Magaly Medina responde a Curwen por supuesta carpeta fiscal y aclara: “He sido citada como testigo”

La conductora de “Magaly TV La Firme” rechazó las afirmaciones de Víctor Caballero, ‘Curwen’, y aseguró que fue citada únicamente como testigo en una investigación contra una jueza superior. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina salió al frente para responder a los comentarios de Víctor Caballero, conocido como ‘Curwen’, quien habría hecho referencia a una supuesta carpeta fiscal en la que estaría involucrada la conductora. Desde su programa “Magaly TV La Firme”, la periodista negó que exista una investigación fiscal en su contra y explicó que su participación en el caso se limita a haber sido citada como testigo dentro de una investigación relacionada con una jueza superior.

La conductora aprovechó varios minutos de su programa para cuestionar las afirmaciones de Curwen y exigir que cualquier señalamiento sea sustentado con pruebas. Magaly sostuvo que no le afectan las declaraciones que puedan hacerse sobre ella, pero sí consideró necesario aclarar la información para evitar que su público sea confundido.

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Magaly enfrenta a Curwen y desmiente investigación en su contra: “Acá yo salgo al frente y digo la verdad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina exige pruebas antes de acusarla

Magaly Medina comenzó su respuesta con un pedido directo a quienes realizan acusaciones públicas: presentar pruebas.

“Lo único que pido es, ay, cuando hay que hablar, hay que hablar con pruebas. Si vas a acusar a alguien, acusa con pruebas, como lo que hacemos en este programa, con pruebas”, manifestó.

La periodista señaló que, si determinadas pruebas o contenidos no son del agrado de una persona, la reacción no debería consistir en atacar indiscriminadamente a otras personas.

“Si las pruebas no te gustan, no te vayas contra todo el mundo. Vete contra aquella persona que te hizo ese daño, que te rompió el corazón, que te desilusionó”, agregó.

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En ese contexto, Magaly se refirió directamente a Curwen y aseguró que le resulta llamativo que haya dirigido sus críticas hacia ella.

“A mí realmente me da mucha penita ver a Curwen tratar de enfilar toda su artillería contra mí, porque realmente a mí no me llega ni me hace daño lo que él pueda decir, las mentiras que él pueda contar”, sostuvo.

La conductora consideró que las circunstancias personales por las que estaría atravesando el comunicador podrían explicar, desde su perspectiva, su actitud frente a otras personas.

Magaly enfrenta a Curwen y desmiente investigación en su contra: “Acá yo salgo al frente y digo la verdad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly se refiere al conflicto sentimental de Curwen

Durante su pronunciamiento, Magaly Medina hizo referencia al conocido conflicto sentimental que involucra a Curwen y a su expareja. La periodista afirmó entender el dolor que podría estar atravesando y cuestionó que este sea canalizado mediante ataques contra otras personas.

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“Entiendo que es una persona que debe estar por dentro sufriendo a mares la vergüenza, la humillación, el que lo hagan cachudo”, comentó.

Magaly también hizo referencia a la relación que el comunicador habría mantenido con una mujer a quien, según sus palabras, habría valorado y en quien habría depositado su confianza.

“El que haya confiado en una mujercita que lo valoró poco o nada, que lo basureó de la peor manera”, señaló.

La conductora continuó con su crítica y utilizó un tono irónico para describir la situación sentimental que, según su versión, habría provocado el malestar de Curwen.

“O sea, que te validen, ¿por qué? Porque las mandas de viaje a Argentina, porque no sé, les da cierto estatus, pero realmente para chapar, chapar, para vacilarte, vacilarte, te vas con otro, ¿no?”, expresó.

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Magaly afirmó que comprende que una persona pueda reaccionar desde el dolor, aunque cuestionó que ese sufrimiento termine convirtiéndose en ataques contra terceros.

“Yo entiendo, entiendo ese sufrimiento y que, bueno, tenga que enfrentar su dolor de esa manera, chancando a quien sea que pase delante de él”, manifestó.

Magaly enfrenta a Curwen y desmiente investigación en su contra: “Acá yo salgo al frente y digo la verdad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly: “A mí no me gustan las mentiras”

Más allá de las diferencias personales, la conductora aseguró que existe un punto que no está dispuesta a tolerar: las afirmaciones que considera falsas.

“Hay una cosa que sí a mí no me gusta y son las mentiras”, afirmó.

Magaly sostuvo que el dolor o una decepción sentimental no justifican que una persona difunda información que no sea cierta.

“No importa cuánto dolor puedas tener en el corazón, no importa si estés partido en dos de desilusión por la mujer que amaste, que veneraste, a la que le creíste todo lo que te dijo”, expresó.

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La periodista incluso utilizó una expresión coloquial para referirse a alguien que pudo haber confiado demasiado en una persona.

“No, no importa qué tan Gilberto hayas sido creyéndole a una mujer. Acá no se debe de mentir”, sentenció.

Para Magaly, además, existe una responsabilidad con quienes siguen su programa y confían en la información que presenta.

“Y hay una cosa que mi público merece y es respeto”, sostuvo.

