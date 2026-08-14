Marcos Martinich anotó descomunal golazo para 4-0 de Cienciano ante Botafogo por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

El jugador cusqueño puso la pelota en un lugar imposible para el portero brasileño - Crédito: ESPN.

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En una presentación exquisita, al Cienciano del Cusco le bastó 35 minutos para poner adelante en el marcador por un contundente 4-0 ante el Botafogo de Brasil, por el partido de ida de los octavos de final la Copa Sudamericana 2026.

El autor del cuarto gol del ‘Papá’ fue obra y gracia del defensor argentino Marco Martinich tras la salida de un tiro de esquina a los 35 minutos del primer tiempo.

Fue Alejandro Hohberg quien recibió el balón y vio a su compañero desmarcado. Precisamente Martinich aprovechó esa soledad para ensayar un misil de casi 25 metros de distancia que terminó por incrustarse en el ángulo del arquero visitante. Warleson nada pudo hacer.

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