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Influencer Paola Chiappina publica emotiva despedida de montañista desaparecido: “Cada vez que mire el Huascarán te voy a recordar”

A través de su Instagram, compartió un mensaje dedicado a Alejandro Ugarte, quien permanece perdido junto a dos amigos desde julio en la montaña más alta de Perú

La influencer compartió un mensaje dedicado a Alejandro Ugarte, quien permanece perdido junto a dos amigos desde julio en la montaña más alta de Perú| Foto: Paola Chiappina (Instagram)
La influencer compartió un mensaje dedicado a Alejandro Ugarte, quien permanece perdido junto a dos amigos desde julio en la montaña más alta de Perú| Foto: Paola Chiappina (Instagram)
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Han pasado más de un mes desde la desaparición de Alejandro Manuel Ugarte Jordan, Freddy Saul Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán durante una expedición en el nevado Huascarán. Hasta el momento, las labores de búsqueda no han arrojado indicios sobre su paradero. Las familias de los montañistas han mantenido los esfuerzos por obtener apoyo y reforzar los operativos, aunque el paso del tiempo reduce las probabilidades de encontrarlos con vida.

Paola Chiappina, pareja de Alejandro Ugarte —conocido como ‘Chicho’—, recurrió desde el inicio a las autoridades y organismos estatales para solicitar la aceleración de las tareas de rescate. A pesar de su insistencia, los resultados no han sido favorables. En las últimas horas, la joven envió un sentido mensaje a su enamorado por sus redes sociales.

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Tres hombres con gafas de sol en retratos, montañas nevadas con nubes, un helicóptero en el aire y la leyenda 'Montañistas desaparecidos en el Nevado Huascarán'.
Retratos de tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán se superponen a una escena de búsqueda aérea en la montaña nevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La despedida de Paola

En la carta, expresa cómo su pareja transformó su manera de ver el mundo y cómo su amor fue creciendo con el apoyo mutuo.

“Me sacó de mi mundo cuadriculado donde solo vivía para trabajar y me mostró que la vida se trata de muchas cosas más”. Su relato resalta la pasión de Ugarte por la montaña y la fotografía, así como la inspiración que representaba para quienes lo rodeaban.

La influencer subrayó la importancia de los pequeños momentos compartidos en la naturaleza y describió su relación como una familia formada junto a sus mascotas. “Habíamos formado nuestra familia de dos. Luego, adoptamos a Ramón y después llegó Pimienta, nuestros gatijos. Familia pequeña pero con muchos proyectos juntos”, escribió.

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Paola Chiappina publica emotiva carta tras la desaparición de su pareja en el Huascarán| Foto: Paola Chiappina (Instagram)
Paola Chiappina publica emotiva carta tras la desaparición de su pareja en el Huascarán| Foto: Paola Chiappina (Instagram)

Chiappina también se refirió a la fortaleza que le transmitía ‘Chicho’ en situaciones adversas, recordando su capacidad para motivarla y acompañarla. La despedida incluyó un agradecimiento a quienes colaboraron en la búsqueda, resaltando:

“Hoy estás en el lugar que amas y cada vez que mire el Huascarán te voy a recordar. Hoy duermo en paz porque moví montañas y al mundo para encontrarte porque la familia nunca abandona. Nunca perdí la fe y jamás lo haré, pero la vida lo quizo así. La montaña no quizo soltarte y sin duda nunca podremos ir en contra de la naturaleza por más que hicimos hasta lo imposible”, se lee.

Paola Chiappina, novia de uno de los tres andinistas desaparecidos en el nevado Huascarán, clama por la intervención del gobierno peruano. A pesar de tener ayuda especializada lista desde Chile, la falta de una autorización oficial impide que el rescate avance. Latina Noticias

En en Huascarán

Alejandro Ugarte desapareció durante una expedición en el nevado Huascarán el pasado 14 de julio, cuando perdió comunicación con sus acompañantes. Desde entonces, familiares y amigos solicitaron apoyo a las autoridades y a la comunidad, incluyendo la movilización de helicópteros y drones para intensificar la búsqueda. La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) y el Ministerio del Interior participaron en el operativo, que incluyó la intervención de equipos especializados y voluntarios.

En esa etapa, Paola Chiappina utilizó sus redes sociales para solicitar ayuda técnica, como acceso al dispositivo Garmin del montañista, y para difundir mensajes urgentes dirigidos a autoridades y seguidores. Su llamado recibió una amplia respuesta, tanto de la comunidad local como de la audiencia digital, que se sumó con donaciones y mensajes de apoyo.

La Asociación de Guías de Montaña del Perú confirmó que coordinó la búsqueda junto a otras entidades, con la participación de especialistas y recursos aéreos. El Ministerio del Interior ordenó el refuerzo de las operaciones con un helicóptero y personal de alta montaña. El operativo involucró a cerca de 20 expertos en rescate y guías, quienes recorrieron la zona entre el Campo 1 y el Campo 2 del Huascarán, a casi 6.000 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, el mal clima obligó a las autoridades a suspender la búsqueda, situación que complicaba cada vez volver a ver a los andinistas.

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