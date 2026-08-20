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Javier Cipriani exige antecedentes a diputados de Ética: “Puedo pedir un montón de cosas, hasta al policía su brevete”

El legislador de Renovación Popular planteó que los integrantes del grupo presenten información sobre procesos fiscales, judiciales o administrativos

Javier Cipriani
La Comisión de Ética aprobó por unanimidad solicitar los antecedentes penales y judiciales de todos sus integrantes, a propuesta de Javier Cipriani
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La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad solicitar los antecedentes penales y judiciales de todos sus integrantes, a propuesta del legislador Javier Cipriani, de Renovación Popular.

Durante la sesión de instalación, Cipriani sostuvo que los miembros del Parlamento deben cumplir las normas y actuar con responsabilidad. “Si queremos que este país cambie, tenemos que dar el ejemplo. Esta no es una comisión para venir a pasearse. Tengo la sensación de que hay un par de diputados que han estado tratando de pasearnos”, declaró.

“Propongo presentar un file con nuestra hoja de vida en la siguiente sesión, donde figuren nuestros antecedentes y, especialmente, cualquier proceso fiscal, judicial o administrativo que pudiera ser relevante para evaluar nuestra idoneidad para integrar esta comisión”, añadió.

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Consultado sobre su facultad para requerir esa información, Cipriani afirmó que ahora, por su condición, puede solicitar “un montón de cosas que antes no podía”. Incluso bromeó: “hasta al policía le puedo pedir su brevete”.

Javier Cipriani
Cipriani planteó que cada diputado presente su hoja de vida, con información sobre eventuales procesos fiscales, judiciales o administrativos

La comisión quedó instalada para el periodo 2026-2028 bajo la presidencia de Henry Albañil, del Partido Cívico Obras. La vicepresidencia corresponde a Jessica Pérez Quispe, de Juntos por el Perú, y la secretaría a Harvey Colchado Huamaní, de Ahora Nación.

El grupo parlamentario resolverá en primera instancia las denuncias por faltas éticas. Las apelaciones serán evaluadas por el Pleno de la Cámara de Diputados. Además, podrá recomendar suspensiones y descuentos de haberes de entre tres y 120 días de legislatura.

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Entre sus primeras acciones, el grupo parlamentario acordó iniciar una indagación preliminar contra el diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, quien fue denunciado por presunta violencia física y psicológica contra su expareja antes del inicio formal de las actividades de la primera legislatura de la nueva Cámara de Diputados.

Julián Pérez Mallqui
La comisión inició una indagación preliminar contra Julián Pérez Mallqui, denunciado por su expareja por presunta violencia física y psicológica

Pérez fue sometido a diligencias de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar por los hechos denunciados por su expareja, una abogada, en un domicilio del distrito de San Miguel.

Según la denuncia, el enfrentamiento verbal comenzó en la vivienda que ambos compartían y continuó con agresiones físicas en la comisaría de San Miguel. El hecho derivó en la detención del legislador durante 48 horas.

La denunciante declaró ante los policías que también había sufrido agresiones anteriores por parte de Pérez, aunque no las había reportado en su momento.

Juntos por el Perú, organización liderada por el excandidato presidencial Roberto Sánchez, expresó su “rechazo absoluto a toda forma de violencia” y su compromiso con el respeto al debido proceso.

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