DT de Cienciano arremetió contra Agustín Lozano tras eliminación: “Mientras él está en el Mundial, nosotros jugamos este torneo espantoso”

Horacio Melgarejo, DT de Cienciano arremetió contra Agustín Lozano tras eliminación de la Copa de la Liga 2026.

Cienciano quedó fuera de la Copa de la Liga 2026 tras caer 3-2 frente a ADT en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Al finalizar el encuentro, el técnico Horacio Melgarejo se mostró crítico en sus declaraciones, cuestionando el formato del torneo y apuntando directamente al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

En conferencia de prensa, Melgarejo lamentó la derrota ante ADT, pero no ocultó su satisfacción por la eliminación de Cienciano en la Copa de la Liga. “Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa de m***. Sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”, declaró el técnico.

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Melgarejo cuestionó varios aspectos de la organización del certamen. “Es lamentable lo que pasó. Ustedes lo vieron: se juega con una pelota y en el entretiempo aparece otra. Además, me sorprendió el bajo nivel del árbitro Bruno Pérez. Son seres humanos y pueden equivocarse, pero realmente me llamó la atención su actuación”, sostuvo.

El entrenador volvió a poner en duda la realización del torneo y expresó su incomodidad con la dirigencia. “Esta copa tiene menos sentido. Mientras Agustín Lozano está en el Mundial, nosotros estamos jugando este torneo. Esa es una pregunta que deberían responder los directivos”, señaló.

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Melgarejo también apuntó al área comercial del club, considerando que el aniversario de Cienciano merecía una mejor organización. “La hinchada se merecía algo mejor en el día del aniversario del club, más allá del resultado. La gente de marketing y del área comercial tiene que ponerse las pilas y empezar a trabajar de verdad por Cienciano”, concluyó.

Los tarmeños ganaron 3-2 a los cusqueños de visita y clasificaron a los cuartos de final del torneo. Créditos: Bicolor / Youtube.

Su análisis de la eliminación de Cienciano

Pese a la eliminación, Horacio Melgarejo reconoció el desempeño del rival. “No hay que quitarle mérito a ADT. Ganó con sus argumentos, hizo un buen partido y aprovechó los espacios al contragolpe. Nosotros estuvimos cerca del empate y ellos también pudieron marcar más goles. Así es el fútbol”, señaló.

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El técnico indicó que el plantel debe enfocarse en los próximos compromisos de la temporada. “Hay que cambiar el chip, descansar y pensar en las otras dos competiciones que tenemos por delante. Les deseo mucha suerte a ADT porque les tengo un gran cariño y espero que continúen con sus éxitos”, añadió.

En su análisis del partido, Melgarejo destacó la actitud de sus jugadores, incluso en desventaja. “Conocemos la calidad de Joao Rojas y sabíamos que podía marcar diferencias. Les advertí a los muchachos que debían controlarlo. El primer gol fue mérito de ellos, el segundo llegó por un error nuestro al jugar la pelota hacia el medio y luego su delantero convirtió un verdadero golazo. A pesar de estar dos goles abajo, el equipo nunca dejó de buscar el descuento. Estoy orgulloso de mis jugadores por la valentía que demostraron. El arquero y los defensores rivales respondieron muy bien, pero esto es fútbol. Ahora toca descansar, cambiar el chip y seguir adelante”, concluyó.

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Mano Menezes inició su recorrido en Cusco con una visita al complejo de Anta, donde observó los entrenamientos de Cienciano e intercambió impresiones con el comando técnico y la dirigencia. (Cienciano)

Próximo partido de Cienciano

Horacio Melgarejo y su equipo deberán dejar atrás la eliminación y enfocarse en el inicio del Torneo Clausura. Su debut está programado frente a Melgar el viernes 17 de julio a las 20:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El compromiso, considerado el clásico del sur, representa una oportunidad clave para sumar tres puntos ante su público y recuperar la confianza.