuevos elementos y la exigencia de una mentalidad distinta reflejan el deseo de volver a ser protagonistas en el escenario mundial.

Temas Relacionados

Jean DezaJoao GrimaldoBryan ReynaSelección peruanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sanción contra Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, quedó suspendida gracias al TAS: el argentino volverá a dirigir en Liga 1

El entrenador del cuadro cusqueño recibió una sanción de un año de inhabilitación y una multa superior a 100 mil soles tras realizar comentarios despectivos sobre la Copa de la Liga y el presidente de la FPF, Agustín Lozano

Sanción contra Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, quedó suspendida gracias al TAS: el argentino volverá a dirigir en Liga 1

Piero Cari reapareció en amistoso de la selección peruana sub 20 ante Sport Boys: ¿Cuál es su situación en Alianza Lima?

El futbolista de 18 años aún no ha debutado en el Torneo Clausura y actualmente entrena con la ‘bicolor’ en la Videna. Surge la duda sobre si podría desvincularse del club, como sucederá con Kevin Quevedo

Piero Cari reapareció en amistoso de la selección peruana sub 20 ante Sport Boys: ¿Cuál es su situación en Alianza Lima?

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Cienciano definirá su pase ante Botafogo en la Copa Sudamericana, mientras que otros dos futbolistas peruanos buscarán avanzar en la Copa Libertadores

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

El elenco ‘imperial’ llega con la confianza al máximo al estadio Nilton Santos para medirse contra un ‘fogao’ en su hora más crítico. La consigna es que los de Horacio Melgarejo cuiden su amplia ventaja en un escenario hostil. Sigue las incidencias

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Las 5 sorpresas en la convocatoria de Perú para amistosos con Estados Unidos y México por fecha FIFA

Mano Menezes alista una nómina con muchas novedades para la próxima jornada doble en septiembre: habrán regresos y primera vez en la ‘blanquirroja’

Las 5 sorpresas en la convocatoria de Perú para amistosos con Estados Unidos y México por fecha FIFA
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presenta la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Congreso EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presenta la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Fiscalía pide 7 años de cárcel contra Juan José Santiváñez por presunta corrupción en el Ministerio del Interior

Javier Cipriani exige antecedentes a diputados de Ética: “Puedo pedir un montón de cosas, hasta al policía su brevete”

Francis Allison presenta al Congreso iniciativa para eliminar la ATU y denuncia multas “impagables” de hasta S/16.000

Congreso: Comisión de Ética inicia investigación preliminar contra Julián Pérez Mallqui por presunta agresión

ENTRETENIMIENTO

Curwen le recuerda a Magaly Medina su pasado en la cárcel: “La sentenciada eres tú, no yo”

Curwen le recuerda a Magaly Medina su pasado en la cárcel: “La sentenciada eres tú, no yo”

La Bella Luz anuncia su regreso a los escenarios con conciertos gratuitos tras denuncia de Naldy Saldaña: “Volvemos con más fuerza”

Romina Gachoy revela cómo afrontan los hijos de Angie Jibaja la difusión de preocupantes imágenes de la modelo en La Victoria

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

Adriana Campos Salazar enfrenta críticas tras ‘ampay’ de su hermana Carla y genera debate en redes: “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella”

DEPORTES

Piero Cari reapareció en amistoso de la selección peruana sub 20 ante Sport Boys: ¿Cuál es su situación en Alianza Lima?

Piero Cari reapareció en amistoso de la selección peruana sub 20 ante Sport Boys: ¿Cuál es su situación en Alianza Lima?

Sanción contra Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, quedó suspendida gracias al TAS: el argentino volverá a dirigir en Liga 1

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Las 5 sorpresas en la convocatoria de Perú para amistosos con Estados Unidos y México por fecha FIFA