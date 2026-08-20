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Curwen le recuerda a Magaly Medina su pasado en la cárcel: “La sentenciada eres tú, no yo”

El creador de contenido no dudó en referirse a la vez que la periodista estuvo en prisión por el delito de difamación

Pantalla dividida con hombre en camisa de cuadros hablando por micrófono y gesticulando a la izquierda. Mujer de cabello rojizo con blusa roja y joyas gesticulando a la derecha
Curwen se dirige a Magaly Medina en un programa de televisión, haciendo referencia al tiempo en prisión de la conductora.
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El cruce entre el streamer peruano Víctor Caballero, conocido como Curwen, y la conductora de televisión Magaly Medina adquirió un nuevo matiz tras una reciente transmisión del pódcast “Brutalidad política”. En ese espacio, Caballero dedicó un extenso segmento a responder a Medina, quien días atrás mostró un ampay de Carla Campos, su entonces prometida, besando a otro hombre.

El creador de contenido no solo rechazó las críticas, sino que trajo a colación el pasado judicial de la periodista, quien años atrás estuvo en prisión por un caso de difamación.

Durante el programa, Curwen no dejó pasar las afirmaciones realizadas por Medina, quien lo acusó de opinar y difundir información sin confirmar. El streamer puntualizó que, a diferencia de la conductora, él no posee antecedentes penales ni sentencias por difamación.

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El video presenta un segmento de opinión donde un hombre, identificado como Curwen, se dirige a la audiencia desde un estudio. El contenido refleja una respuesta pública de Curwen hacia Medina.

“Le comento que si vamos a hablar de personas, conductores y streamers que opinan y hablan de manera irresponsable, pues yo le cuento algo. Yo no tengo ninguna sentencia por difamación. Usted, sí. Yo difamador, no soy. ¿Cartas notariales? Como mier… ¿Investigaciones? Ninguna”, remarcó Caballero en su espacio digital.

El enfrentamiento no se limitó a responder los señalamientos, sino que avanzó hacia una comparación directa con el pasado de Medina.

“La sentenciada por difamación es usted, no yo. Y fue presa por eso. Yo no. Mientras usted en el 2008 estaba presa, yo estaba vestido de emo en mi casa, por si acaso”, ironizó el streamer aludiendo al episodio en el que la periodista permaneció recluida en el penal de Santa Mónica tras una condena por el caso Paolo Guerrero.

Víctor Caballero solicitó que cualquier cuestionamiento recaiga sobre él y no sobre Carla Campos, tras la difusión de las imágenes comprometedoras. Además, abordó la reciente investigación a la jueza conocida como “Chibolina”, señalada por supuestos vínculos con la conductora de televisión y por su presunta participación en procesos judiciales de figuras públicas, como Jefferson Farfán y Andrés Hurtado.

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Curwen amenaza con responderle a Magaly Medina tras el ampay de su novia Carla Campos. YouTube: Brutalidad Política.
Curwen amenaza con responderle a Magaly Medina tras el ampay de su novia Carla Campos. YouTube: Brutalidad Política.

En la jornada previa, Caballero desafió públicamente a Magaly Medina a aclarar en redes sociales el contenido de una carpeta fiscal vinculada al exfutbolista Farfán.

“¿Podría subir una historia explicando qué contiene la carpeta 364-2024 de la Segunda Fiscalía Suprema, si tiene tiempo para subir historias y minimizar mi información? Aquí está el cuestionario, 10 preguntas para Magaly Medina (…) la siguiente pregunta, ¿es verdad que en esta carpeta figura como investigada la expresidenta de la Corte Superior María Delfina Vidal La Rosa Sánchez? La siguiente pregunta, ¿cuál es su vínculo con Chibolín? ¿por qué se le llama ‘Chibolina’?”, cuestionó el creador de contenido.

Magaly Medina aclara que solo ha sido citada como testigo

En respuesta a las declaraciones de Curwen, la periodista Magaly Medina recurrió a su programa “Magaly TV La Firme” para aclarar su posición frente a las insinuaciones sobre una supuesta investigación fiscal en su contra. Medina negó rotundamente que exista algún proceso abierto en su contra y precisó que su única participación en el caso mencionado corresponde a una citación como testigo.

“Yo no estoy, no tengo ninguna carpeta fiscal de investigación, ninguna”, subrayó la conductora, en referencia a los rumores sobre un supuesto involucramiento judicial. Medina detalló que acudió al Ministerio Público únicamente por una citación legal en calidad de testigo dentro de una causa que involucra a una jueza superior.
La conductora de “Magaly TV La Firme” rechazó las afirmaciones de Víctor Caballero, ‘Curwen’, y aseguró que fue citada únicamente como testigo en una investigación contra una jueza superior. ATV/ Magaly TV La Firme.

“He sido citada como un testigo en un caso contra una jueza superior”, puntualizó la periodista, quien también cuestionó que su citación se interprete como si estuviera siendo investigada formalmente. Medina insistió en que existe una diferencia sustancial entre ser llamada como testigo y figurar como persona investigada en un expediente fiscal.

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