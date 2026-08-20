Piero Cari reapareció en amistoso de la selección peruana sub 20 ante Sport Boys: ¿Cuál es su situación en Alianza Lima?

Piero Cari dejó los entrenamientos de Alianza Lima para disputar amistoso con la selección peruana sub 20: ¿Se aleja de Matute?

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El miércoles 19 de agosto, la selección peruana sub 20 disputó un amistoso frente a Sport Boys en la Videna, encuentro que terminó 3-2 a favor del equipo ‘rosado’ con goles de Miguel Trauco, Rolando Díaz y Oslimg Mora.

El resultado pasó a segundo plano por tratarse de un partido de preparación, aunque llamó la atención la presencia de Piero Cari, actual jugador de Alianza Lima, vistiendo la camiseta número 10 de la selección.

La sorpresa no estuvo en el rival, sino en la ausencia de Cari en el plantel de Alianza, que se prepara para un partido relevante ante Melgar por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Esto generó rumores sobre un posible distanciamiento del club, situación que recuerda el caso de Kevin Quevedo, quien quedó fuera de los planes de Pablo Guede y busca equipo en el extranjero.

La situación de Cari, sin embargo, es diferente. El futbolista de 18 años contaba con permiso para entrenar con la selección sub 20 y su ausencia en Alianza Lima responde a la falta de minutos por la competencia con jugadores de mayor experiencia.

Piero Cari marcando a Christian Cueva en amistoso de la selección peruana sub 20 ante Sport Boys.

Cari podría reaparecer en Alianza Lima vs Melgar

Lo más relevante es que Piero Cari, quien participó en el amistoso de la sub 20 frente a Sport Boys, podría integrar la lista de convocados de Alianza Lima para el partido ante Melgar. De concretarse, volvería a ser considerado tras varias fechas sin participación.

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En la última edición de Modo Fútbol, se informó que Pablo Guede evalúa incluir al joven mediocampista para el encuentro ante los ‘rojinegros’ en Arequipa el próximo fin de semana. Esta decisión descartaría los rumores sobre una posible salida del club.

Piero Cari disputó sus últimos minutos en la Liga 1 durante la fecha 17 del Torneo Apertura, en el empate 1-1 de Alianza ante FC Cajamarca como visitante, el domingo 31 de mayo. En ese encuentro, ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Gianfranco Chávez, en un momento en el que Guede optó por modificar el esquema táctico y reforzar el mediocampo con un volante adicional.

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Piero Cari volvería a ser convocado para el Alianza Lima vs Melgar.

Alianza Lima se enfrenta a Melgar en duelo clave

Alianza Lima afrontará uno de los compromisos más exigentes del Torneo Clausura 2026 cuando visite a Melgar en Arequipa. El encuentro, correspondiente a la sexta jornada, enfrenta a dos equipos que atraviesan un buen momento y mantienen sus aspiraciones de disputar el título del segundo torneo del año.

El conjunto ‘blanquiazul’ llega como líder de la clasificación, invicto tras cinco fechas, con 11 puntos obtenidos en tres victorias y dos empates. El ‘dominó’, por su parte, se ubica a solo un punto y buscará aprovechar la localía en el Estadio Monumental de la UNSA para acercarse a la cima. La diferencia mínima entre ambos anticipa un duelo de alta intensidad y relevancia para la tabla.

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Alianza llega tras vencer 1-0 a UTC en Matute, aunque la actuación dejó dudas por la falta de contundencia pese a jugar con superioridad numérica durante gran parte del segundo tiempo. El equipo dirigido por Pablo Guede querrá mejorar su rendimiento y sostener el liderato ante uno de sus rivales directos. Una victoria en Arequipa le permitiría consolidarse en la cima, mientras que un traspié podría estrechar las diferencias en la clasificación.

Disfruta del resumen completo del emocionante partido entre Alianza Lima y UTC por la Fecha 5 de la Liga 1. Revive el gol de la victoria blanquiazul, las atajadas clave, la jugada polémica y la expulsión que marcó el encuentro. - Liga 1 Max

El encuentro está programado para el domingo 23 de agosto a las 15:30 horas de Perú y se podrá ver a través de L1 Max y en la plataforma L1 Play, que es de paga. Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa en su sitio web, con la previa, el minuto a minuto, goles, incidencias, declaraciones y todos los detalles del partido.

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