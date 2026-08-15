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Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ recibirán al ‘gavilán del norte’ con el objetivo de asegurar los tres puntos que le permitan recuperar la punta. Sigue las incidencias del crucial duelo

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18:39 hsHoy

Ciudados y restricciones

Alianza Lima dio a conocer las recomendaciones para los hinchas que irán a Matute.

Recomendaciones para Alianza Lima vs UTC en Matute.
Recomendaciones para Alianza Lima vs UTC en Matute.
18:37 hsHoy

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto, por la fecha 5

- ADT vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Los Chankas vs Melgar (15:30 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs UTC (19:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación del sábado 15 de agosto por el Torneo Clausura 2026.
Programación del sábado 15 de agosto por el Torneo Clausura 2026.
18:34 hsHoy

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se juega la quinta jornada con duelos emocionantes: Alianza Lima recibe a UTC en Matute, Sporting Cristal hará lo suyo con Sport Huancayo, Universitario visitará a FC Cajamarca, y mucho más

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Hoy, sábado 15 de agosto, continúa la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Deportivo Garcilasoafronta la nueva jornada del Torneo Clausura en lo más alto de la tabla tras superar a CD Moquegua. Gracias a ese resultado, el conjunto cusqueño se mantiene como líder, aunque la competencia en la cima continúa siendo intensa.

Leer la nota completa
16:44 hsAyer

¡A ganar! Alianza Lima se medirá con UTC en Matute por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 con la misión de reencontrarse con el triunfo para recuperar el liderato. Mientras que el ‘gavilán del norte’ tiene la misma obligación para salir del fondo de la tabla.

16:44 hsAyer

¿Cómo llega Alianza Lima al choque?

Alianza Lima afronta el partido ante UTC con el objetivo de volver a la senda del triunfo, tras haber empatado 1-1 frente a Sport Boys en el Estadio Nacional. Ese resultado mantuvo invicto al conjunto blanquiazul, pero significó la pérdida de dos puntos valiosos en la lucha por la cima del Torneo Clausura.

El equipo de La Victoria ha tenido un inicio positivo en el campeonato, ubicándose entre los principales protagonistas. Ahora, con la localía a su favor en Matute, buscará imponer su jerarquía y sumar tres puntos que le permitan mantenerse cerca del liderato y no dar margen a sus perseguidores directos.

Goles y resumen del empate entre 'blanquiazules' y 'rosados' en el Estadio Nacional por Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)
16:43 hsAyer

¿Cómo llega UTC al choque?

UTC llega al duelo contra Alianza Lima en medio de un momento complejo. El equipo cajamarquino aún no ha conseguido victorias en el Torneo Clausura 2026, acumulando solo dos empates y dos derrotas en las primeras cuatro fechas, lo que se traduce en apenas dos puntos y una permanencia en la parte baja de la tabla.

La preocupación aumenta al revisar la situación en la tabla acumulada, ya que la reducción de puntos ha dejado al club en zona de descenso. Esta realidad convierte cada partido en una oportunidad crítica para sumar y escapar de los últimos lugares.

Liga 1 – UTC - Perú – deportes – 14 julio
El arranque del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 llega con ocho ausencias obligadas por castigos del Apertura, repartidas en seis clubes, entre expulsiones recientes y el límite de cinco amonestaciones (Liga 1)
16:43 hsAyer

Canal TV para ver Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2026

La transmisión oficial del partido entre Alianza Lima y UTC estará a cargo de L1 MAX, la señal exclusiva de la Liga 1, disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción. Los aficionados podrán ver el encuentro tanto en sus televisores como a través de L1 Play, la plataforma de streaming que permite acceder a la señal en dispositivos móviles, tablets y ordenadores, previa suscripción.

Para quienes buscan una cobertura periodística completa, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento detallado del enfrentamiento. En su portal web se podrá acceder a la previa del partido, actualizaciones minuto a minuto, incidencias destacadas, goles, jugadas relevantes y un resumen final con todos los aspectos más importantes del compromiso.

Los 'blanquiazules' recibirán al 'gavilán del norte' en Matute por la fecha 5. (L1 Max)
16:43 hsAyer

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2026

El esperado encuentro entre Alianza Lima y UTC por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 se jugará este sábado 15 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El partido está previsto para las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

Para los seguidores en Chile, Venezuela y Bolivia, el inicio será a las 20:30 horas, mientras que en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el pitazo inicial está fijado para las 21:30 horas.

Detalles del partido entre Alianza Lima y UTC en el estadio Alejandro Villanueva.
Detalles del partido entre Alianza Lima y UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Crédito: Prensa AL
16:43 hsAyer

Precios de entradas

Los hinchas todavía pueden adquirir sus entradas en el portal de Joinnus para alentar al equipo de sus amores en Matute.

- Sur: S/. 27.90 soles (AGOTADO)

- Norte: S/. 27.90 soles (AGOTADO)

- Oriente CONADIS: S/. 39.90 soles

- Oriente: S/. 79.90 soles

- Occidente Lateral (Silla de ruedas): S/. 79.90 soles

- Occidente Lateral: S/. 139.90 soles

- Occidente Central: S/. 179.90 soles (AGOTADO)

- Palco: S/. 219.90 soles (AGOTADO)

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