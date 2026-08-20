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Corte de luz de Pluz en distritos de Lima y Callao: Consulta la lista de zonas afectadas para el 21 de agosto

La programación contempla interrupciones de varias horas en sectores específicos, con horarios que varían según la zona comprendida en el cronograma.

Un hombre con casco y chaleco de seguridad trabaja en cables eléctricos sobre un poste. De noche, se ven edificios, automóviles y luces en la ciudad
Un operario de electricidad trabaja en el tendido eléctrico sobre una calle urbana con edificios iluminados y tráfico vehicular durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pluz programó para este viernes 21 de agosto una serie de interrupciones temporales del servicio eléctrico en distintos sectores de Lima y Callao. Los trabajos se desarrollarán en horarios establecidos por la empresa distribuidora.

La programación contempla zonas de Puente Piedra, Callao, San Miguel y Carabayllo, aunque los cortes de luz no abarcarán necesariamente a todos los vecinos de estos distritos. La suspensión se aplicará únicamente en las calles, urbanizaciones y manzanas incluidas en el cronograma.

¿Qué distritos tendrán corte de luz este viernes 21 de agosto?

Puente Piedra

Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Asociación de Vivienda Los Portales I etapa: manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E y E1.
  • Asociación de Vivienda Las Azucenas: manzanas A y B.
  • Asociación de Vivienda El Trébol: manzanas A, B y C.
  • Asociación de Vivienda Las Fresas: manzanas C, F, H, J, K, M, N, P, P1, Q, R, S, Y y Z.
  • Programa de Vivienda La Arboleda de Carabayllo: manzanas A, B, C, D, E, F y G.
  • Programa de Vivienda San Agustín: manzanas B, C, E, H, I y K.
  • Asociación de Vivienda Las Perlas de Puente Piedra: manzanas A, B y C.
  • Programa de Vivienda Los Sauces: manzanas A y B.
  • Asociación de Propietarios Vivienda Centeno: manzanas A, B, C, D y E.
  • Asociación de Vivienda Las Gardenias: manzana B.
  • Asociación de Propietarios Las Canas: manzanas A y B.

Callao

Horario: 9:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zona afectada:

  • Unidad Modelo Chalets 1, 2, 3 y 4.

San Miguel

Horario: 8:00 a. m. – 7:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Calle Martín de Murúa: cuadras 1 y 2.
  • Calle Carlos Gonzales Cándamo: cuadra 2.
  • Av. La Marina: cuadras 26 y 27.
  • Av. Rafael Escardó: cuadra 5.
  • Calle Juan Ruiz Arce: cuadra 1.
  • Av. Luis Banchero Rossi: cuadra 2.
  • Calle Carlos Gonzales: cuadra 2.
  • Calle Contisuyo: cuadra 2.
  • Av. Antonio José de Sucre: cuadra 4.

Carabayllo

Horario: 9:30 a. m. – 5:30 p. m.

Zona afectada:

  • Asociación Pro. Vivienda Los Suyos El Reposo de Carabayllo: manzana E.

Puente Piedra

Horario: 9:30 a. m. – 5:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Programa de Vivienda Primero de Mayo: manzanas A, B, C, C1, D, E, F, I, J, K, K1 y L.
  • Asociación de Propietarios Antofagasta: manzana M.
  • Asociación de Vivienda San Lucas de Puente Piedra: manzana A.
  • Centro Poblado Los Gramadales: manzana I.
  • Asociación de Propietarios y Comité de Obras: manzana M.
  • Asociación de Posesionarios 23 de Noviembre Las Palmeras: manzana C.

¿Qué hacer si se va la luz antes o después del horario programado?

Tres trabajadores con uniformes azules y cascos blancos operan junto a un camión elevador de Pluz cerca de un poste de luz y un semáforo en rojo en la calle
Trabajadores de la empresa Pluz efectúan tareas de mantenimiento en un poste de tendido eléctrico durante la noche en la calle Pedro Pascual Farfán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el servicio eléctrico se interrumpe fuera del horario anunciado o no retorna una vez culminado el periodo previsto, los usuarios pueden comunicarse con Pluz para reportar el inconveniente. Para facilitar la atención, es recomendable tener disponible el número de suministro y los datos del titular del servicio.

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Mientras dure la interrupción, se aconseja desconectar equipos eléctricos sensibles para evitar posibles daños cuando se produzca el restablecimiento del suministro.

¿Cómo ver mi recibo de Pluz?

Los usuarios pueden consultar su recibo de electricidad a través de los canales digitales habilitados por Pluz. Para revisar el monto pendiente, la fecha de vencimiento y otros detalles del suministro, deben ingresar con los datos solicitados por la empresa.

También es recomendable verificar periódicamente el recibo para conocer el consumo registrado y evitar inconvenientes relacionados con el pago del servicio.

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