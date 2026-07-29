Cienciano vs Lanús EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Cienciano va por la hazaña en el Cusco

Cienciano buscará hacer respetar su fortín para mantener vivo el sueño en la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño recibirá a Lanús en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por el partido de vuelta de los playoffs, con la misión de remontar el 2-0 sufrido en Argentina y sellar su clasificación a los octavos de final. El ‘Papá’ confía en convertir la localía y la altura de la ciudad imperial en sus principales aliados para darle vuelta a la serie frente al cuadro argentino.