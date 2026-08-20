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Romina Gachoy revela cómo afrontan los hijos de Angie Jibaja la difusión de preocupantes imágenes de la modelo en La Victoria

La pareja de Jean Paul Santa María abordó la madurez de los menores y el entorno que han construido, luego de que se difundieran imágenes preocupantes de la exmodelo junto a su novio

Romina Gachoy describe la situación de los hijos de Angie Jibaja tras la polémica recaída de su madre
Romina Gachoy describe la situación de los hijos de Angie Jibaja tras la polémica recaída de su madre
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Romina Gachoy apareció en el programa de Magaly TV La Firme papar referirse a la situación de los hijos de Angie Jibaja, luego de que se difundieran imágenes preocupantes de la exmodelo junto a su pareja Jonathan Pettit en una zona de alta vulnerabilidad social en La Victoria. Gachoy expuso cómo están los hijos de Jibaja tras la polémica recaída de su madre, enfatizando el impacto emocional y la madurez de los menores frente a circunstancias adversas.

Durante su intervención, Romina Gachoy expresó su tristeza y preocupación por la situación de Angie Jibaja, quien fue grabada en compañía de su pareja en calles conocidas por su riesgo social. Según informó Magaly TV La Firme, las imágenes muestran a la exmodelo y a Pettit fumando y compartiendo con personas en situación de calle, lo cual generó alarma entre los televidentes y motivó la reacción pública de Gachoy.

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La uruguaya, actual pareja de Jean Paul Santa María y madre de uno de sus hijos, explicó que permitió el reencuentro entre los menores y su madre con la esperanza de que este contacto motivara a Jibaja a estabilizarse. “Yo pensé que el ver a los chicos sería una motivación para seguir mejorando no que iba a pasar esta situación”, manifestó Gachoy.

Consultada sobre el estado actual de los hijos de Angie Jibaja, Romina Gachoy detalló que los menores han aprendido a sobrellevar estas situaciones debido a experiencias previas. “Ellos son chicos muy maduros y muy estables, están en ese sentido bastante curtidos. La realidad es que acá la que se tiene que poner las pilas es ella”, enfatizó la modelo en diálogo con el programa. Añadió que, gracias al entorno familiar proporcionado por ella y Santa María, los niños disfrutan de un hogar con estabilidad emocional: “Sea lo que sea que ella haga, ellos son chicos que están muy tranquilos y que están bien, pero obviamente quieren verla bien”.

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Angie Jibaja y su pareja chilena, en la mira tras ser vistos en una zona roja de La Victoria. Magaly TV La Firme
Angie Jibaja y su pareja chilena, en la mira tras ser vistos en una zona roja de La Victoria. Magaly TV La Firme

Angie Jibaja en medio de polémicas tras regresar a Lima

En las últimas semanas, la vida pública de Angie Jibaja ha estado marcada por controversias y rupturas profesionales. El productor Giancarlo Cossío confirmó la salida de Jibaja del podcast ‘Nadie Sabe’, un espacio que la influencer integró por una temporada.

Según detalló Cossío, la decisión de finalizar el vínculo laboral respondió a un acuerdo contractual previo y buscó preservar la imagen del programa tras la difusión de los recientes incidentes, donde fue acusada de agredir a la administradora de un hotel de San Luis y no querer pagar S/ 1500, los cuales habría acumulado durante más de una semana de hospedaje. A raíz de ello, terminó detenida en la comisaría del distrito.

Días después, Magaly TV La Firme sacó a la luz imágenes de Angie Jibaja y su pareja en zonas de riesgo social. El programa de Magaly Medina reportó la presencia de la exmodelo en La Victoria junto a su pareja chilena Jonathan Pettit, rodeados de personas vinculadas a situaciones de calle. Esto provocó preocupación tanto por la seguridad de Jibaja como por las consecuencias emocionales que estos episodios puedan acarrear en sus hijos.

La modelo peruana aparece junto a su novio, identificado como Jonathan, en imágenes difundidas por un programa de espectáculos, donde ambos comparten con un grupo en un área considerada peligrosa de Lima. Magaly TV La Firme

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