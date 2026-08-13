Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Bajas sensibles en Cienciano

Cienciano afrontará el duelo de ida de la Copa Sudamericana ante Botafogo con dos ausencias determinantes en su esquema titular. La principal preocupación en el ataque cusqueño pasa por la baja de su goleador, Carlos Garcés , una pieza fundamental en la definición y el juego de área del equipo. Para suplir la cuota goleadora del atacante ecuatoriano, el técnico apostará por el ingreso de Matías Succar como centrodelantero, quien asumirá la responsabilidad de liderar la ofensiva y buscar la ventaja en este trascendental choque internacional.

A la sensible pérdida en la delantera se le suma la ausencia del mediocampista Santiago Arias, otro de los nombres habituales en el engranaje táctico del cuadro ‘imperial’. Ante esta variante obligada en el mediocampo, Ademar Robles se perfila como el encargado de tomar su lugar para brindar equilibrio, contención y distribución en una zona donde el rival brasileño suele exigir al máximo. Ambas modificaciones reconfiguran la columna vertebral del ‘papá’, que buscará sobreponerse a estas bajas cruciales y dar el primer paso con éxito ante su afición.