Jean Deza confía en 2 jugadores para el resurgir de la selección peruana: “Ojalá salga uno como yo, pero con otra mentalidad”

El 'Ratón' confía en dos jugadores de la 'bicolor' de cara al futuro. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

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La selección peruana atraviesa una etapa de recambio generacional bajo el mando de Mano Menezes, con la mirada puesta en el futuro y la esperanza de volver a clasificar a un Mundial. El técnico brasileño se enfrenta al reto de renovar el plantel, mientras la afición observa con expectativa el surgimiento de nuevos talentos que puedan liderar una nueva era en el balompié nacional.

En medio de este escenario, Jean Deza expresó su respaldo a las jóvenes figuras que buscan consolidarse en el equipo mayor. El ‘Ratón’, conocido por su habilidad y personalidad dentro y fuera del campo, compartió su visión sobre el presente y futuro de la ‘bicolor’, dejando elogios y recomendaciones para quienes aspiran a ser protagonistas.

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Durante una entrevista para el programa de YouTube, Modo Fútbol, Deza subrayó el respeto que le profesan figuras históricas del balompié peruano. “¿Por qué crees que los grandes me respetan mucho? Pregúntale a Jefferson, a André, al ‘Loco’ Vargas, a Paolo. Es por el tipo de persona. No soy envidioso, no me meto con nadie, no me gusta hablar mal de nadie, y saben las condiciones que yo tengo porque todavía sigo vigente”, afirmó.

El ‘Loco’, que aún se considera en condiciones de aportar en el máximo nivel pese a encontrarse sin equipo, se refirió a la comparación con las nuevas promesas del fútbol peruano. “El otro día vi una entrevista a (Joao) Grimaldo preguntándole si él o Deza, y él sabe que su ‘tío’ es más bravo. Todo el mundo sabe que, por ahora, no va a haber un extremo con mi capacidad. Ojalá que sí”, comentó.

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Joao Grimaldo es uno de los jóvenes de la selección peruana y de los futuros referentes. - créditos: FPF

Jean Deza y su esperanza por la aparición de nuevos talentos en Perú

Para Jean Deza, la llegada de una generación capaz de igualar o superar lo hecho por los referentes de los últimos años es una necesidad urgente para la selección peruana. “Le tengo mucha fe a Joao Grimaldo, le tengo fe al chico Reyna. Espero que exploten y que sea por el bienestar de la selección, que nos den alegrías. Yo también estoy grande y me gustaría verlos bien. No los conozco personalmente, pero les deseo lo mejor en su carrera”, remarcó el atacante.

En sus declaraciones, el exjugador puso especial énfasis en la importancia de que los jóvenes talentos no solo desarrollen sus condiciones técnicas, sino también una mentalidad profesional que les permita sostenerse en el alto nivel.

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“Pero eso sí, que salga uno como el ‘Ratón’, Dios quiera por el bienestar del fútbol peruano, pero con otra mentalidad. Que sea más profesional, que sepa a dónde quiere llegar, mantenerse 10 o 15 años en Europa. Que sea diferente en el chip que tuve, pero que en lo futbolístico sea igual”, manifestó.

Bryan Reyna no ha tenido continuidad en Universitario y apenas ha disputado 9 partidos este año. - créditos: Universitario

Jean Deza destacó la necesidad de contar con jugadores que asuman el protagonismo en los momentos de mayor presión. “Que tenga ese uno contra uno, ese cambio de ritmo, ese de que ‘dame la pelota’ que yo voy a asumir, que no tenga miedo, que no se esconda”, dijo.

El aún futbolista de 33 años también compartió su visión sobre el carácter que debe tener el futbolista peruano para marcar diferencias en situaciones complejas. “Yo soy de las personas que cuando el partido está picante, quiero que me la den a mí porque algo va a pasar. Hay muchos jugadores que se esconden hasta en la selección”, sentenció.

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En la actualidad, la selección peruana se encuentra en una etapa de reconstrucción, con Mano Menezes buscando consolidar una base sólida que permita competir a nivel internacional. La confianza en los nuevos elementos y la exigencia de una mentalidad distinta reflejan el deseo de volver a ser protagonistas en el escenario mundial.