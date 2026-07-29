Cienciano vs Lanús EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

¡Día de partido! Cienciano recibe hoy, miércoles 29 de julio, a Lanús por el encuentro de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño intentará hacer respetar la localía en el estadio Inca Garcilaso de la Vega para remontar la serie y mantener vivo el sueño de clasificar a la siguiente ronda del certamen continental.
¿Qué necesita Cienciano para clasificar?
El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo está obligado a remontar la serie para mantenerse en competencia. Si gana por dos goles de diferencia, igualará el marcador global y forzará la definición por penales. En cambio, si vence por tres o más tantos, clasificará directamente a los octavos de final.
Por su parte, Lanús avanzará de ronda si empata, gana o incluso pierde por un gol de diferencia. En caso de una derrota por dos tantos, la llave se resolverá desde los doce pasos. El vencedor de esta serie enfrentará a Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
¿Cómo quedó el partido de ida?
Cienciano afrontará la revancha con la obligación de remontar el 2-0 sufrido en el partido de ida disputado en Argentina. Lanús tomó una importante ventaja en la serie gracias a los goles de Franco Watson y Ramiro Carrera, quedando a un paso de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
El conjunto cusqueño tuvo una oportunidad para meterse nuevamente en la llave cuando el cuadro argentino se quedó con diez jugadores por la expulsión de Lucas Besozzi en la segunda mitad. Pese a contar con superioridad numérica, el ‘papá’ no encontró el descuento y ahora buscará revertir la eliminatoria en casa.
Cienciano vs Lanús: posibles alineaciones
- Cienciano: Ítalo Espinoza; Maximiliano Amondaraín, Orlando Nuñez, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza, Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomas Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustin Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Yoshan Valois.
Cienciano vs Lanús: canal TV del partido
El partido entre Cienciano y Lanús será transmitido para Perú y gran parte de Sudamérica por la señal de ESPN. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Disney+, plataforma disponible para dispositivos móviles, computadoras, tablets y televisores inteligentes con una suscripción activa.
Asimismo, en Infobae Perú realizaremos una cobertura completa del compromiso. En nuestra página web podrás seguir la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles, el resultado en tiempo real y el resumen del partido que definirá al clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano vs Lanús: horario del partido
De acuerdo a la programación oficial de Conmebol, la revancha entre Cienciano y Lanús se disputará este miércoles 29 de julio, desde las 19:30 horas de Perú (21:30 de Argentina), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El compromiso definirá al ganador de la serie de playoffs y al clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano va por la hazaña en el Cusco
Cienciano buscará hacer respetar su fortín para mantener vivo el sueño en la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño recibirá a Lanús en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por el partido de vuelta de los playoffs, con la misión de remontar el 2-0 sufrido en Argentina y sellar su clasificación a los octavos de final. El ‘Papá’ confía en convertir la localía y la altura de la ciudad imperial en sus principales aliados para darle vuelta a la serie frente al cuadro argentino.