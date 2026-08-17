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Alianza Lima vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

El cuadro ‘blanquiazul’ afrontará una exigente visita ante el conjunto ‘dominó’ en un duelo directo por la parte alta del campeonato. Revisa todos los detalles del enfrentamiento

Alianza Lima visita a Melgar por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima visita a Melgar por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP
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Alianza Lima afrontará una de sus pruebas más exigentes del Torneo Clausura 2026. El conjunto ‘blanquiazul’ se medirá ante Melgar en un duelo de alto voltaje entre dos equipos que atraviesan un buen momento y que tienen como objetivo mantenerse en la pelea por el título del segundo certamen del año.

El cuadro ‘íntimo’ llega a este compromiso instalado en lo más alto de la clasificación y todavía sin conocer la derrota, mientras que el conjunto arequipeño se mantiene al acecho y buscará aprovechar su localía para dar un golpe importante. Con apenas un punto de diferencia entre ambos, el enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la sexta jornada.

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Alianza Lima vs Melgar: día, hora y canal TV del duelo

De acuerdo a la programación oficial de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026, el partido entre Alianza Lima y Melgar se realizará este domingo 23 de agosto a las 15:30 horas de Perú. El duelo tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, y será uno de los principales atractivos de una sexta jornada que tendrá encuentros determinantes tanto en la parte alta como en la lucha por alejarse de los últimos lugares.

Los aficionados del fútbol peruano podrán seguir el partido entre ‘blanquiazules’ y ‘rojinegros’ por L1 Max, señal que transmite los encuentros de la Liga 1 2026. La cobertura estará disponible a través de los operadores televisivos que cuentan con el servicio, así como también en la plataforma de streaming por suscripción L1 Play.

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Melgar y Alianza Lima se enfrentarán en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.
Melgar y Alianza Lima se enfrentarán en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. Crédito: LFP

Por la importancia del compromiso y la escasa diferencia que existe entre ambos equipos en la clasificación, Melgar vs Alianza Lima se perfila como uno de los partidos más atractivos de la sexta jornada. Estos son todos los detalles del encuentro:

  • Fecha: domingo 23 de agosto de 2026
  • Hora: 3:30 p. m.
  • Estadio: Monumental de la UNSA, Arequipa
  • Competición: Liga 1 2026 – Torneo Clausura
  • Jornada: fecha 6
  • Transmisión: L1 Max

Alianza Lima llega como líder

El cuadro ‘blanquiazul’ afrontará esta visita como líder del Torneo Clausura. Luego de cinco jornadas, Alianza Lima suma 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates, y es uno de los dos equipos que todavía permanece invicto en el segundo certamen de la temporada.

El equipo dirigido por Pablo Guede buscará sostener su posición en la parte alta ante uno de sus principales perseguidores. Un triunfo en Arequipa le permitiría consolidar el liderato y tomar mayor distancia de sus escoltas, mientras que un tropiezo podría apretar aún más la clasificación.

Los ‘íntimos’ llegan después de imponerse 1-0 a UTC en Matute, aunque el resultado no estuvo acompañado por una actuación convincente. Alianza sufrió más de lo esperado ante el colero y, pese a contar con un jugador más durante buena parte del segundo tiempo tras la expulsión de Adolfo Muñoz, no logró sentenciar el encuentro ni mostrar una clara superioridad sobre su rival.

Disfruta del resumen completo del emocionante partido entre Alianza Lima y UTC por la Fecha 5 de la Liga 1. Revive el gol de la victoria blanquiazul, las atajadas clave, la jugada polémica y la expulsión que marcó el encuentro. - Liga 1 Max

Melgar quiere dar el golpe en Arequipa

Por su parte, el conjunto ‘dominó’ llega a este compromiso con 10 puntos, apenas uno menos que Alianza Lima, y se mantiene entre los protagonistas de la parte alta del Clausura. Su campaña contempla tres victorias, un empate y una derrota, por lo que un nuevo triunfo le permitiría dar un importante salto en la clasificación.

Melgar llega, además, con el ánimo reforzado tras golear 3-0 a Los Chankas en su última presentación. Ahora tendrá enfrente al líder del campeonato y contará con el respaldo de su público en el Monumental de la UNSA, escenario donde buscará hacerse fuerte y sumar tres puntos que podrían colocarlo en lo más alto.

Un duelo directo por el liderato

La mínima diferencia entre ambos equipos convierte este enfrentamiento en uno de los más importantes de la fecha. Alianza Lima defenderá la punta, mientras Melgar buscará aprovechar la localía para desplazarlo del primer lugar. El resultado podría tener un impacto directo en la lucha por el trofeo del Torneo Clausura.

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