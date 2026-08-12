Deterioro en Machu Picchu fue causado por sobrecarga turística de más de 91 mil personas en 2024 y 2025, afirma Contraloría

La Contraloría indicó que se permitió el ingreso a escolares, turistas locales, y otros grupos de ciudadanos que no fueron registrados como parte del aforo máximo en la ciudad inca. EFE/ Paula Bayarte/Archivo

Guardar

La Contraloría General de la República advirtió que Machu Picchu recibió una sobrecarga superior a las 90 mil personas solo entre los años 2024 y 2025, lo que contribuyó con el deterioro de las instalaciones de la ciudadela inca y pone en riesgo su conservación.

El informe de auditoría difundido por el organismo de control indica que un total de 91.836 personas ingresaron a Machu Picchu, pero estas no fueron contabilizadas dentro del aforo permitido, una situación que, según el organismo, acelera el deterioro y su conservación, sino que además amenaza su condición de patrimonio cultural de la humanidad otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

PUBLICIDAD

El documento sostiene que la normativa fija un máximo de 4.500 visitantes por día en temporada baja o regular y de 5.600 por día en temporada alta, pero hubo jornadas con una sobrecarga de 1.138 personas el 20 de octubre de 2024, de 1.040 el 20 de abril de 2025 y de 1.031 el 12 de octubre de 2025.

El organismo de control sostuvo que esos visitantes ingresaron sin ser registrados de manera previa en la plataforma estatal TuBoleto.cultura.pe, por lo que no fueron incluidos en el conteo oficial del aforo.

La Contraloría indicó que se permitió el ingreso a escolares, turistas locales, y otros grupos de ciudadanos que no fueron registrados como parte del aforo máximo en la ciudad inca. (Difusión)

Exceso de visitantes incluyó ingresos gratuitos, convenios y rutas no computadas

Según la Contraloría, entraron sin registro en la plataforma ciudadanos y residentes de Cusco que accedieron de forma directa con ingreso gratuito los domingos. También lo hicieron personas que ingresaron mediante el convenio suscrito entre la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía Cusco, además de delegaciones de estudiantes peruanos de primaria y secundaria.

PUBLICIDAD

El informe añadió que tampoco fueron contabilizados para el aforo los visitantes provenientes de la Red de Caminos Inca que acceden a la Ruta Realeza Diseñada, identificada como Ruta 3-B, que recorre los sectores más representativos de la realeza inca.

A ese grupo se sumaron los guías de turismo, que sí aparecen registrados en la plataforma estatal, pero no eran considerados dentro del límite de ingreso.

Por estos hechos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad administrativa en tres servidores públicos de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, dependiente del Ministerio de Cultura. El organismo señaló que no administraron ni controlaron el número de visitantes a la Llaqta mediante un registro previo en la plataforma y que, además, aprobaron un documento interno que establecía que el ingreso de los guías de turismo no afectaba el aforo, pese a que esa decisión carecía de sustento técnico o legal.

PUBLICIDAD

La Contraloría indicó que se permitió el ingreso a escolares, turistas locales, y otros grupos de ciudadanos que no fueron registrados como parte del aforo máximo en la ciudad inca.

Daños físicos y la advertencia internacional de la UNESCO

En una inspección realizada en los tres circuitos turísticos habilitados dentro de la ciudad inca, los auditores constataron desgaste del piso original, pérdida de cobertura, erosión del piso del andén prehispánico y deterioro de elementos líticos en las escalinatas pétreas. El informe atribuyó esos daños a la intemperie y al alto tránsito de visitantes.

La advertencia local coincidió con observaciones formuladas fuera del país. El documento indicó que en la 47 sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada en mayo de 2025 en París, se expresó preocupación por los niveles actuales de admisión diaria de visitantes en la Llaqta de Machu Picchu.

PUBLICIDAD

En esa reunión, el comité pidió al Perú presentar información sobre los avances en la política de flujo de visitantes y una evaluación técnica que demuestre el cumplimiento de las condiciones necesarias para incrementar las visitas.

Los resultados del control, que abarcaron el período del 3 de agosto de 2024 al 31 de diciembre de 2025, fueron comunicados al titular del Ministerio de Cultura para que se adopten acciones orientadas al deslinde de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados.