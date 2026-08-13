Horacio Melgarejo admite que podría dejar Cienciano en cualquier momento: ¿De qué depende su continuidad?

El entrenador dijo que le gustaría quedarse en Cusco, pero remarcó que la decisión depende del club y de la apelación por el castigo que hoy lo aleja del torneo local (Cienciano)

Guardar

Horacio Melgarejo dejó abierta la posibilidad de no continuar como entrenador de Cienciano. En la antesala del cruce ante Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, el técnico argentino señaló que se siente a gusto en Cusco y que le gustaría seguir, aunque aclaró que la definición quedará en manos de la dirigencia.

En ese mismo intercambio, admitió que recibió consultas de otros equipos de Argentina, Ecuador y también de clubes peruanos. El escenario se complejiza por la sanción de un año que pesa sobre el DT en el fútbol peruano y por la apelación presentada, a la espera de la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), un fallo que el propio Melgarejo ubicó como clave para su continuidad.

PUBLICIDAD

Un futuro atado a la decisión dirigencial y al fallo del TAS

La continuidad de Horacio Melgarejo en Cienciano todavía no está asegurada. El técnico argentino admitió contactos de otros equipos y espera el fallo del TAS por la sanción de un año. (Cienciano)

Consultado por el presente del equipo y por la expectativa que generó la campaña internacional, Melgarejo vinculó su continuidad a un factor institucional. “Vamos a ver, yo soy un profesional. Estoy feliz en Cusco, en Cienciano, me encantaría seguir, pero esa es una respuesta que tiene que darte la directiva”, señaló en declaraciones a TV Perú Deportes.

El entrenador también habló de contactos externos. “Sí es verdad que hubo sondeos de clubes de Argentina, Ecuador y de algunos de Perú también”, manifestó. La confirmación alimentó la incertidumbre sobre el próximo paso de su carrera, en un contexto en el que Cienciano transita una etapa de resultados y en el que, al mismo tiempo, su DT permanece condicionado por una sanción vigente.

PUBLICIDAD

Ese castigo, de un año de inhabilitación, fue impuesto luego de cuestionamientos del argentino sobre la organización de la Copa de la Liga 1. Cienciano presentó una apelación y ahora espera el pronunciamiento del TAS. Melgarejo sostuvo que esa definición impacta en cualquier planificación, porque la sanción le impediría dirigir al equipo en las competencias del fútbol peruano durante el periodo establecido.

“Entiendo que el club está esperando la decisión final del TAS, porque la sanción que me dieron es entendible que ningún club tenga a su entrenador principal un año fuera”, explicó. En esa línea, agregó que comprende la evaluación interna que puede abrirse mientras se aguarda un fallo. “Creo que también es entendible que el club pueda estar viendo eso o lo ponga ansioso ese tema. En 21 días o un mes se sabrá lo que el TAS decida”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Cienciano, la Sudamericana y la ilusión en Cusco

La ilusión de Cienciano crece en Cusco tras alcanzar los octavos de la Sudamericana. Melgarejo destacó el desafío ante Botafogo y pidió que los hinchas mantengan intacta la esperanza. (Cienciano)

Mientras el futuro del entrenador permanece sin confirmación, Cienciano afronta una serie internacional de alto perfil. El conjunto cusqueño se instaló en los octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar al vigente campeón, Lanús, un resultado que reforzó la ilusión local por repetir lo logrado en 2003.

En ese marco, Melgarejo intentó separar el debate sobre su continuidad del foco deportivo inmediato. Frente al cruce con Botafogo, el DT remarcó el valor de sostener la expectativa de los hinchas y el desafío que implica enfrentar a un rival de peso continental. “No le podemos quitar la ilusión al hincha de poder clasificar. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, que tiene jugadores de mucha jerarquía. Solo tenemos la mente en el partido de la Copa Sudamericana, luego pensaremos en el clásico”, indicó a TV Perú Deportes.

PUBLICIDAD

También se refirió a la distancia presupuestaria entre ambos clubes y al modo en que intenta transmitir ese tema hacia su plantel. “Lo que siempre digo es que, por más presupuestos que tengan, nadie entra a jugar con la billetera o tarjeta de crédito”, apuntó.

A la vez, mencionó un elemento propio de la localía en Cusco, aunque con una condición táctica. Según su lectura, la altura puede influir en la medida en que el equipo sostenga intensidad y dominio del juego. “El tema de la altura es importante, según la forma que se juegue. Porque si se juega relajado, no le meten intensidad, los equipos que vienen no la van a sentir como tal. Creo que Cienciano está haciendo un esfuerzo bárbaro y están sometiendo a los rivales de una forma que se les hace difícil aguantar”, expresó.

PUBLICIDAD