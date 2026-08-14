Gol de Neri Bandiera con suspenso por intervención VAR en Cienciano vs Botafogo por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El delantero apareció por el segundo palo y aumentó el marcador - Crédito: ESPN.

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Neri Bandiera se ha unido a la fiesta goleadora de Cienciano ante Botafogo, por el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El argentino, que recién ha vuelto a la actividad después de superar una lesión muscular, se hizo cargo de la segunda diana de la noche.

El ‘papá’ andaba más que dulce después de un inicio arrollador. La primera alegría —patentada por un tenaz Matías Succar— no tardó e inmediatamente llegó la rúbrica de un arrojado Bandiera, aunque su tiro se mantuvo en suspenso por más de cinco minutos.

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Neri Bandiera aportó con un gol ante Botafogo. - Crédito: Cienciano

A los 19′ del primer tiempo, un cambio de orientación de Cristian Souza hacia el costado izquierdo del campo activó un servicio de cabeza rápido de Maximiliano Amondarain hacia el corazón del área. Allí se encontraba el argentino, que conectó el esférico con efectividad y permitió estirar el score.

El éxtasis se apoderó de cada uno de los futbolistas de Cienciano al igual que de los miles de hinchas que se ubicaron en las gradas del estadio Inca Garcilaso de la Vega. Era lógico, porque con esa conquista el cuadro ‘imperial’ allanaba el camino para un resultado amplio.

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Sin embargo, desde la Sala de Videoarbitraje se observó un detalle puntual en la acción que devino en el gol de Neri Bandiera: una presunta mano del delantero con la que la dirección del balón tomó un rumbo distinto toda vez que parecía que hubo un apoyo adicional.

Durante más de cinco minutos surgió una deliberación entre los árbitros de la sala con el silbante principal. Con el avance del tiempo apareció la inquietud de los futbolistas de Cienciano y en ese contexto el juez acudió al monitor VAR para revisar la jugada. Una vez que analizó toda la acción, decidió convalidar el gol, desechando así la idea de la existencia de una infracción previa.

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Cienciano, abrazado a una ilusión. - Crédito: Difusión

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