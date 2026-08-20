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Corte de agua para este sábado 22 de agosto por más de 10 horas: conoce las zonas afectadas

Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios

Manos de una persona con jabón espumoso bajo el chorro de agua de un grifo de metal sobre un lavabo blanco.
Sedapal exhortó a los usuarios a adoptar las medidas correspondientes con anticipación y revisar sus plataformas oficiales para identificar los sectores afectados y acceder a información actualizada sobre el restablecimiento del suministro (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El suministro de agua potable tendrá una nueva interrupción programada este sábado 22 de agosto en diferentes sectores de Lima Metropolitana. La medida, anunciada por Sedapal, responde a trabajos técnicos destinados a garantizar el adecuado funcionamiento de la red de distribución.

Las labores se ejecutarán en zonas previamente comunicadas por la empresa y contemplan restricciones que se prolongarán durante varias horas. Debido a que las intervenciones se realizarán de forma progresiva, la hora de reposición del servicio dependerá de las características y ubicación de cada sector comprendido en el cronograma.

Frente a esta situación, Sedapal recomendó a los usuarios afectados tomar las medidas necesarias con anticipación para afrontar el periodo sin suministro. Asimismo, exhortó a las familias y negocios a reservar solo el volumen de agua indispensable para sus actividades mientras culminan los trabajos de mantenimiento.

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Manos con espuma de jabón bajo el chorro de agua de un grifo metálico en un lavamanos blanco, con salpicaduras de agua.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Santa Anita

  • A. H. Nocheto zona alta Los Eucaliptos
  • P.J. Los Perales Ampliación
  • A. H. Los Eucaliptus
  • A. H. Las Lomas de Nocheto
  • A. H. Vista Alegre
  • A. H. Las Malvinas
  • Coop. Virgen de las Nieves
  • A. H. Las Terrazas
  • A. H. Cristo Rey
  • A. H. Las Terrazas de Los Perales
  • A. H. Los Hijos de Los Perales

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • A. H. San Lorenzo II
  • A. H. UPIS Huáscar (Gpos I, II, III, IV, V, IX, X, XI)
  • A. H. Belén
  • CE Fe y Alegría N°25
  • A. H. UPIS Huáscar (Ampl. Gpo 8)
  • A. H. Santo Domingo 23 de Marzo
  • A. H. 20 de Enero
  • AF Fco. Bolognesi
  • A. H. 24 de Octubre
  • A. H. Brisas de San Juan
  • A. H. UPIS Huáscar de Cto Grande
  • A. H. Señor de Los Milagros Parc. A
  • A. H. Vista Alegre Ampl.
  • A. H. Vista Alegre
  • A. H. 19 de Abril
  • A. H. 19 de Abril Ampl.
  • A. H. Jorge Chávez
  • A. H. Castañeda Lossio
  • AF Sta Patricia
  • A. H. El Progreso
  • A. H. UPIS Huáscar Sector C El Amauta
  • AF Hijos de Corazón de Jesús
  • A. H. Virgen del Carmen
  • A. H. Prol. Amauta
  • Agru. Belén Ampl.
  • Agru. Tarapacá
  • A. H. UP de La Esperanza Sector Brisas de Huáscar
  • A. H. UPIS Huáscar Sector San Marcos
  • A. H. San Lorenzo
  • A. H. Lejano Oeste
  • A. H. Jardines PI Zona VII - Parcela C
  • A. H. Lomas de Machu Picchu
  • PI Zona VII Parc. C Sector Las Casuarinas
  • A. H. Familia Casuarina Mz. D
  • A. H. Casuarinas Alta
  • A. H. Las Terrazas Ampl.
  • A. H. Panorama 3 de Julio
  • A. H. San Lorenzo II
  • A. H. Proy. Integ. Zona VII (Lomas de Canto Grande)
  • Surtidor CR 34A
  • Agru. Monte de Los Olivos
  • Asoc. Viv. Las Palmeras de Canto Grande
  • Agru. Utupara

Hora: 10 a. m. - 11:50 p. m.

Los Olivos

  • A. H. Fortín Caycho

Hora: 12 m - 8 p. m.

Santa Anita

  • Coop. Manuel Correa
  • Coop. Santa Rosa de Quives
  • Coop. Virgen de las Nieves

Hora: 6:20 a. m. - 3 p. m.

Sedapal anunció que está programado un corte de agua para este 22 de agosto - Créditos: Magnific.
Sedapal anunció que está programado un corte de agua para este 22 de agosto - Créditos: Magnific.

Consejos para ahorrar el agua

  • Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas las manos para evitar desperdicios innecesarios.
  • Reduce el tiempo de las duchas y evita dejar correr el agua mientras realizas otras actividades.
  • Revisa periódicamente caños, tuberías y sanitarios para detectar fugas que puedan incrementar el consumo.
  • Utiliza la lavadora únicamente cuando tengas una carga completa y aprovecha ciclos adecuados según la cantidad de ropa.
  • Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas o limpiar diferentes espacios del hogar.
  • Lava el automóvil con balde en lugar de utilizar una manguera, ya que permite controlar mejor la cantidad empleada.
  • Riega las plantas temprano o al atardecer para disminuir la evaporación y aprovechar mejor cada litro de agua.

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