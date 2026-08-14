Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Marcos Martinich anotó descomunal golazo para 4-0 de Cienciano ante Botafogo por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

El defensa argentino aprovechó la pasividad de la defensa carioca para ampliar el marcador en el duelo de ida de los octavos de final del torneo continental

El jugador cusqueño puso la pelota en un lugar imposible para el portero brasileño - Crédito: ESPN.
Guardar

En una presentación exquisita, al Cienciano del Cusco le bastó 35 minutos para poner adelante en el marcador por un contundente 4-0 ante el Botafogo de Brasil, por el partido de ida de los octavos de final la Copa Sudamericana 2026.

El autor del cuarto gol del ‘Papá’ fue obra y gracia del defensor argentino Marco Martinich tras la salida de un tiro de esquina a los 35 minutos del primer tiempo.

Fue Alejandro Hohberg quien recibió el balón y vio a su compañero desmarcado. Precisamente Martinich aprovechó esa soledad para ensayar un misil de casi 25 metros de distancia que terminó por incrustarse en el ángulo del arquero visitante. Warleson nada pudo hacer.

PUBLICIDAD

Más información en breve

Temas Relacionados

CiencianoMarcos MartinichBotafogoCopa Sudamericanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gol de Neri Bandiera con suspenso por intervención VAR en Cienciano vs Botafogo por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El delantero argentino logró recuperarse a tiempo de una dolencia muscular que lo mantuvo en el dique seco. En su reaparición contribuyó con una anotación clave que encarriló el triunfo contra el ‘fogao’

Gol de Neri Bandiera con suspenso por intervención VAR en Cienciano vs Botafogo por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Lucciana Pérez y un reto de alta exigencia en el WTA 125 de Filadelfia: las tenistas Top 100 que participan en el torneo

La primera raqueta nacional recibió la invitación de los organizadores del certamen y dirá presente por segunda vez en un evento deportivo de esta categoría

Lucciana Pérez y un reto de alta exigencia en el WTA 125 de Filadelfia: las tenistas Top 100 que participan en el torneo

Un nuevo peruano se une a la UFC: Nilson ‘El Rayo’ Rojas debutará frente al indonesio Bilal Hasan en Shanghái

El peleador nacional tendrá un duro estreno en la máxima compañía de MMA en un duelo de invictos. En la misma jornada en China también peleará su connacional Kevin Borjas

Un nuevo peruano se une a la UFC: Nilson ‘El Rayo’ Rojas debutará frente al indonesio Bilal Hasan en Shanghái

Lo que tiene que pasar para que Jorge Gutiérrez debute con Universitario ante FC Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La delegación crema cerrará su nómina en las horas previas al viaje al norte, con varios nombres en revisión y decisiones que se terminarán de tomar de cara al duelo del sábado

Lo que tiene que pasar para que Jorge Gutiérrez debute con Universitario ante FC Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ácida crítica de Andrés Mendoza a Piero Quispe tras su regreso a Universitario para el Clausura 2026: “Ya no sale”

Con la camiseta crema otra vez en el horizonte, el volante quedó en el centro del debate por su vuelta al torneo peruano, mientras crecen las expectativas sobre si retomará el nivel que lo llevó a salir del país

La ácida crítica de Andrés Mendoza a Piero Quispe tras su regreso a Universitario para el Clausura 2026: “Ya no sale”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nadine Heredia no volverá al Perú por ahora, confirma defensa: “Todavía tiene otros dos procesos”

Nadine Heredia no volverá al Perú por ahora, confirma defensa: “Todavía tiene otros dos procesos”

Diputados ratifican presencialidad obligatoria en pleno y comisiones: cuatro excepciones permitirán conexión remota

Ciudadana de Tumbes grita a Keiko Fujimori y se arrodilla: “Ninguna autoridad nos ha escuchado, le ruego que nos ayude”

Vladimir Cerrón se burla de Óscar Arriola y revela que estuvo a 200 metros de la Policía: “Ni idea tenían”

Ministro de Justicia desmonta propuesta de Keiko Fujimori de retirar al Perú de la Corte IDH: “No es posible, no ahora”

ENTRETENIMIENTO

Erick García Vilca publica comunicado y anuncia acciones legales si no se rectifican: “Han afectado mi dignidad e imagen”, pero no le creen

Erick García Vilca publica comunicado y anuncia acciones legales si no se rectifican: “Han afectado mi dignidad e imagen”, pero no le creen

Agenda cultural en Lima del 13 al 19 de agosto: lo último del Festival de Cine PUCP, ópera y ballet, salsa, teatro y exposiciones gratuitas

Patricia Villarreal cuenta cómo fue el casting que terminó en una incómoda propuesta: “Me dijo que lo tengo que seducir”

Extrabajador de Del Barrio Producciones responde por ‘casting’ en casa de joven actriz

El video que expone el supuesto casting de extrabajador de Del Barrio Producciones a joven actriz

DEPORTES

Cienciano 4-0 Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Cienciano 4-0 Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Gol de Neri Bandiera con suspenso por intervención VAR en Cienciano vs Botafogo por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Lucciana Pérez y un reto de alta exigencia en el WTA 125 de Filadelfia: las tenistas Top 100 que participan en el torneo

Un nuevo peruano se une a la UFC: Nilson ‘El Rayo’ Rojas debutará frente al indonesio Bilal Hasan en Shanghái

Lo que tiene que pasar para que Jorge Gutiérrez debute con Universitario ante FC Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026