El drama de cientos de pasajeros varados por el huaico que bloquea la Panamericana Sur: piden ayuda para trasbordo

Un video muestra el impacto de un huaico en la Panamericana Sur, Arequipa. Se observa un terreno con lodo y rocas, con una cisterna blanca de 'NET TRALEX' y otros vehículos parcialmente enterrados. Varias personas transitan por la zona afectada, algunas con equipos de seguridad. El océano Pacífico es visible en el fondo. El registro documenta la situación en el kilómetro 732 de la carretera, con camiones y buses atrapados tras las lluvias intensas.

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Cientos de pasajeros y transportistas permanecen atrapados en la Panamericana Sur y la ruta Ilo-Tacna, tras cinco días de bloqueo por los huaicos que han golpeado las regiones de Arequipa y Moquegua. El cierre de la vía en el sector de Quebrada Honda, entre Ático y Ocoña, mantiene incomunicada a una de las rutas más importantes del sur peruano.

La situación se ha tornado crítica en el kilómetro 732 de la Panamericana Sur, donde continúan varados camiones cisterna, tráileres y buses de pasajeros, muchos de ellos enterrados bajo lodo y piedras. Los afectados denuncian la falta de respuesta efectiva por parte del Gobierno de Keiko Fujimori y reclaman la ausencia de alimentos, agua y atención médica en la zona.

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De acuerdo con testimonios, la desesperación crece cada hora, dado que los trabajos de limpieza avanzan lentamente y el riesgo de nuevos deslizamientos sigue presente.

Bloqueo por huaicos en Arequipa y Moquegua mantiene a cientos de personas varadas| Foto: Difusión

Alcalde pide apoyo del Gobierno central

El alcalde de la provincia de Caravelí, Roberto Soto, recorrió la zona y describió la magnitud de la emergencia. Asimismo, pidió agilizar el proceso de limpieza a las autoridades centrales.

“Acá podemos ver completamente enterrada una unidad que lleva por lo menos cuarenta o cincuenta toneladas. Lo mismo la cisterna cargada de gas, exponiendo en peligro a la población que continúa pasando aquí. Un bus de pasajeros sepultado por el huaico y rebasada la barrera de lo que era la pista”, declaró el funcionario.

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Soto solicitó la presencia urgente de la presidenta Keiko Fujimori y de sus ministros para que evalúen directamente la situación y dispongan acciones inmediatas.

Transportistas varados por huaico

Los transportistas y pasajeros afectados han solicitado la intervención de las autoridades para organizar trasbordos y permitir el paso controlado, mientras la vía permanece bloqueada. Tras varias horas, decidieron regalar los productos para evitar que se malogre.

Pasajeros atrapados cinco días en la Panamericana Sur exigen ayuda | Foto: Difusión

Más de dos mil vehículos siguen detenidos en Arequipa desde hace días a consecuencia de los deslizamientos provocados por lluvias intensas en el sur del país, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Los huaicos bloquearon la carretera en el sector de Quebrada Honda, dejando atrapados a camiones de carga y buses interprovinciales.

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El tráfico permanece paralizado desde el domingo, cuando las precipitaciones se agravaron. Los vehículos se encuentran varados entre lodo, cerros y acantilados. La emergencia afecta unos nueve kilómetros de vía, limitando la conexión entre Camaná y Caravelí.

El drama de los varados en la Panamericana Sur: cinco días sin solución, pasajeros claman por trasbordo| Foto: Dato Agencia

Esta situación afecta el traslado de mercaderías, insumos y pasajeros entre diversas regiones del sur. La presencia de vehículos pesados y buses a punto de caer al precipicio o quedar sepultados mantiene la tensión entre los varados.

¿Qué hacer ante un huaico?

En caso de huaico en carretera, se recomienda identificar rutas de evacuación seguras y alejarse inmediatamente de zonas bajas, quebradas o laderas inestables. Es importante mantener la calma, detener el vehículo en un lugar elevado y seguro, y evitar cruzar áreas con agua o lodo, aunque no parezcan profundas. Siempre se debe seguir las indicaciones de las autoridades y no intentar avanzar mientras persista el riesgo.

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Después de un huaico, no se debe regresar a la vía afectada hasta que las autoridades lo autoricen y confirmen que es seguro. Se aconseja informar sobre personas atrapadas o heridas, colaborar con los equipos de emergencia y mantenerse actualizado a través de fuentes oficiales para evitar nuevos peligros.