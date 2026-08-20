Congreso: Comisión de Ética inicia investigación preliminar contra Julián Pérez Mallqui por presunta agresión

Julián Pérez Mallqui, diputado de Juntos por el Perú, fue detenido y llevado a la Comisaría de San Miguel tras ser acusado de agresión física.

Guardar

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados del Congreso de la República anunció el inicio de investigaciones preliminares contra Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.

El proceso responde a una denuncia de presunta agresión física y psicológica presentada por su expareja, lo que marca el primer caso formal que abordará el grupo de trabajo tras su reciente instalación.

El presidente de la comisión, Henry Albañil, informó que la denuncia fue presentada por el diputado Christian Aranda, de Renovación Popular.

“Se ha recibido la denuncia formulada por el diputado Cristian Aranda Vázquez en contra del diputado Julián Pérez Mallqui por la presunta agresión física y psicológica en contra de su expareja, lo que se da cuenta, así como se les hace saber que de manera inmediata esta le ha sido notificada al diputado denunciado y se ha dado inicio al procedimiento de indagación preliminar”, afirmó Albañil.

PUBLICIDAD

El caso involucra un incidente ocurrido el 30 de julio, cuando Pérez Mallqui fue detenido en la comisaría de San Miguel, en Lima, tras una denuncia por agresión.

La denuncia señala que el legislador “irrumpió en la vivienda de su expareja, profirió expresiones ofensivas y realizó ademanes de agresión física”. La intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP)derivó en su detención durante 48 horas, tras lo cual recuperó su libertad mientras continúa el proceso en su contra.

“Me hubiera gustado que el país me conozca no por este incidente confuso, que hoy lo vamos a tocar, sino por legislar y hacer proyectos de ley a favor de la población”, declaró por ese entonces el diputado.

PUBLICIDAD

“A la Comisión de Ética del Parlamento me voy a allanar y voy a colaborar con todas las investigaciones porque soy el primer interesado en que se esclarezca esto”, agregó.

Miguel Torres se refirió al diputado Julián Pérez Mallqui, acusado de agresión. Canal N

Proceso, antecedentes y pedidos de transparencia en la comisión

La indagación preliminar determinará si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal y si los hechos denunciados constituyen una infracción al Código de Ética Parlamentario.

De confirmarse la procedencia, la comisión podrá votar el inicio de una investigación que permitiría a Pérez presentar sus descargos y ser citado a audiencia. Las sanciones posibles van desde la suspensión de hasta 120 días, la recomendación pública, o la amonestación escrita, dependiendo de la gravedad de la infracción.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, durante la sesión, Javier Cipriani, diputado de Renovación Popular, propuso que los miembros de la comisión presenten en sesión pública su hoja de vida, incluyendo antecedentes fiscales, judiciales o administrativos.

“No estoy pidiendo que retiren a nadie de la comisión, simplemente que presentemos transparentemente nuestra hoja de vida, quiénes somos”, argumentó Cipriani. El pedido fue aprobado por unanimidad y busca reforzar la transparencia y la confianza de la ciudadanía en el trabajo de la comisión.

Cipriani también solicitó que se evalúe el inicio de investigaciones de oficio sobre otros parlamentarios señalados en medios de comunicación por omisiones en sus declaraciones juradas o por procesos judiciales previos. Entre estos casos figuran antecedentes no consignados en hojas de vida y denuncias por violencia familiar y abuso de poder.

PUBLICIDAD