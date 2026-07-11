DT de Cienciano arremetió contra Agustín Lozano tras eliminación: “Mientras él está en el Mundial, nosotros jugamos este torneo espantoso”

Cienciano quedó fuera de la Copa de la Liga 2026 tras caer 3-2 frente a ADT en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Al finalizar el encuentro, el técnico Horacio Melgarejo se mostró crítico en sus declaraciones, cuestionando el formato del torneo y apuntando directamente al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.
En conferencia de prensa, Melgarejo lamentó la derrota ante ADT, pero no ocultó su satisfacción por la eliminación de Cienciano en la Copa de la Liga. “Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa de m***. Sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”, declaró el técnico.
PUBLICIDAD
Melgarejo cuestionó varios aspectos de la organización del certamen. “Es lamentable lo que pasó. Ustedes lo vieron: se juega con una pelota y en el entretiempo aparece otra. Además, me sorprendió el bajo nivel del árbitro Bruno Pérez. Son seres humanos y pueden equivocarse, pero realmente me llamó la atención su actuación”, sostuvo.
El entrenador volvió a poner en duda la realización del torneo y expresó su incomodidad con la dirigencia. “Esta copa tiene menos sentido. Mientras Agustín Lozano está en el Mundial, nosotros estamos jugando este torneo. Esa es una pregunta que deberían responder los directivos”, señaló.
PUBLICIDAD
Melgarejo también apuntó al área comercial del club, considerando que el aniversario de Cienciano merecía una mejor organización. “La hinchada se merecía algo mejor en el día del aniversario del club, más allá del resultado. La gente de marketing y del área comercial tiene que ponerse las pilas y empezar a trabajar de verdad por Cienciano”, concluyó.
Su análisis de la eliminación de Cienciano
Pese a la eliminación, Horacio Melgarejo reconoció el desempeño del rival. “No hay que quitarle mérito a ADT. Ganó con sus argumentos, hizo un buen partido y aprovechó los espacios al contragolpe. Nosotros estuvimos cerca del empate y ellos también pudieron marcar más goles. Así es el fútbol”, señaló.
PUBLICIDAD
El técnico indicó que el plantel debe enfocarse en los próximos compromisos de la temporada. “Hay que cambiar el chip, descansar y pensar en las otras dos competiciones que tenemos por delante. Les deseo mucha suerte a ADT porque les tengo un gran cariño y espero que continúen con sus éxitos”, añadió.
En su análisis del partido, Melgarejo destacó la actitud de sus jugadores, incluso en desventaja. “Conocemos la calidad de Joao Rojas y sabíamos que podía marcar diferencias. Les advertí a los muchachos que debían controlarlo. El primer gol fue mérito de ellos, el segundo llegó por un error nuestro al jugar la pelota hacia el medio y luego su delantero convirtió un verdadero golazo. A pesar de estar dos goles abajo, el equipo nunca dejó de buscar el descuento. Estoy orgulloso de mis jugadores por la valentía que demostraron. El arquero y los defensores rivales respondieron muy bien, pero esto es fútbol. Ahora toca descansar, cambiar el chip y seguir adelante”, concluyó.
PUBLICIDAD
Próximo partido de Cienciano
Horacio Melgarejo y su equipo deberán dejar atrás la eliminación y enfocarse en el inicio del Torneo Clausura. Su debut está programado frente a Melgar el viernes 17 de julio a las 20:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El compromiso, considerado el clásico del sur, representa una oportunidad clave para sumar tres puntos ante su público y recuperar la confianza.
Más Noticias
El amargo debut de Christian Cueva con Sport Boys: salió lesionado a los 34 minutos en duelo ante Comerciantes FC por Copa de la Liga 2026
‘Cuevita’ fue inicialista con dorsal inédito, sin embargo, tuvo que abandonar el campo por una lesión en la pierna durante el primer tiempo
Entrenadora de Sporting Cristal admite favoritismo “en el papel” de Universitario, pero advierte: “Estos partidos son clásicos”
Vivian Ayres reconoció que el conjunto de Carlos Véliz llega en gran forma al encuentro y aguarda por un encuentro donde sus dirigidas se hagan con el balón y se vean fortalecidas por el apoyo de los suyos en las gradas
Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2
Ya hay tres clubes clasificados a los cuartos de final. Sport Boys se enfrenta a Comerciantes FC por la noche
Alianza Lima involucrado en nuevo reclamo en la FIFA: club argentino exige pago por Alan Cantero
El máximo ente del fútbol deberá determinar si los ‘blanquiazules’ tienen que desembolsar una suma de dinero al equipo ‘gaucho’
Juan Pablo Varillas vs Nicolás Mejía: día, hora y dónde ver partido por semifinales del Challenger de Bogotá 2026
El tenista peruano buscará sacar rédito de su buen andar. De ganar, accedería a su primera final de la temporada ante un rival con el que mantiene historial a favor, pero su actualidad es auspiciosa
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD