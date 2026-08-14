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Doblete de Matías Succar para el 3-0 de Cienciano vs Botafogo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El delantero nacional de 27 años aprovechó un grosero error del portero Warleson y la embocó por segunda vez en el juego que tiene lugar en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco

El delantero aprovechó error de despeje del portero y aumentó el marcador - Crédito: ESPN.
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Matías Succar ha despejado todas las dudas que se generaron con la sustancial ausencia de Carlos Garcés. El delantero de Cienciano ha respondido con creces a la confianza de Horacio Melgarejo y se ha despachado con un doblete que puso parcialmente el 3-0 ante Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La acción se originó desde el costado izquierdo a raíz de un saque de banda ejecutado rápidamente por Cienciano. El balón llegó a los pues de Neri Bandiera —autor del segundo tanto de la noche— y envió un centro al corazón del área que parecía controlarse con facilidad por el guardameta Warleson.

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Sin embargo, el cuero se le escapó de los guantes al cancerbero brasileño y quedó boyando en el área. Succar, ni corto ni perezoso, tocó el balón con su botín izquierdo y la número cinco movió plácidamente las redes de la valla del ’fogao’.

Doblete de Matías Succar para el 3-0 de Cienciano vs Botafogo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Doblete de Matías Succar para el 3-0 de Cienciano vs Botafogo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Captura ESPN.

Con este doblete, Succar alcanza los cinco tantos en la temporada. A su registro en la noche por Copa Sudamericana se suman los tres tantos que ha anotado por Liga 1.

Cabe destacar que el enmascarado Matías suple al goleador Carlos Garcés en este compromiso, pues el delantero ecuatoriano fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. De momento, con la grata aparición goleadora de Succar, las dianas están aseguradas.

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Cienciano golea a Botafogo

El 3-0 no conformó al equipo de Horacio Melgarejo y han ampliado la cuenta para firmar un 4-0 de antología en tan solo 45 minutos. Marcos Martinich desenvainó un notable derechazo desde fuera del área y marcó un sobresaliente tanto que volvió a hacer delirar a las tribunas del Garcilaso de la Vega.

El jugador cusqueño puso la pelota en un lugar imposible para el portero brasileño - Crédito: ESPN.

Un resultado histórico

Según la cuenta especializada ’Son Datos No Opiniones’, Cienciano se encuentra registrando la mayor goleada en toda la historia de los torneos Conmebol propinada por un club peruano ante un rival brasileño. De sostenerse esta ventaja, el conjunto cusqueño firmaría un hito sin precedentes en el balompié nacional, superando marcas históricas como el recordado 3-0 de Universitario de Deportes sobre Guaraní en 1979 y la abultada victoria de Sporting Cristal por 4-1 frente a Coritiba en la edición 2004, ambas conseguidas en la Copa Libertadores.

Sin embargo, la hazaña aún debe consolidarse en la etapa complementaria, ya que ambas escuadras se encuentran disputando el tiempo de descanso. Con 45 minutos por delante, el ‘papá’ afronta la segunda mitad con la misión de mantener el nivel mostrado hasta el momento, sellar este resultado categórico en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y escribir una de las páginas más gloriosas del fútbol peruano en certámenes internacionales.

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Cienciano y Botafogo?

El partido de vuelta por los octavos de final se disputará el jueves 20 de agosto a las 19:30 horas (hora peruana) en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, escenario donde el conjunto brasileño buscará hacerse fuerte en casa frente al cuadro imperial.

Para los aficionados en el resto del continente que deseen seguir las acciones en vivo, estos son los horarios según cada país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas
  • Bolivia, Venezuela y Paraguay: 20:30 horas
  • Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 21:30 horas
Cienciano, abrazado a una ilusión. - Crédito: Difusión
Cienciano, abrazado a una ilusión. - Crédito: Difusión

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