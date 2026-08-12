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Eddie Fleischman le respondió con dureza a Paolo Guerrero tras descargo por críticas: “Hay egolatría, nadie tiene la posición comprada”

El periodista deportivo cuestionó al ‘Depredador’ por su reacción tras los comentarios debido a su rendimiento en Alianza Lima, donde tiene un nuevo rol

El periodista deportivo le dejó un mensaje al 'Depredador' tras su descargo por los cuestionamientos en Alianza Lima. (Video: Juego Cruzado)
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El inicio del Torneo Clausura 2026 ha traído cambios notables en Alianza Lima bajo la dirección de Pablo Guede. El técnico argentino ha decidido modificar el rol de Paolo Guerrero, alejándolo del área y cediendo el protagonismo goleador a Eryc Castillo, quien suma cinco goles en las primeras fechas y se ha convertido en el principal referente ofensivo. Esta decisión ha generado debate y ha puesto al ‘Depredador’ en el centro de las críticas, por lo que no ha dudado en pronunciarse por su cuenta de Instagram con un fuerte descargo.

En medio de la polémica, el periodista Eddie Fleischman intervino con una serie de declaraciones cargadas de ironía y análisis. Durante su intervención, se refirió al debate sobre la titularidad de Guerrero en los partidos más exigentes y a la reacción del jugador ante las críticas.

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“¿Guede lo expuso ante Sport Boys al dejarlo mucho tiempo en el campo? Sí, también se dijo que le había tocado un partido en el que las condiciones no se dieron para que él pueda ofrecer su mejor juego y empezaron las opiniones sobre si debe arrancar o sea Girotti el que vaya de punta”, señaló en el programa de YouTube, Juego Cruzado.

El comunicador fue directo al señalar que la reacción de Guerrero representa una “generación de cristal” y comparó la situación con la de grandes figuras internacionales: “No tiene por qué ofenderse, eso le dicen a Luka Modric”. Esta referencia sirvió para subrayar que, a su juicio, las críticas forman parte natural del fútbol profesional y que los jugadores deben asumirlas sin victimizarse.

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Paolo Guerrero es el capitán de Alianza Lima.
Paolo Guerrero ha estado lejos del gol en las primeras fechas del Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

El periodista también ironizó sobre la exigencia de los críticos y el derecho a opinar: “Si no jugara ni yases, el que le dice ‘qué bueno eres’, ese no tiene que jugar... El crítico de arte tiene que ser Picasso... Es la victimización”.

En un análisis más profundo, Eddie Fleischman reflexionó sobre el impacto que tiene la postura de Paolo Guerrero. “El problema está que cuando eso sucede, sea Cristiano Ronaldo o cualquiera, el individuo que actúa así de forma reactiva, está priorizando su comodidad, su interés personal y su visión, y está pasando a segundo plano lo que puede ser la visión de su equipo”, afirmó, enfatizando la necesidad de anteponer el colectivo al ego individual.

Para el comunicador, en el fútbol moderno nadie tiene el puesto asegurado: “Nadie tiene la posición comprada, creo yo, menos a los 42 años. Eso no es atacarle su carrera, no es cuestionar lo brillante como jugador que ha podido ser o que es. El orgullo tiene que pasar a un segundo plano, hay egolatría”. Su mensaje apuntó a que el verdadero profesional debe aceptar la suplencia o el recambio con humildad y disposición al equipo.

El 'Depredador' contó que conversó con el técnico argentino por su nuevo rol en el equipo 'blanquiazul' ante la reubicación de Eryc Castillo. (Video: El Diez)

El fuerte descargo de Paolo Guerrero por su presente en Alianza Lima

Las críticas hacia Paolo Guerrero se intensificaron en las últimas semanas, especialmente luego del empate de Alianza Lima ante Sport Boys, donde su rendimiento volvió a ser objeto de análisis. El veterano delantero reaccionó con un mensaje en sus redes sociales, donde expresó su molestia por las opiniones vertidas sobre su papel en el equipo: “Ahhh listo. Ahora todos son entrenadores; opinan y comentan qué partido yo debería jugar”, escribió en una historia de Instagram, lanzando un dardo a quienes cuestionan su actualidad futbolística.

El atacante de 42 años no se detuvo ahí y amplió su descargo: “Existe cada personaje que nunca jugó o si jugó fue malísimo y quieren opinar de mí”. Esta declaración dejó en evidencia el malestar del capitán aliancista frente a los comentarios de hinchas, exjugadores y especialistas, a quienes acusó de no aportar nada al fútbol peruano ni al club.

En otro mensaje, Guerrero llamó a “sacar a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano”, aludiendo a quienes, según él, buscan desestabilizar al equipo con críticas infundadas. La controversia creció cuando, tras borrar su publicación inicial, subió otro mensaje irónico: “Ups, perdonen, sé que pierdo el tiempo... y estas plagas siempre andarán buscando oportunidades... digo, dije, hablé, fin”, acompañado de emojis de aplausos.

Los descargos de Paolo Guerrero sobre las críticas acerca de su actualidad en Alianza Lima. - capturas: Instagram Paolo Guerrero
Los descargos de Paolo Guerrero sobre las críticas acerca de su actualidad en Alianza Lima. - capturas: Instagram Paolo Guerrero

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