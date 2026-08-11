Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Paolo Guerrero sale al frente por críticas a su rendimiento con Alianza Lima en Liga 1: reacción enardecida contra “cada personaje que nunca jugó”

El capitán del actual ganador del Torneo Apertura 2026 se ha hartado de los ataques constantes por su plomizo desenvolvimiento en la actual temporada. “Existe cada personaje que nunca jugó o si jugó fue malísimo y quieren opinar de mí”, aseveró en Instagram

Paolo Guerrero lleva la cinta de capitán de Alianza Lima en su último periplo como profesional. - Crédito: OTB
Paolo Guerrero lleva la cinta de capitán de Alianza Lima en su último periplo como profesional. - Crédito: OTB
Guardar

Alianza Lima está atravesando una suerte de irregularidad en los primeros compases del Torneo Clausura 2026. Si bien es cierto ha logrado rescatar unidades valiosas, lo que le permite mantenerse invicto, pero surge una inquietud por los problemas al momento de plasmar la idea de juego de Pablo Guede. En las graderías se han percatado de esos inconvenientes toda vez que no encajan del todo bien el desempeño de Paolo Guerrero.

De un tiempo a esta parte, se está percibiendo un notorio declive en las aptitudes físicas del ‘Depredador’, lo que ha llevado a que sea objeto de críticas, ataques y cuestionamientos ya sea por hinchas, especialistas o exjugadores. Todos esos ‘dardos’ no han pasado desapercibidos para el capitán aliancista, quien salió al frente con un rotundo mensaje publicado en una historia de Instagram.

PUBLICIDAD

El descargo de Paolo Guerrero tras críticas a su desenvolvimiento con Alianza Lima. - Crédito: @guerrero9
El descargo de Paolo Guerrero tras críticas a su desenvolvimiento con Alianza Lima. - Crédito: @guerrero9

“Ahhh listo. Ahora todos son entrenadores; opinan y comentan qué partido yo debería jugar”, partió escribiendo Guerrero para luego enfilar un ataque directo sin destinatario claro. “Existe cada personaje que nunca jugó o si jugó fue malísimo y quieren opinar de mí”, amplió.

Paolo Guerrero cerró su publicación instantánea exhortando a difuminar a aquellas personas que, según bajo su lectura, perjudican al balompié local y al club que defiende actualmente: “Ya esto cada día está peor. Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano, pero ya. Y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar. Contra todos, arriba Alianza Lima toda la vida”.

PUBLICIDAD

Goles y resumen del empate entre 'blanquiazules' y 'rosados' en el Estadio Nacional por Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Guerrero, cambios en su dinámica

Tras la salida de Hernán Barcos en La Victoria, Paolo Guerrero asumió la responsabilidad de conducir el ataque de Alianza Lima y guiar a sus compañeros a través de la capitanía. Con Pablo Guede como nuevo responsable técnico, además, ganó a un aliado que no ha dejado de apostar en su experiencia.

Durante la pretemporada, realizada entre Uruguay y Perú, el goleador histórico de la selección nacional demostró que aún conservaba gasolina pese a su evidente veteranía. Su impacto goleador arrancó en un amistoso contra Colo Colo y prosiguió en la Tarde Blanquiazul contra el Inter Miami de Leo Messi.

Paolo Guerrero rompe su silencio y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias.
Paolo Guerrero, amor confeso por Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Mantuvo Guerrero ese mismo ímpetu goleador en las primeras fechas del Torneo Apertura 2026, que acabó en sus manos tras un recorrido brillante, hasta que a mediados de abril firmó su última diana. A partir de entonces, no ha visto más portería ni siquiera en el Clausura.

Aunque eso se debe, en una gran parte, a que el DT Guede ha decidido retirarlo algunos metros del área para cederle un mayor protagonismo a Eryc Castillo, quien se ha destapado como el máximo goleador no solo de Alianza Lima, también de la Liga 1 2026.

Con cierto suspenso, el delantero puso el quinto tanto en el estadio Alejandro Villanueva - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima, firme en su lucha

Alianza Lima ha iniciado el Torneo Clausura con algunas incertidumbres, especialmente en el aspecto defensivo, pese a mantener su invicto. Las recientes actuaciones de la zaga han generado preocupación en el entorno del club.

Uno de los más observados es Alejandro Duarte, quien ha perdido la condición de garantía que antes le reconocían las tribunas. Sus intervenciones han sido cuestionadas en los partidos más recientes.

Marco Huamán – Alianza Lima – Sport Boys - Luciano Nequecaur – Liga 1 – Perú – deportes – 10 agosto
Marco Huamán sufrió un esguince de segundo grado tras un pisotón ante Sport Boys y su ausencia obliga a Pablo Guede a reorganizar una zona clave en pleno Clausura 2026 (Alianza Lima)

A pesar de estos problemas, Alianza Lima continúa ocupando los primeros lugares del Torneo Clausura y se mantiene como líder indiscutido de la Tabla Acumulada.

En su último partido, Alianza Lima tuvo que esforzarse para igualar ante un competitivo Sport Boys. El empate obtenido reflejó las dificultades defensivas que atraviesa el plantel.

Temas Relacionados

Paolo GuerreroAlianza LimaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

La disposición adoptada por la Federación Peruana de Fútbol ha encontrado a su primer opositor: el último ‘10′ por excelencia del balompié nacional. “Déjenlo en el Nacional, donde les regalamos chocolate y lo seguiremos haciendo”, dijo

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

Rival de Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿a quién enfrentará la ‘bicolor’?

La ‘bicolor’ ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda y cerrará la fase de grupos ante China. Conoce qué adversario tendrá al frente en la próxima etapa

Rival de Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿a quién enfrentará la ‘bicolor’?

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Se jugará la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú se medirá con China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Un total de 16 selecciones avanzarán a la ronda eliminatoria del torneo. Revisa qué escuadras ya tienen su boleto asegurado mientras se define la última jornada

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?

Con pocos minutos en los últimos meses y fuera de las convocatorias recientes, el atacante atraviesa un momento de incertidumbre mientras en el entorno se menciona una posible “novedad” vinculada a su futuro

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Korina Rivadeneira le responde a Leslie Shaw y respalda a Mario Hart: “Es lo que ella cree, no es una realidad”

La reacción de Óscar Custodio y su esposa Pilar Torres al ser consultados sobre el retorno de La Bella Luz a los escenarios: “Paren ya”

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

¿Quién es Analía Jiménez y cuántas veces ha sido captada con Jean Paul Gabuteau, mientras estaba con Silvia Cornejo?

DEPORTES

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Rival de Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿a quién enfrentará la ‘bicolor’?

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?