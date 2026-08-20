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El juicio por el asesinato de Paul Flores contra el reloj: prisión preventiva vence en octubre y aún no hay sentencia

A más de un año de la muerte del exintegrante de Armonía 10, el proceso judicial enfrenta retrasos y la familia teme que los acusados recuperen su libertad sin que se haya dictado una condena

A más de un año del asesinato del cantante Paul Flores, su esposa y familiares exigen celeridad en el proceso judicial. El temor crece ante la posibilidad de que los acusados queden en libertad por el vencimiento de la prisión preventiva. | Video: Latina Noticias
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La muerte de Paul Flores, excantante del grupo Armonía 10, continúa generando conmoción en Perú a más de un año y cinco meses del ataque armado contra el bus que trasladaba a la agrupación hacia una nueva presentación. El cantante perdió la vida en un ataque de sicarios, mientras se dirigía a cumplir con sus compromisos laborales, y su familia sigue reclamando justicia ante la falta de una sentencia firme para los responsables.

La esposa de Paul Flores, Carolina Jaramillo, utilizó las redes sociales para mantener vigente el pedido de justicia tras verificar que el proceso cada día se hace más largo.

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“Duele profundamente sentir que todo vuelve al inicio. Duele ver cómo pasa el tiempo mientras nosotros seguimos esperando justicia”, expresó en un mensaje dirigido a quienes la han acompañado en el proceso.

La incertidumbre domina a los allegados del exvocalista de Armonía 10, quien fue asesinado hace más de un año, mientras el proceso judicial avanza sin resolución y la prisión preventiva de los acusados está próxima a vencer| Foto: Paul Flores (Instagram)
La incertidumbre domina a los allegados del exvocalista de Armonía 10, quien fue asesinado hace más de un año, mientras el proceso judicial avanza sin resolución y la prisión preventiva de los acusados está próxima a vencer| Foto: Paul Flores (Instagram)

Jaramillo remarcó que Flores se encontraba trabajando al momento de su muerte y manifestó su decepción por la falta de apoyo de la empresa para la que el músico prestaba servicios.

El juicio oral contra los cinco implicados en el crimen avanza con dificultades. Edwin Acosta, Mariano Altamirano, Jorge Reyes y Pier Panduro, este último confesó su participación directa en el ataque, participan de las audiencias desde los penales de Ancón, Huaral y Lurigancho. En las últimas sesiones, se analizaron peritajes realizados a celulares incautados, encontrándose más de 260 registros de llamadas y 549 archivos de video, algunos de ellos con imágenes de armas de fuego.

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El proceso judicial también enfrentó un cambio de tribunal, lo que obligó a reiniciar el caso y aumentó la preocupación de los familiares. Christian Flores, hermano del cantante, pidió celeridad en la investigación.

Familia de Paul Flores reclama justicia mientras el juicio sigue sin sentencia| Foto: Carolina Jaramillo
Familia de Paul Flores reclama justicia mientras el juicio sigue sin sentencia| Foto: Carolina Jaramillo

“Lo que nosotros pedimos es que se tomen las cosas de manera seria”, agregó.

Involucrados muestras burlas en audiencia

La despedida de Paul Flores reunió a una multitud que acompañó el féretro en medio de muestras de dolor de familiares, amigos y seguidores. Las imágenes de ese día, así como las canciones del artista, permanecen en la memoria colectiva.

No obstante, el proceso judicial avanza a un ritmo lento y genera frustración en los allegados de Paul Flores. Los acusados han evidenciado actitudes que distan de la gravedad del crimen, ya que se han mostrado sonrientes y han intercambiado bromas durante las audiencias, de acuerdo con las grabaciones difundidas por Latina Noticias.

El asesinato de Paul Flores ocurre en un escenario de aumento de la violencia en Perú, donde tanto transportistas como músicos que realizan giras son víctimas frecuentes de extorsiones y ataques armados en las rutas. Este fenómeno coloca en situación de riesgo a quienes trabajan en el sector artístico y de transporte, y refleja una problemática de seguridad que afecta a numerosas familias en el país.

Retrato enmarcado de Paul Flores sonriendo con un traje claro, rodeado de arreglos florales con rosas rosadas, flores blancas y follaje verde en un cementerio
Un retrato de Paul Flores y arreglos florales adornan su tumba, conmemorando el primer aniversario de su fallecimiento en manos de sicarios. (Carolina Jaramillo)

La siguiente audiencia se realizará el miércoles 19 de agosto, fecha en la que se espera la declaración de un testigo considerado clave para el avance del caso.

“No estoy pidiendo privilegios. Estoy pidiendo justicia. Agradezco de corazón a cada persona que nos ha acompañado, que nos ha brindado una palabra, una mano o su apoyo durante todo este tiempo”, escribió Jaramillo.

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