Magaly niega tener una carpeta fiscal en su contra

Fue entonces cuando la conductora realizó la aclaración central de su pronunciamiento. Magaly negó de manera categórica que exista una carpeta fiscal de investigación contra ella.

“Yo no estoy, no tengo ninguna carpeta fiscal de investigación, ninguna”, afirmó.

La periodista explicó que su presencia ante la Fiscalía se debe exclusivamente a una citación como testigo dentro de un caso relacionado con una jueza superior.

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“He sido citada como un testigo en un caso contra una jueza superior”, precisó.

Magaly enfrenta a Curwen y desmiente investigación en su contra: “Acá yo salgo al frente y digo la verdad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestionó que se pretenda presentar su citación como si ella fuera la persona investigada y sostuvo que existe una diferencia importante entre ser parte de una investigación y acudir como testigo.

La conductora también lanzó duras críticas contra quienes, según ella, estarían utilizando información de este tipo para generar confusión.

“Porque esta fiscalía, hay que decirle al público, no, lo que pasa que estos caviares están acostumbrados a la mentira y a tirar barro, y así no es”, manifestó.

Luego enfatizó su rechazo a lo que considera un juego político.

“El juego sucio no me gusta. Además, no me metan en sus cochinadas políticas. Eso lo dejo para ustedes”, afirmó.

Magaly aseguró que prefiere mantenerse al margen de las disputas políticas y concentrarse en su trabajo televisivo.

Magaly enfrenta a Curwen y desmiente investigación en su contra: “Acá yo salgo al frente y digo la verdad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly defiende sus casi 30 años en televisión

Durante su respuesta, la conductora también reivindicó su trayectoria profesional y aseguró que se siente satisfecha con el trabajo que ha realizado durante décadas.

“Yo no, esto es lo mío, chicos. Esto no les gusta, les parece de último nivel, no importa. Yo soy feliz haciéndolo”, manifestó.

Magaly enfrenta a Curwen y desmiente investigación en su contra: “Acá yo salgo al frente y digo la verdad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recordó que próximamente cumplirá 30 años de trayectoria realizando este tipo de trabajo frente a las cámaras.

“El próximo año celebro treinta años haciéndolo. Treinta años, chicos”, destacó.

La periodista también lanzó un mensaje a quienes cuestionan su estilo de trabajo y aseguró que espera que algunos de sus críticos puedan mantenerse en actividad el tiempo suficiente para alcanzar una trayectoria similar.

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“Ojalá ustedes, alguno de ustedes sobreviva lo suficiente para algún día celebrar como yo treinta años con el cariño y el respeto del público”, expresó.

Magaly enfrenta a Curwen y desmiente investigación en su contra: “Acá yo salgo al frente y digo la verdad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly explica por qué fue citada por la Fiscalía

La conductora volvió luego al punto central de su aclaración y explicó que la Fiscalía que la citó no está investigándola como ciudadana.

“Pero, por si acaso, esa fiscalía, la que me ha citado como testigo, no investiga ciudadanas comunes y mortales como Magaly Medina”, indicó.

Según explicó, se trata de una investigación vinculada a magistrados.

“No, no, no. Solo jueces supremos y jueces superiores. Yo voy como testigo”, reiteró.

Magaly enfrenta a Curwen y desmiente investigación en su contra: “Acá yo salgo al frente y digo la verdad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly también señaló que no conoce el contenido de la carpeta fiscal porque no forma parte de la investigación.

“¿Qué cosa tiene esa carpeta fiscal? Yo no lo sé, porque eso es una investigación que a mí no me compete, que no formo parte de esa investigación”, explicó.

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Además, precisó que se trata de información que no puede ser divulgada libremente debido al carácter reservado de las investigaciones.

“Y además, son investigaciones totalmente selladas. Son investigaciones totalmente confidenciales. No me compete a mí hablar para nada”, manifestó.

Magaly enfrenta a Curwen y desmiente investigación en su contra: “Acá yo salgo al frente y digo la verdad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly acusa desinformación y defiende el trabajo de su programa

La periodista explicó que su aclaración tenía como objetivo evitar que las personas interpreten de manera equivocada su citación.

“Pero solo hago esta pequeña aclaración para que la ignorancia de algunos o la desinformación, que quieran hacer que la gente diga y hable, que quieran hacer su propia cortina de humo mintiendo, mintiendo y mintiendo, no los confunda”, sostuvo.

Magaly insistió en que decidió responder porque considera que su público merece conocer su versión directamente y no a partir de interpretaciones de terceros.

“No, no, no. Acá yo salgo al frente y digo la verdad”, enfatizó.

Magaly enfrenta a Curwen y desmiente investigación en su contra: “Acá yo salgo al frente y digo la verdad”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora recordó que a lo largo de su carrera ha enfrentado diferentes intentos por cuestionar su trabajo y su manera de informar.

“Toda la vida lo han querido”, afirmó.

Finalmente, Magaly volvió a defender la esencia de su programa y aseguró que sus ampays no tienen una orientación política.

“Y como vuelvo a decir, el Ampay no tiene color político, el Ampay es lo más democrático que existe”, manifestó.

Magaly enfrenta a Curwen y desmiente investigación en su contra: “Acá yo salgo al frente y digo la verdad”. Captura: Magaly TV La Firme.