Cusco se alista para recibir a León XIV, la Iglesia coordina con autoridades y Roma todavía guarda la última palabra

Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

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La ciudad de Cusco se prepara para la llegada del papa León XIV en noviembre de 2026. El Arzobispado del Cusco informó que mantiene coordinaciones con autoridades civiles y distintos sectores para organizar el recibimiento, y pidió evitar anuncios sobre actividades, lugares o peticiones porque las decisiones finales dependen de la Santa Sede.

El viaje apostólico de León XIV incluye paradas en Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En territorio peruano, el programa difundido por la Santa Sede contempla visitas a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de ese mes.

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Riesgo de municiones en zona de misa del Papa León XIV, advierte Fuerza Aérea del Perú| Foto: Vatican News/Gobierno Regional Chiclayo

Durante una conferencia de prensa, el padre Julio Velazco Paz subrayó que no se trata solo de organizar un evento multitudinario, sino de mostrar la identidad, la historia, la cultura y la fe de la población cusqueña. “Se trata de mostrar el Cusco al mundo. Es nuestra tierra querida”, expresó el sacerdote ante medios locales.

Coordinación interinstitucional y trabajo conjunto

El Arzobispado ya inició invitaciones a las autoridades competentes para establecer mesas de trabajo interinstitucionales. En esos espacios, cada sector definirá sus responsabilidades y acciones para garantizar la organización. Según la Iglesia, será indispensable aportar “tiempo, voluntad, ánimo y alegría”.

Velazco Paz remarcó que la visita de León XIV busca fortalecer y confirmar la fe de los católicos, y también representa una oportunidad para proyectar a Cusco en el ámbito internacional con sus valores culturales y religiosos. Las futuras reuniones servirán para construir una hoja de ruta y asignar tareas a cada institución.

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La Municipalidad Provincial del Cusco ya había anunciado la preparación de actividades protocolares, incluida la posible entrega de las llaves de la ciudad al pontífice.

Llamado a la prudencia y espera de confirmaciones desde Roma

El Arzobispado del Cusco insistió en la importancia de actuar con prudencia frente a anuncios sobre la visita. Aunque existen múltiples propuestas y pedidos de diversos sectores, la decisión final recae en la comisión central de la Santa Sede.

Velazco Paz advirtió: “Nosotros haríamos mal en este momento en adelantarnos a los lugares donde va a estar el Santo Padre”. La precisión cobra relevancia porque han circulado versiones sobre posibles escenarios para las actividades del Papa, incluida Sacsayhuamán como eventual sede de una misa, tras evaluaciones técnicas realizadas por una comitiva vaticana.

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El papa León XIV sirve un plato de comida en una cocina de Chiclayo, Perú, durante su visita pastoral a la región. (Andina Noticias)

La organización de la visita involucra niveles de coordinación entre el Arzobispado, la Conferencia Episcopal Peruana y la avanzada de la Santa Sede. Las autoridades locales deberán esperar las directivas oficiales antes de difundir el cronograma definitivo.

Solicitudes y propuestas enviadas a la Santa Sede

Durante la ronda de preguntas, el Arzobispado confirmó haber recibido diversos pedidos para la agenda papal. Entre ellos, la solicitud de otorgar la Rosa de Oro a la Virgen del Carmen de Paucartambo, iniciativa presentada por el Consejo Regional del Cusco y canalizada por el consejero José Manuel Corrales Vizcarra.

Las autoridades eclesiásticas explicaron que todas las propuestas, incluidas coronaciones pontificias de imágenes marianas, visitas a santuarios y parroquias, y desplazamientos a zonas rurales como el Señor de Huanca, fueron remitidas a la Santa Sede para su evaluación. “Todos los pedidos los hemos canalizado porque no somos quienes para decir no. Eso lo determinará la comisión central”, aclararon los voceros eclesiásticos.

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La agenda del Papa en Cusco será breve, por lo que la Iglesia advirtió que no todos los pedidos podrán ser atendidos.

Logística, clima y seguridad para noviembre

El factor climático genera inquietud, ya que noviembre corresponde a la temporada de lluvias en Cusco. Se recordó la visita de Juan Pablo II en 1985, cuando miles de fieles acudieron a Sacsayhuamán bajo una intensa llovizna. El Arzobispado informó que la comisión organizadora ya fue advertida sobre este aspecto, aunque las medidas se definirán una vez que se confirmen los escenarios.

La selección de los espacios para las actividades será clave para implementar medidas de seguridad, accesibilidad y transporte, además de prever acciones frente a las condiciones meteorológicas adversas.

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Un altar papal temporal, ubicado en Sacsayhuamán, muestra símbolos católicos como una cruz, un cáliz, una Biblia y cirios encendidos junto a banderas de Perú y el Vaticano, sobre un muro de piedra incaica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protocolo y acreditación para la prensa

La visita requiere medidas de seguridad coordinadas entre las autoridades peruanas y la Santa Sede, dado que el papa León XIV es también jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. El Arzobispado del Cusco comunicó que la acreditación periodística se basará en protocolos estrictos y será nominal por persona y medio. Los requisitos se anunciarán cuando se abra el proceso formal para la cobertura.

El expresidente José María Balcázar había anticipado la inclusión de Cusco en la agenda papal, junto a otras ciudades.

Pope Leo looks on, as he answers questions from young people during a meeting in Piazza Santa Maria degli Angeli in Assisi, Italy, August 6, 2026. REUTERS/Yara Nardi