Francis Allison presenta al Congreso iniciativa para eliminar la ATU y denuncia multas “impagables” de hasta S/16.000

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El alcalde de Magdalena y aspirante a la comuna capitalina, Francis Allison, anunció este miércoles que su administración presentó ante el Congreso una iniciativa legislativa para eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), al considerar que la institución no ha logrado resolver los problemas del transporte público.

“Desde Magdalena hemos presentado una iniciativa legislativa para eliminar a la ATU. Dicha institución en sus casi 8 años de existencia no ha mejorado el caos del transporte público urbano”, informó en su plataforma de X, antes Twitter.

“Solo ha servido para incautar carros que no son devueltos si no se pagan multas de más de S/16,000 soles”, agregó al cuestionar el impacto de las sanciones económicas sobre los conductores cuyos vehículos son retenidos.

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“Debido a que dichos montos son de impagable, en la práctica dejan al conductor sin su herramienta de trabajo de por vida. ¡Orden si, abuso de autoridad no!”, señaló.

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ratificó su decisión de participar como candidato a la Alcaldía de Lima en los comicios municipales de 2026. Foto: América TV

Según Allison, la propuesta busca dejar sin efecto la norma que creó la ATU y, con ello, desaparecer dicha entidad. La municipalidad sostuvo que el organismo no ha cumplido con mejorar el transporte urbano, aunque sí ha ejercido, a su juicio, medidas abusivas contra los trabajadores del sector.

“Derogando la ley que creó la ATU, ATU desaparece. Orden sí, abuso de autoridad no”, concluyó.

El burgomaestre hizo noticia esta semana por su decisión de retirar una cámara de control instalada en la Costa Verde, medida que generó un enfrentamiento con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), gestionada por el aliado de uno de sus rivales políticos, Rafael López Aliaga.

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De acuerdo con su versión, el dispositivo fue instalado por la MML sin autorización del municipio distrital y con el objetivo de imponer multas a los conductores, una medida que, a su juicio, vulneraba los derechos de los usuarios.

Rafael López Aliaga, miembro de la lista de Renovación Popular, aparece en un contexto de debate sobre la legislación electoral para las elecciones municipales de Lima. (FB/@Rafael López Aliaga)

“Fuimos muy claros con dicho municipio en que no íbamos a permitir que pongan más cámaras para poner multas a quienes manejan por Magdalena del Mar”, afirmó.

La comuna capitalina, por su parte, respondió que el equipo pertenece a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) y fue instalado en enero del año pasado para realizar estudios y mediciones de velocidad, identificar riesgos y mejorar la seguridad vial.

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El consistorio también acusó a Allison de haber dañado y retirado el equipo sin autorización y anunció “acciones legales y penales”. Además, refirió que el alcalde se encontraba de vacaciones el día de la intervención.