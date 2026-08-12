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Pedro García sorprendido por las ausencias de Kevin Quevedo y Piero Cari en Alianza Lima: “No sobran jugadores así en la selección peruana”

El periodista deportivo se mostró asombrado por las no presencias de ambos futbolistas en el cuadro ‘blanquiazul’, situación que afectaría a la ‘bicolor’

El periodista deportivo discutió sobre el presente de ambos futbolistas en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Doble Punta)
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El presente de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026 mantiene al club en la pelea por el título nacional, pese a haber cedido el liderato en la última jornada. El plantel dirigido por Pablo Guede sigue siendo considerada como una de las más competitivas de la Liga 1, en gran medida por el nivel y la proyección de varios de sus futbolistas.

En este contexto de alta exigencia, las recientes ausencias de Kevin Quevedo y Piero Cari han generado sorpresa y preguntas entre los hinchas. La última aparición de Quevedo data del 9 de mayo, cuando fue titular en el empate 1-1 ante Sporting Cristal. Por su parte, Cari no juega desde el 31 de mayo, en la paridad frente a FC Cajamarca.

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El periodista Pedro García expresó su extrañeza por la situación de ambos jugadores, especialmente porque ambos están en edad de selección y podrían ser alternativas para la blanquirroja. “Lo que me importa mucho es que también esta campaña de Alianza Lima signifique el lanzamiento o relanzamiento de jugadores convocables”, reflexionó en el programa de YouTube, Doble Punta.

Kevin Quevedo fue parte de la convocatoria de la selección peruana en los últimos partidos de las Eliminatorias 2026. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda
Kevin Quevedo fue parte de la convocatoria de la selección peruana en los últimos partidos de las Eliminatorias 2026. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda

Pedro García fue más allá y puso el foco en lo que la selección peruana podría perder si estos futbolistas no suman minutos. “¿Alianza Lima es tan buen equipo que no lo necesita? Pero la selección sí lo necesita, no necesita a Paolo, a Girotti ni a Castillo”, sostuvo. García insistió en la importancia de que los jugadores con proyección tengan continuidad: “Al público neutral nos interesa que los futbolistas peruanos con proyección de selección jueguen un poquito más. Me pregunto yo, ¿qué pasa con Quevedo?”

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El caso de Piero Cari también preocupa al comunicador, quien subrayó: “¿Piero Cari también está borrado? Yo pregunto por jugadores peruanos en edad de selección, sobre todo Cari, que no los veo jugar. Si no están, tienen que buscar estar en Alianza Lima o afuera”.

Para García Corcuera, la falta de alternativas desequilibrantes en la ‘blanquirroja’ hace que la ausencia de futbolistas como Cari y Quevedo sea un tema urgente: “No cuestiono que Pablo Guede no los ponga. Me gustaría saber qué ocurre porque no nos sobran Caris ni Quevedos. ¿Tenemos un jugador de la edad de Cari que pise la pelota como él? Es un jugador muy buen técnicamente, con mucha pista de pisar la pelota”.

Piero Cari marcó su primer gol oficial con Alianza Lima.
Piero Cari fue una grata aparición en Alianza Lima el año pasado, pero el 2026 ha desaparecido y solo acumula seis partidos. - créditos: Alianza Lima

El motivo por el que Kevin Quevedo no es considerado en Alianza Lima

La ausencia de Kevin Quevedo ha sido uno de los temas más discutidos por la hinchada de Alianza Lima en los últimos meses. El extremo no figura en las convocatorias desde su último partido en mayo, lo que alimentó rumores sobre una posible lesión o algún acto de indisciplina.

Según información revelada por el periodista Kevin Pacheco, la decisión de apartar a Quevedo responde a ciertas actitudes que no encajaron con la directiva ni con el comando técnico. “Más que una indisciplina, lo que hubo fueron actitudes que no han gustado dentro de lo que es el área deportiva y a Quevedo le han hablado hace rato”, señaló en el programa Fútbol Satélite.

Un ejemplo concreto que molestó a la institución ‘blanquiazul’ fue su falta de compromiso en la segunda pretemporada: “Una semana antes tenían que cada futbolista entregar como una especie de entrenamiento virtual o los trabajos que hacían previo a la semana que vayan ya directamente a EGB. Todos los futbolistas tenían que subir al sistema la información de lo que habían hecho, y el único que no lo subió fue Quevedo”, detalló.

Además, se supo que el futbolista tampoco cumplió con varias indicaciones tácticas solicitadas en los entrenamientos, situación que se repitió pese a las reiteradas conversaciones con el área deportiva. Por ello, el cuerpo técnico optó por priorizar a jugadores que sí mostraron disciplina y compromiso tanto dentro como fuera del campo.

El propio Pablo Guede fue tajante al explicar la situación: “¿A quién saco de la lista? Kevin Quevedo no está lesionado, es una decisión 100% mía. Creo que estamos muy bien y cada uno tiene que seguir trabajando”, afirmó el entrenador en una reciente conferencia de prensa.

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