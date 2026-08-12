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Se reveló si el fuerte descargo de Paolo Guerrero fue directo a Reimond Manco: “Está curtido de la crítica futbolística”

El ‘Depredador’ ha sido noticia por publicaciones en las que respondió a sus críticos debido a su performance en Alianza Lima, y aclaró si fue para el ‘Rei’

El periodista César Vivar contó la charla que tuvo con el entorno del 'Depredador' acerca de las publicaciones por su nivel en Alianza Lima. (Video: Doble Punta)
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Las últimas horas han colocado a Paolo Guerrero en el centro de la conversación futbolística, ya que publicó varias historias con mensajes directos, en un contexto de críticas por su bajo desempeño en el Torneo Clausura 2026. Hasta ahora, el ‘Depredador’ no ha logrado anotar con Alianza Lima y apenas generó ocasiones claras de peligro, lo que ha incrementado la presión sobre su figura.

La polémica surgió cuando algunos hinchas y medios especularon que las publicaciones del veterano delantero eran una respuesta a comentarios recientes de Reimond Manco, que había opinado sobre el papel del futbolista en el equipo ‘blanquiazul’. En ese sentido, el periodista César Vivar investigó el trasfondo de estas publicaciones en Instagram.

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El comunicador relató en el programa de YouTube, Doble Punta, que, tras leer la publicación, contactó directamente a Guerrero para consultarle a quién se referían sus mensajes. No obtuvo respuesta del jugador, pero sí de su representante Gabriel Sapio, quien aseguró: “Paolo está curtido de la crítica futbolística, no hay ningún problema, pero se han identificado algunas cuentas o algunos programas que sospechamos que pueden ser pagos en contra de Paolo Guerrero”.

Además, el empresario fue enfático al descartar cualquier alusión al ‘Rei’: “De ninguna manera se ha dirigido a Reimond Manco con esta publicación”. De este modo, la versión que manejan en el entorno de Guerrero apunta a que las historias fueron una reacción general a la crítica mediática, y no un ataque personal al exjugador.

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Se reveló si el fuerte descargo de Paolo Guerrero fue directo a Reimond Manco.
Se reveló si el fuerte descargo de Paolo Guerrero fue directo a Reimond Manco.

La opinión de Reimond Manco sobre la actualidad de Paolo Guerrero en Alianza Lima

Reimond Manco se refirió públicamente al momento de Paolo Guerrero y su aporte actual en Alianza Lima. En sus palabras en el programa Juego Cruzado, “para mí, hay partidos en los que Paolo podría arrancar y hay otros en los que no. Eso le podría venir muy bien, porque no se le expondría a este tipo de partidos como en el empate frente a Boys”. Manco considera que una rotación podría beneficiar tanto al jugador como al equipo.

Al ser consultado sobre el nivel futbolístico del artillero de 42 años, el ‘Rei’ fue sincero: “¿Viene jugando bien? No del todo. No venía haciendo malos partidos, pero tampoco buenos”. El análisis no se limitó a Paolo, sino que incluyó a otros delanteros de la plantilla: “Igual, tanto Paolo como Girotti como Castillo, no hay que quitarle mérito a la defensa de Boys que lo supo manejar muy bien”.

El 'Rei' opinó del discreto momento del 'Depredador' en el elenco 'íntimo'. (Video: Juego Cruzado)

Pablo Guede sobre el nuevo rol de Paolo Guerrero en Alianza Lima

El técnico Pablo Guede explicó recientemente los cambios tácticos que ha implementado en Alianza Lima, especialmente en el rol de sus delanteros. Tras la victoria 3-1 sobre Alianza Atlético en la jornada 3 del Torneo Clausura, el DT defendió su estrategia ofensiva y explicó la falta de goles, tanto de Paolo Guerrero y Federico Girotti.

El equipo está por encima de las individualidades. Si Eryc (Castillo) mete los goles es gracias a todos los compañeros. ¿El tema anímico de Guerrero y Girotti? Ganamos 3-1, tenemos siete puntos. ¿Qué los voy a levantar anímicamente? Son cosas que no vienen a contexto”, respondió con ironía.

En tono didáctico, el entrenador argentino explicó el nuevo papel del ‘Depredador’ en el esquema: “Los estoy sacando del área. Lo digo para que no creen fantasmas. El partido estaba en diagonales de segunda línea. ¿Quién es más rápido? ¿Jairo Vélez y Eryc o Paolo y Girotti? Entonces hacía venir a ‘Fede’ y a Paolo para que arrastren gente, para que Jairo y Eryc corrieran al espacio”.

El técnico subraya que la escasez de goles de sus centrodelanteros responde a una decisión táctica, más que a un problema de rendimiento individual. “Por eso no cabe que los ‘9′ no meten goles, no. El equipo está por encima de las individualidades”, concluyó.

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