“Quieren satanizar a una persona por un error”: La impensada defensa del abogado de César Sánchez, tras denuncia de Naldy Saldaña

El defensa del exdirector musical de La Bella Luz señaló que se debe conocer la historia completa antes de cuestionar a un acusado | América Hoy

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El abogado de César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, defendió públicamente a su patrocinado luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña por tocamientos indebidos y acoso. El representante legal, quien solicitó mantener en reserva su identidad por motivos de seguridad, pidió que no se juzgue anticipadamente a Sánchez Chavesta y cuestionó la difusión parcial de la evidencia en el caso.

Durante una intervención en América Hoy, el abogado fue consultado sobre el paradero de su defendido. Primero, bromeó diciendo que se encontraba en Miami, aunque luego aclaró que Sánchez Chavesta permanece en Lima cumpliendo con todas las diligencias que exige la ley.

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“Él está siguiendo las cosas de acuerdo a ley, está en Lima, está cumpliendo con el debido proceso, con la presentación. Están sentenciando a alguien sin siquiera haber terminado el proceso. Entiendo que es un tema delicado, pero se ha visto solo una parte del video, hay que verlo desde el comienzo hasta que termine...”, afirmó.

El abogado de César Sánchez emite declaraciones públicas en la calle tras la denuncia de Naldy Saldaña.

El letrado remarcó que aún no concluyó la investigación y criticó la rapidez con la que se ha señalado públicamente a su defendido. Insistió en que el proceso debe continuar antes de que se tomen decisiones que puedan afectar de forma irreversible la vida profesional y personal de Sánchez Chavesta.

Según la defensa, si su patrocinado resulta inocente, debe recuperar su puesto dentro de la orquesta. “Es igual que una novela, tiene un principio y un fin. Esperemos que el fin no sea la cárcel, o sea su casa, si es su casa, tiene que recuperar su puesto de trabajo. Él es un trabajador más, que vive del día a día porque tiene un sueldo y una familia que mantener y eso lamentablemente las personas de a pie no ven, las personas satanizan”, sostuvo.

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Además, recordó que Óscar Custodio declaró previamente que, si el proceso judicial resultaba favorable, Sánchez Chavesta podría reincorporarse al grupo musical.

El abogado de César Sánchez expone su defensa en el caso de la denuncia de Naldy Saldaña, mientras una imagen difuminada muestra la escena del incidente que originó el proceso.

Abogado del exdirector musical exige pruebas ante las denuncias

El defensor también se refirió a las recientes declaraciones de exintegrantes de La Bella Luz que sumaron acusaciones similares contra Sánchez Chavesta. Les reclamó que acompañen sus denuncias con pruebas concretas y no se limiten a sumarse a la de Naldy Saldaña.

“Todo el mundo dice que el señor ha sido un acosador, explotador laboral, todos tienen libre expresión, pero para también incriminar a alguien hay que tener pruebas, la misma ley exige eso. Si tanto hablan que han sido acosados, vejados, ultrajados, que presenten su denuncia pero con pruebas, que no se sumen a lo del resto”, señaló.

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El letrado sostuvo que existe una tendencia al señalamiento colectivo. “Simplemente quieren satanizar a una persona por un error, cualquier persona no está libre de nada. Es un cargamontón”, dijo en la entrevista. Consideró que este tipo de situaciones afectan tanto la vida personal como la carrera de los involucrados.

El abogado de César Sánchez se dirige a la prensa en una calle durante la defensa de su cliente frente a la denuncia de Naldy Saldaña.

Finalmente, el abogado sugirió que algunos de los denunciantes buscan notoriedad tras su paso por la agrupación musical. “Hay que tener en cuenta que cada cantante que ha cruzado por esta orquesta, después de haber levantado las alas, haberse promocionado, se han ido de la orquesta... pero tienen que tener en cuenta cómo han ingresado, por casting, personas que nadie conocía, y una vez que han agarrado fama gracias a esta orquesta, han buscado a otras orquestas”, expresó.

El proceso judicial contra César Sánchez Chavesta continúa abierto. Su defensa insiste en que el músico cumple con todas las exigencias legales y reclama que cualquier acusación sea acompañada de pruebas, evitando juicios públicos antes de que las autoridades resuelvan el caso.

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