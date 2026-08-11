Paolo Guerrero sale al frente por críticas a su rendimiento con Alianza Lima en Liga 1: reacción enardecida contra “cada personaje que nunca jugó”

Paolo Guerrero lleva la cinta de capitán de Alianza Lima en su último periplo como profesional. - Crédito: OTB

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Alianza Lima está atravesando una suerte de irregularidad en los primeros compases del Torneo Clausura 2026. Si bien es cierto ha logrado rescatar unidades valiosas, lo que le permite mantenerse invicto, pero surge una inquietud por los problemas al momento de plasmar la idea de juego de Pablo Guede. En las graderías se han percatado de esos inconvenientes toda vez que no encajan del todo bien el desempeño de Paolo Guerrero.

De un tiempo a esta parte, se está percibiendo un notorio declive en las aptitudes físicas del ‘Depredador’, lo que ha llevado a que sea objeto de críticas, ataques y cuestionamientos ya sea por hinchas, especialistas o exjugadores. Todos esos ‘dardos’ no han pasado desapercibidos para el capitán aliancista, quien salió al frente con un rotundo mensaje publicado en una historia de Instagram.

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El descargo de Paolo Guerrero tras críticas a su desenvolvimiento con Alianza Lima. - Crédito: @guerrero9

“Ahhh listo. Ahora todos son entrenadores; opinan y comentan qué partido yo debería jugar”, partió escribiendo Guerrero para luego enfilar un ataque directo sin destinatario claro. “Existe cada personaje que nunca jugó o si jugó fue malísimo y quieren opinar de mí”, amplió.

Paolo Guerrero cerró su publicación instantánea exhortando a difuminar a aquellas personas que, según bajo su lectura, perjudican al balompié local y al club que defiende actualmente: “Ya esto cada día está peor. Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano, pero ya. Y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar. Contra todos, arriba Alianza Lima toda la vida”.

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Goles y resumen del empate entre 'blanquiazules' y 'rosados' en el Estadio Nacional por Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Guerrero, cambios en su dinámica

Tras la salida de Hernán Barcos en La Victoria, Paolo Guerrero asumió la responsabilidad de conducir el ataque de Alianza Lima y guiar a sus compañeros a través de la capitanía. Con Pablo Guede como nuevo responsable técnico, además, ganó a un aliado que no ha dejado de apostar en su experiencia.

Durante la pretemporada, realizada entre Uruguay y Perú, el goleador histórico de la selección nacional demostró que aún conservaba gasolina pese a su evidente veteranía. Su impacto goleador arrancó en un amistoso contra Colo Colo y prosiguió en la Tarde Blanquiazul contra el Inter Miami de Leo Messi.

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Paolo Guerrero, amor confeso por Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Mantuvo Guerrero ese mismo ímpetu goleador en las primeras fechas del Torneo Apertura 2026, que acabó en sus manos tras un recorrido brillante, hasta que a mediados de abril firmó su última diana. A partir de entonces, no ha visto más portería ni siquiera en el Clausura.

Aunque eso se debe, en una gran parte, a que el DT Guede ha decidido retirarlo algunos metros del área para cederle un mayor protagonismo a Eryc Castillo, quien se ha destapado como el máximo goleador no solo de Alianza Lima, también de la Liga 1 2026.

Con cierto suspenso, el delantero puso el quinto tanto en el estadio Alejandro Villanueva - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima, firme en su lucha

Alianza Lima ha iniciado el Torneo Clausura con algunas incertidumbres, especialmente en el aspecto defensivo, pese a mantener su invicto. Las recientes actuaciones de la zaga han generado preocupación en el entorno del club.

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Uno de los más observados es Alejandro Duarte, quien ha perdido la condición de garantía que antes le reconocían las tribunas. Sus intervenciones han sido cuestionadas en los partidos más recientes.

Marco Huamán sufrió un esguince de segundo grado tras un pisotón ante Sport Boys y su ausencia obliga a Pablo Guede a reorganizar una zona clave en pleno Clausura 2026 (Alianza Lima)

A pesar de estos problemas, Alianza Lima continúa ocupando los primeros lugares del Torneo Clausura y se mantiene como líder indiscutido de la Tabla Acumulada.

En su último partido, Alianza Lima tuvo que esforzarse para igualar ante un competitivo Sport Boys. El empate obtenido reflejó las dificultades defensivas que atraviesa el plantel.