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Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ se estrena en la serie ante el ‘fogao’ en condición de local con la firme convicción de sacar ventajas antes del viaje a Río de Janeiro

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09:30 hsHoy

¡Día de partido! Cienciano y Botafogo se miden por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco. Las acciones iniciarán a las 19:30 horas de Perú.

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Maxi Amondarain se ilusiona con una nueva hazaña de Cienciano en Copa Sudamericana: “Hacer algo histórico como se hizo en el pasado”

El defensor uruguayo de 33 años no ocultó su emoción por lo que representa disputar el torneo internacional con el ‘papá’ y la intención de emular lo hecho en la edición 2003

Cienciano se medirá ante Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana y uno de sus baluartes en defensa expone las aspiraciones del equipo en la competición. Crédito: X Denganche.

Cienciano vuelve a afrontar una instancia decisiva de la Copa Sudamericana con la ilusión de repetir una hazaña que permanece en la memoria de todos sus hinchas. El ‘papá’ iniciará este jueves su camino en los octavos de final de la edición 2026 y tendrá al frente a un rival de enorme jerarquía como Botafogo, aunque en el plantel cusqueño existe plena confianza en sus posibilidades.

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09:30 hsHoy

Bajas sensibles en Cienciano

Cienciano afrontará el duelo de ida de la Copa Sudamericana ante Botafogo con dos ausencias determinantes en su esquema titular. La principal preocupación en el ataque cusqueño pasa por la baja de su goleador, Carlos Garcés, una pieza fundamental en la definición y el juego de área del equipo. Para suplir la cuota goleadora del atacante ecuatoriano, el técnico apostará por el ingreso de Matías Succar como centrodelantero, quien asumirá la responsabilidad de liderar la ofensiva y buscar la ventaja en este trascendental choque internacional.

A la sensible pérdida en la delantera se le suma la ausencia del mediocampista Santiago Arias, otro de los nombres habituales en el engranaje táctico del cuadro ‘imperial’. Ante esta variante obligada en el mediocampo, Ademar Robles se perfila como el encargado de tomar su lugar para brindar equilibrio, contención y distribución en una zona donde el rival brasileño suele exigir al máximo. Ambas modificaciones reconfiguran la columna vertebral del ‘papá’, que buscará sobreponerse a estas bajas cruciales y dar el primer paso con éxito ante su afición.

¡Momento de pura emoción en la CONMEBOL Sudamericana! Carlos Garcés se eleva y con un cabezazo imparable anota el 3-0 para Cienciano contra Lanús, dándole la vuelta a la eliminatoria y desatando la euforia en el estadio.
09:30 hsHoy

La inesperada ventaja con la que Cienciano enfrentará a Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

La previa en Cusco sumó un elemento inesperado que obligó a mirar de reojo la situación del plantel brasileño, a la espera de cómo reacomodará su mediocampo para el partido

Franclim Carvalho confirma que el colombiano Jordan Barrera no viaja para el duelo ante el Cienciano, tras salir en camilla del Nilton Santos en el clásico con Fluminense y pasar exámenes médicos (Cienciano)
Franclim Carvalho confirma que el colombiano Jordan Barrera no viaja para el duelo ante el Cienciano, tras salir en camilla del Nilton Santos en el clásico con Fluminense y pasar exámenes médicos (Cienciano)

Cienciano recibirá a Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana con un dato que reordena el escenario previo: el club brasileño no tendrá disponible a Jordan Barrera. El mediocampista colombiano se lesionó en el último clásico frente a Fluminense y, según lo expresado por su entrenador, el panorama inicial generó inquietud en el cuerpo técnico.

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09:30 hsHoy

¿Cómo llega Cienciano?

El conjunto cusqueño no atraviesa su mejor momento en el ámbito doméstico, donde ocupa las últimas posiciones del Torneo Clausura peruano con apenas tres puntos, sumados tras caer por 1-0 frente a Alianza Atlético. Sin embargo, la escuadra ‘papá’ llega a esta serie con el ánimo totalmente renovado gracias a su desempeño internacional.

La contundente goleada por 4-0 que le propinó a Lanús en el partido de vuelta le permitió remontar la llave de playoffs con un marcador global de 4-2, una gesta que inyecta una dosis alta de confianza para medirse ante uno de los candidatos del torneo. Además, el cuadro nacional apuesta a la localía y a la altitud del Cusco como armas clave para complicar al rival en el primer partido de la llave.

Análisis de la dolorosa caída de Lanús en la Copa Sudamericana. El equipo 'Granate' no pudo superar las condiciones de la altura en Cusco y fue goleado 4-0 por Cienciano, quedando eliminado del torneo | ESPN
09:30 hsHoy

¿Cómo llega Botafogo?

En la vereda opuesta, Botafogo desembarca en esta instancia posicionado en el noveno lugar del Brasileirão con 30 unidades, a 18 puntos de distancia del líder Palmeiras. Pese a no estar en la pelea directa del torneo local, el equipo brasileño atraviesa un presente sólido: se mantiene invicto desde el reinicio de la actividad futbolística tras el Mundial, acumulando dos triunfos y dos empates (el último de ellos un 1-1 en casa en el clásico frente a Fluminense).

Con esta regularidad como carta de presentación, el cuerpo técnico carioca comandado por Franclim Carvalho asume el favoritismo en la eliminatoria, aunque toma serias precauciones sabiendo el impacto que genera la altura cusqueña y el antecedente reciente de Cienciano ante Lanús.

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Canal TV de Cienciano vs Botafogo por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Los hinchas de Cienciano y Botafogo tendrán varias opciones para no perderse los duelos de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. En Perú y en toda Sudamérica, los partidos estarán disponibles a través de ESPN en televisión y en la plataforma de streaming Disney+, permitiendo el acceso tanto desde pantallas tradicionales como desde dispositivos móviles o computadoras.

Además de la transmisión en vivo, los interesados en análisis, previas y reacciones podrán recurrir a Infobae Perú. El portal brindará información detallada antes, durante y después de los cotejos, incluyendo actualizaciones minuto a minuto, resúmenes de las acciones clave y declaraciones de protagonistas. De este modo, los aficionados tendrán a disposición un panorama completo del desarrollo y las repercusiones de la serie.

Canal TV para ver Cienciano vs Botafogo por octavos de la Copa Sudamericana 2026
Canal TV para ver Cienciano vs Botafogo por octavos de la Copa Sudamericana 2026
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A qué juega Cienciano vs Botafogo por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

La serie entre Cienciano y Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tendrá lugar este jueves 13 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco. El compromiso está programado para las 19:30 horas en Perú.

El partido entre Cienciano y Botafogo comenzará a las 19:30 horas en varios países de la región, incluyendo Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio está fijado para las 20:30 horas. Por su parte, en Argentina, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 21:30 horas.

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