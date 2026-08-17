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Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

El fin de semana futbolero pondrá a prueba a candidatos y equipos comprometidos con el descenso, en una jornada que abarca desde el viernes hasta el domingo

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
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La fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se disputará entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto, con una programación que abarca encuentros en distintas ciudades y promete emociones fuertes en la lucha por el título y por la permanencia.

El puntapié inicial se dará el viernes, donde FC Cajamarca recibirá a Atlético Grau en el estadio Héroes de San Ramón. Ambos conjuntos buscan enderezar el rumbo tras un inicio de campaña que ha dejado dudas en su hinchada.

Más tarde, Alianza Atlético jugará de local ante Sporting Cristal en Sullana, en uno de los encuentros de mayor atracción de la jornada. El cuadro ‘churre’ viene de un presente irregular contra un elenco ‘rimense’ que se ha recuperado en las últimas semanas y apunta a conseguir el triunfo en el estadio Campeones del 36.

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El cuadro 'crema' se impuso 3-2 en Cajamarca por la jornada 5 del segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

El sábado 22 presenta una agenda cargada. Sport Huancayo se mide en casa ante CD Moquegua; en tanto que en Cajamarca, UTC chocará con Comerciantes Unidos en un duelo entre equipos que buscan estabilidad en su juego y mayor regularidad de resultados.

En Chongoyape, Juan Pablo II se enfrenta a ADT, ambos con la meta puesta en evitar el descenso y sumar puntos valiosos ante rivales directos. El clásico cusqueño entre Deportivo Garcilaso y Cusco FC se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en un encuentro donde ambas escuadras apuntan a seguir en la parte alta de la tabla.

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El domingo 23 arranca con un partido vital para las aspiraciones de Sport Boys, que recibe a Cienciano en el estadio Miguel Grau. Los ‘rosados’ vienen de cuatro partidos invictos, aunque el ‘papá’ está urgido de la victoria para evitar desprenderse de la zona de privilegio de la Liga 1 2026.

Percy Liza se abrazó con Luis Urruti tras el gol con el que Sport Boys empató de visita con CD Moquegua. - créditos: Liga 1
Percy Liza se abrazó con Luis Urruti tras el gol con el que Sport Boys empató de visita con CD Moquegua. - créditos: Liga 1

Uno de los encuentros más esperados de la fecha se disputará en el Monumental de la UNSA: Melgar se enfrenta a Alianza Lima en un duelo de alto voltaje. Los arequipeños han hecho de su localía un punto fuerte y quieren aprovechar la ocasión para reafirmar sus aspiraciones. Los ‘blanquiazules’ quieren reencontrarse con su mejor versión y reafirmar su candidatura en el Torneo Clausura.

Ese mismo día, en el estadio Monumental de Ate, Universitario de Deportes se medirá ante Los Chankas en el cierre de la fecha. Los ‘cremas’ llegan como protagonistas de la parte alta de la tabla y buscan imponer su jerarquía en casa. Los ‘guerreros’, en tanto, viven una realidad distinta: pelean por no caer en la zona baja del segundo certamen de la temporada pese a que en la tabla acumulada se ubica segundo.

Cabe mencionar, que todos los partidos de la Liga 1 contarán con transmisión en vivo a través de L1 MAX, tanto en televisión como en streaming mediante la plataforma Liga 1 Play.

El cuadro 'crema' se impuso 3-2 en Cajamarca por la jornada 5 del segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 21 de agosto

- FC Cajamarca vs Atlético Grau (12:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs Sporting Cristal (15:00 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

Sábado 22 de agosto

- Sport Huancayo vs CD Moquegua (11:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- UTC vs Comerciantes Unidos (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs ADT (15:30 horas / estadio del Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Cusco FC (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Domingo 23 de agosto

- Sport Boys vs Cienciano (13:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Melgar vs Alianza Lima (15:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

- Universitario vs Los Chankas (18:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

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