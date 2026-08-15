Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Canal TV para ver Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2026

La transmisión oficial del partido entre Alianza Lima y UTC estará a cargo de L1 MAX, la señal exclusiva de la Liga 1, disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción. Los aficionados podrán ver el encuentro tanto en sus televisores como a través de L1 Play, la plataforma de streaming que permite acceder a la señal en dispositivos móviles, tablets y ordenadores, previa suscripción.