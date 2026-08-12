Abogado de César Sánchez responde con ironía sobre paradero del exdirector de La Bella Luz: “Está en Miami”

Un hombre identificado como abogado de César Sánchez ingresa a un edificio y declara ante la prensa. Se le ve en una conferencia con varias personas. También aparece en un escenario con un banner de la "Orquesta La Bella Luz". Las imágenes muestran el edificio de la Policía Nacional del Perú, Departamento de Investigación Criminal DEPNCRI - SJL 2. Este video de cobertura periodística informa sobre las respuestas del abogado respecto a una investigación y la negación de un cargo musical.

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El abogado de César Sánchez Chavesta, exdirector de la orquesta La Bella Luz, generó controversia durante una entrevista al responder con tono burlón sobre el paradero de su defendido. En un primer momento, aseguró que Sánchez se encontraba en “Miami”, pero más tarde rectificó su declaración y afirmó que estaba en Lima.

Durante la conversación con la prensa, el representante legal de Sánchez Chavesta se negó a proporcionar su propio nombre, argumentando amenazas en su contra.

“En Miami, en Miami”, se le escuha decir. La actitud provocó incomodidad entre los periodistas, quienes subrayaron que se trataba de un asunto delicado al ser acusado de tocamientos contra la cantante Naldy Saldaña.

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Abogado de César Sánchez evita aclarar paradero y cambia versión sobre el exdirector de La Bella Luz | Foto: Arriba Mi Gente

Minutos más tarde, el abogado modificó su versión y sostuvo que se encuentra en Perú, asegurando que está a disposición de las autoridades y cumple con los requerimientos judiciales.

“Él está en Perú, está acá en San Juan de Lurigancho, está a disposición de las autoridades, es notificado con cualquier requerimiento”, afirmó el letrado.

Investigación y próximas diligencias

El abogado de César Sánchez Chavesta indicó que no se pronunciará sobre el caso hasta que avance la investigación. “Él va a decir su verdad. Ahorita no, al igual que yo, no quiero adelantar nada. ¿Por qué? Porque está en una etapa de investigación”, sostuvo.

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Caso Naldy Saldaña, ¿qué sanciones arriesga el director musical de La Bella Luz?| Foto: Composición Infobae Perú

El representante legal negó que Sánchez Chavestahaya ocupado el puesto de director musical en La Bella Luz. Según su versión, no existe ningún documento que lo acredite como tal dentro de la orquesta. Explicó que la única persona con capacidad de decisión en la organización es el dueño, Óscar Custodio, y que su defendido solo se encargaba de temas de arreglos musicales.

Las diligencias continuarán el 12 de agosto con una inspección técnica del lugar y la revisión de videos para recabar nuevos elementos. Se ha programado una audiencia para el 14 de agosto y el 9 de septiembre se desarrollará la audiencia sobre el impedimento de salida del país que pesa sobre Sánchez Chavesta.

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Abogado de Naldy Saldaña confirma que una integrante sabía del acoso

Durante varios días fue una interrogante sobre el conocimiento de los trabajadores de la orquesta sobre el caso, debido a que no sería la primera víctima.

Tras la citación de los testigos, una integrante de La Bella Luz admitió ante autoridades que tenía conocimiento del acoso denunciado por Naldy Saldaña, según informó el abogado Ysrael Castillo. La declaración se produjo durante la comparecencia de las integrantes de la agrupación en la sede de la División de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho.

Aunque una de las cantantes negó saber del caso, Castillo aseguró que otra integrante confirmó la existencia de mensajes donde advertía a Saldaña: “Tú no puedes estar en el mismo lugar con tu agresor”. El abogado señaló que cuentan con pruebas materiales, como chats, que aún no han sido entregadas al Ministerio Público.

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Canales de ayuda

Línea 100: puedes comunicarte de manera gratuita a través de esta línea para solicitar apoyo y orientación ante casos de violencia contra la mujer.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son espacios especializados situados cerca de las comisarías, donde las personas pueden solicitar apoyo legal, psicológico y emocional.