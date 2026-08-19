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Adriana Campos Salazar enfrenta críticas tras ‘ampay’ de su hermana Carla y genera debate en redes: “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella”

La actriz de Al Fondo Hay Sitio enfrenta mensajes de ataque y defensa en redes sociales, luego de que su hermana Carla Campos Salazar fuera captada con un amigo, pese a su relación con Curwen

La presencia de Adriana Campos Salazar en redes sociales se mantiene activa, aun cuando el entorno digital se polariza tras el escándalo de su hermana Carla Campos Salazar.
La presencia de Adriana Campos Salazar en redes sociales se mantiene activa, aun cuando el entorno digital se polariza tras el escándalo de su hermana Carla Campos Salazar.
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La actriz Adriana Campos Salazar enfrenta fuertes críticas en redes después de que su hermana, Carla Campos Salazar, fuera involucrada en un ‘ampay’ que generó repercusión entre seguidores y usuarios de redes sociales. Mientras la polémica por la expareja de Curwen sigue presente, la intérprete de Al Fondo Hay Sitio ha recibido una ola de comentarios, tanto de respaldo como de cuestionamientos, en sus publicaciones.

El episodio que detonó esta situación tuvo como protagonista a Carla Campos Salazar, quien apareció en imágenes difundidas por un programa de espectáculos junto a Alonso Grimaldo, lo que derivó en la ruptura con el streamer conocido como Curwen. A raíz de ello, la atención se desplazó a Adriana Campos Salazar, quien no solo es reconocida por su papel en la popular serie Al Fondo Hay Sitio, sino también por su trayectoria en teatro y distintos proyectos audiovisuales.

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Comentarios como “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella” reflejan el respaldo de parte del público hacia Adriana Campos Salazar en medio de la polémica familiar.
Comentarios como “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella” reflejan el respaldo de parte del público hacia Adriana Campos Salazar en medio de la polémica familiar.

Mensajes divididos

En las últimas horas, las cuentas de Adriana Campos Salazar en plataformas como Instagram han sido escenario de mensajes polarizados. Muchos usuarios la atacan relacionándola con la conducta atribuida a su hermana, mientras que otros defienden su independencia y rechazan que deba cargar con las consecuencias de acciones ajenas. Frases como “Ahora entiendo por qué Thiago (Vernal) salió de esa familia antes, Cam siempre tuvo razón” o “Menos mal Thiago se fue a tiempo xd” se leen entre los comentarios, evidenciando que parte del público traslada el escrutinio familiar a la actriz.

No obstante, hay quienes destacan su talento y profesionalismo, diferenciándola del episodio mediático. Comentarios como “Aparte que Adriana se diferencia por su talento real, espero que siga los buenos principios” y “Una Campos Salazar con principios, más como tú” reflejan el respaldo de seguidores que reconocen su trabajo y piden no mezclar su carrera con temas personales ajenos.

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Usuarios en Instagram defienden a Adriana Campos Salazar y piden no responsabilizarla por las acciones de su hermana, mientras otros la critican por el ‘ampay’.
Usuarios en Instagram defienden a Adriana Campos Salazar y piden no responsabilizarla por las acciones de su hermana, mientras otros la critican por el ‘ampay’.

Dentro de los mensajes de apoyo, algunos usuarios hacen hincapié en la injusticia de responsabilizar a Adriana Campos Salazar por las acciones de su hermana. “Adriana no tiene nada que ver, no le reclamen a ella”, señala una usuaria, mientras otro agrega: “No jodan a Adriana, no tiene nada que ver con lo otro por Dios, gente de eme”. Estas reacciones buscan frenar el linchamiento virtual y recuerdan la importancia de separar trayectorias individuales de conflictos familiares.

Resaltan sus valores

El debate en redes se ha nutrido también de observaciones sobre los valores y principios de la actriz. Mensajes como “Adriana no cometas los mismos errores, tienes que destacar siempre con tus principios y valores” y “Que la suerte te abra puertas, ser inteligente las mantenga y ser trabajadora las multiplique”, destacan el llamado a que la artista mantenga su perfil profesional e íntegro frente a la adversidad.

Adriana Campos Salazar recibe mensajes divididos en sus redes sociales, donde seguidores y detractores opinan tras el escándalo que involucra a su hermana Carla Campos Salazar.
Adriana Campos Salazar recibe mensajes divididos en sus redes sociales, donde seguidores y detractores opinan tras el escándalo que involucra a su hermana Carla Campos Salazar.

La participación de Adriana Campos Salazar en Al Fondo Hay Sitio ha consolidado su popularidad, sumando a su historial en teatro y otras producciones. Pese a que el escándalo mediático involucra únicamente a su hermana, la intérprete ha sido blanco de fuertes calificativos, relacionando su imagen con animales y situaciones de ficción, así como con su vida personal.

Al mismo tiempo, otros mensajes reflejan empatía y admiración. “Linda Adri brilla como solo tú sabes”, “Bellísima una diosa hermosa” y “Verte en el teatro, siempre te veo, gracias” confirman la presencia de una base de seguidores leal y dispuesta a defenderla ante el acoso digital.

En medio de la controversia, la propia Adriana Campos Salazar ha continuado compartiendo contenido en sus redes, enfocada en sus proyectos y sin pronunciarse directamente sobre el escándalo familiar. Tampoco ha optado por limitar los comentarios ni mucho menos eliminarlos, dejando claro que no dará importancia a los cuestionamientos..

La actriz de Al Fondo Hay Sitio continúa enfocada en sus proyectos profesionales, pese a los ataques y muestras de apoyo recibidas en medio de la controversia provocada por Carla Campos Salazar.
La actriz de Al Fondo Hay Sitio continúa enfocada en sus proyectos profesionales, pese a los ataques y muestras de apoyo recibidas en medio de la controversia provocada por Carla Campos Salazar.

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